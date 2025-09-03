Aumentos ANSES: cuánto cobran jubilados, AUH y SUAF en septiembre con el nuevo ajuste

-
Jubilación mínima: $390.277,17
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02
Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17
El bono de $70.000 se acreditará de manera automática a quienes cobren hasta $320.277,17. Para quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16, el refuerzo será proporcional hasta completar los $390.277,17.
Este esquema apunta a garantizar que los haberes mínimos mantengan un nivel de cobertura, aunque distintos especialistas advierten que sigue siendo insuficiente frente al costo de la canasta básica de los jubilados.
Asignaciones familiares y universales: cuánto cobro en septiembre
El incremento del 1,9% también impactó en las asignaciones familiares y universales, que son percibidas por millones de familias en todo el país.
Los montos vigentes desde septiembre son:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088
AUH por Hijo con Discapacidad: $374.745
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $57.549
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379
En el caso de la AUH, vale recordar que ANSES abona el 80% del monto de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este trámite es obligatorio y permite cobrar el acumulado a fin de año.
Cuándo cobro ANSES en septiembre 2025
El calendario de pagos de ANSES mantiene la lógica de distribución habitual, organizada según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Prestación por Desempleo Plan 1
DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo Plan 2