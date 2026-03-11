AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobrará en marzo con el beneficio adicional

En este caso, el pago de marzo toma como referencia el índice de precios de enero publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según esa actualización, la AUH recibió un aumento cercano al
2,9%, mientras que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios. Cuánto se cobra por AUH en marzo
Con el aumento aplicado, el monto total de la AUH por hijo se ubica en torno a los
$129.000 durante marzo.
Sin embargo, es importante recordar que ANSES paga mensualmente el
80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH.
Este documento acredita que los niños y niñas cumplen con:
Controles de salud
Calendario de vacunación
Asistencia escolar
De esta manera, el pago efectivo que reciben los beneficiarios cada mes es de aproximadamente
$103.000 por hijo.
Una vez presentada la libreta, el organismo libera el monto retenido correspondiente.
AUH_ANSES_familia
El extra que se suma: Tarjeta Alimentar
A la AUH se le suma el ingreso de la Tarjeta Alimentar, un programa que busca reforzar la seguridad alimentaria de las familias con hijos.
El beneficio forma parte de las políticas impulsadas por el
Ministerio de Capital Humano de Argentina y se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación.
Esto significa que los titulares no deben realizar una inscripción adicional para recibir el dinero.
Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en marzo
Los montos de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos que tenga la familia.
Para marzo, los valores que se mantienen vigentes son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos montos se acreditan todos los meses junto con la AUH y representan un complemento importante para cubrir gastos vinculados a la alimentación.
Quiénes pueden acceder al beneficio
El programa está destinado a titulares de determinadas prestaciones sociales administradas por ANSES.
Entre quienes pueden recibir la Tarjeta Alimentar se encuentran:
Titulares de la AUH con hijos menores de 18 años
Familias con hijos con discapacidad (sin límite de edad)
Personas desocupadas o trabajadores informales
Titulares del monotributo social
Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la
Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)
Además, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en el sistema del organismo.
Calendario de pagos de AUH en marzo
ANSES organiza el pago de las asignaciones de acuerdo con la terminación del DNI del titular.
El cronograma de marzo queda establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en
0: 9 de marzo
DNI terminados en
1: 10 de marzo
DNI terminados en
2: 11 de marzo
DNI terminados en
3: 12 de marzo
DNI terminados en
4: 13 de marzo
DNI terminados en
5: 16 de marzo
DNI terminados en
6: 17 de marzo
DNI terminados en
7: 18 de marzo
DNI terminados en
8: 19 de marzo
DNI terminados en
9: 20 de marzo
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a
Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Un ingreso clave para las familias
La combinación de la AUH y la Tarjeta Alimentar representa uno de los principales ingresos de asistencia para millones de hogares argentinos.
A través de estos programas, el Estado busca garantizar un ingreso mínimo y reforzar el acceso a alimentos en contextos económicos complejos.
Para muchas familias, este beneficio adicional se vuelve fundamental para cubrir necesidades básicas y sostener el consumo diario.