AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobrará en marzo con el beneficio adicional

En este caso, el pago de marzo toma como referencia el índice de precios de enero publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según esa actualización, la AUH recibió un aumento cercano al 2,9%, mientras que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios.

Cuánto se cobra por AUH en marzo

Con el aumento aplicado, el monto total de la AUH por hijo se ubica en torno a los $129.000 durante marzo.

Sin embargo, es importante recordar que ANSES paga mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH.

Este documento acredita que los niños y niñas cumplen con:

Controles de salud

Calendario de vacunación

Asistencia escolar

De esta manera, el pago efectivo que reciben los beneficiarios cada mes es de aproximadamente $103.000 por hijo.

Una vez presentada la libreta, el organismo libera el monto retenido correspondiente.

AUH_ANSES_familia

El extra que se suma: Tarjeta Alimentar

A la AUH se le suma el ingreso de la Tarjeta Alimentar, un programa que busca reforzar la seguridad alimentaria de las familias con hijos.

El beneficio forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano de Argentina y se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

Esto significa que los titulares no deben realizar una inscripción adicional para recibir el dinero.

Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en marzo

Los montos de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos que tenga la familia.

Para marzo, los valores que se mantienen vigentes son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estos montos se acreditan todos los meses junto con la AUH y representan un complemento importante para cubrir gastos vinculados a la alimentación.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está destinado a titulares de determinadas prestaciones sociales administradas por ANSES.

Entre quienes pueden recibir la Tarjeta Alimentar se encuentran:

Titulares de la AUH con hijos menores de 18 años

Familias con hijos con discapacidad (sin límite de edad)

Personas desocupadas o trabajadores informales

Titulares del monotributo social

Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

Además, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en el sistema del organismo.

Calendario de pagos de AUH en marzo

ANSES organiza el pago de las asignaciones de acuerdo con la terminación del DNI del titular.

El cronograma de marzo queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Un ingreso clave para las familias

La combinación de la AUH y la Tarjeta Alimentar representa uno de los principales ingresos de asistencia para millones de hogares argentinos.

A través de estos programas, el Estado busca garantizar un ingreso mínimo y reforzar el acceso a alimentos en contextos económicos complejos.

Para muchas familias, este beneficio adicional se vuelve fundamental para cubrir necesidades básicas y sostener el consumo diario.