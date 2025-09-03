AUH y beneficios combinados de ANSES: cuánto dinero llega a tu hogar este mes

Monto bruto AUH discapacidad: $395.320,03

Monto neto mensual en mano: $297.296,93

La retención también se aplica y puede recuperarse con la presentación de la Libreta.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos actualizados

La Tarjeta Alimentar es un complemento mensual que busca garantizar el acceso a alimentos básicos. Se deposita de forma automática junto con la AUH.

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

De esta forma, una madre que cobra AUH por un hijo percibe en total $144.301,78 (AUH neta + Tarjeta Alimentar). En tanto, una familia con tres hijos o más supera los $380.000 mensuales solo con estos dos beneficios.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

El Plan de los 1000 Días incluye un refuerzo llamado Complemento Leche, destinado a garantizar una adecuada nutrición en la primera infancia. En septiembre 2025, el monto es de $42.711.

Quiénes lo cobran: familias con hijos de 0 a 3 años que perciben AUH.

Compatibilidad: puede sumarse a la AUH, Tarjeta Alimentar e incluso a créditos de ANSES.

Impacto: una madre con un hijo de 2 años puede recibir AUH neta + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche, superando los $300.000 por mes.

Créditos para AUH: cómo funcionan

Una de las grandes novedades de 2025 es el acceso de los beneficiarios de AUH a créditos rápidos, tanto desde Cuenta DNI (Banco Provincia) como a través de convenios con Banco Nación y billeteras digitales.

Montos disponibles: desde $50.000 hasta $2.000.000, o más según historial crediticio.

Tasas: fijas, variables según el banco, con Costo Financiero Total cercano al 115% anual.

Requisitos básicos: Ser titular de AUH. Cobrar la asignación en Banco Nación o Provincia. Tener una cuenta bancaria activa.



Estos créditos se activan en el acto de forma digital. Por ejemplo, en Cuenta DNI se aprueban en minutos y el dinero se acredita de inmediato.

Usos más comunes de los créditos AUH:

Compra de electrodomésticos.

Gastos escolares.

Refacciones en el hogar.

Emergencias médicas.

Asignaciones Familiares SUAF

Las familias con ingresos formales en relación de dependencia pueden acceder a las Asignaciones Familiares SUAF, que funcionan en paralelo a la AUH.

Se pagan de acuerdo al rango salarial de los padres.

Son compatibles con otros beneficios como la Tarjeta Alimentar .

Pueden aumentar significativamente el ingreso mensual en hogares con dos o más hijos.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Algunos hogares beneficiarios de AUH también reciben Pensiones No Contributivas, que se suman al ingreso total.

PNC por invalidez.

PNC por vejez.

PNC para madre de 7 hijos o más.

En este último caso, además de la pensión equivalente a la jubilación mínima, la familia puede percibir Tarjeta Alimentar y AUH por otros hijos menores, generando un combo mensual superior a los $450.000.

Ejemplos de ingresos combinados en septiembre 2025

Familia con 1 hijo de 2 años (AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche): AUH neta: $92.051,78 Tarjeta Alimentar: $52.250 Complemento Leche: $42.711 Total: $187.012,78

Familia con 2 hijos en edad escolar (AUH + Tarjeta Alimentar): AUH neta: $184.103,56 Tarjeta Alimentar: $81.936 Total: $266.039,56

Familia con 3 hijos o más (AUH + Tarjeta Alimentar): AUH neta: $276.155,34 Tarjeta Alimentar: $108.062 Total: $384.217,34



Si además se suma algún crédito ANSES o PNC, el ingreso puede superar ampliamente los $450.000 mensuales.