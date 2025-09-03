En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Previsional

Aumentos ANSES: cuánto cobran jubilados, AUH y SUAF en septiembre con el nuevo ajuste

El organismo confirmó las fechas de pago de todas sus prestaciones: jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF, embarazo y asignaciones únicas.

Aumentos ANSES: cuánto cobran jubilados

Aumentos ANSES: cuánto cobran jubilados, AUH y SUAF en septiembre con el nuevo ajuste

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzó a regir desde septiembre de 2025. El ajuste, del 1,9%, se aplicó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, en línea con la fórmula de movilidad que actualiza haberes todos los meses de acuerdo con la inflación.

Además, se confirmó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos, una medida que se volvió central en la política previsional para sostener los ingresos frente al impacto de la suba de precios.

Con este refuerzo, las jubilaciones y pensiones que no superen los $390.277,17 recibirán un monto proporcional para alcanzar esa cifra. En la práctica, esto significa que ningún beneficiario de la mínima cobrará por debajo de ese piso.

Jubilaciones y pensiones ANSES en septiembre 2025

Los montos actualizados para septiembre quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02

  • Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17

El bono de $70.000 se acreditará de manera automática a quienes cobren hasta $320.277,17. Para quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16, el refuerzo será proporcional hasta completar los $390.277,17.

Este esquema apunta a garantizar que los haberes mínimos mantengan un nivel de cobertura, aunque distintos especialistas advierten que sigue siendo insuficiente frente al costo de la canasta básica de los jubilados.

anses alimen

Asignaciones familiares y universales: cuánto cobro en septiembre

El incremento del 1,9% también impactó en las asignaciones familiares y universales, que son percibidas por millones de familias en todo el país.

Los montos vigentes desde septiembre son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $374.745

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $57.549

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379

En el caso de la AUH, vale recordar que ANSES abona el 80% del monto de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este trámite es obligatorio y permite cobrar el acumulado a fin de año.

Cuándo cobro ANSES en septiembre 2025

El calendario de pagos de ANSES mantiene la lógica de distribución habitual, organizada según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025

ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo Plan 2

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

