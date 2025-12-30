En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026: quiénes cobran y cuánto paga ANSES

ANSES confirmó los pagos de AUH y Tarjeta Alimentar para enero de 2026. Conocé quiénes acceden, los montos vigentes y cómo consultar si te corresponde el beneficio.

Se trata de dos de las asistencias más importantes para los hogares con niñas, niños y adolescentes, y se acreditan de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que los datos estén correctamente actualizados en el sistema.

¿Quiénes cobran la AUH de ANSES en enero de 2026?

Para acceder a la Asignación Universal por Hijo, la persona adulta responsable —madre, padre o tutor— debe cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser argentino y residir en el país, o contar con al menos dos años de residencia legal en caso de personas extranjeras.

  • No tener trabajo registrado, desempeñarse en casas particulares o estar inscripto como monotributista social.

  • Tener hijos menores de 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad.

  • Los hijos no deben estar casados ni emancipados.

La AUH se paga por cada hijo que cumpla con estos requisitos y forma parte del sistema de asignaciones que administra ANSES.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026?

La Tarjeta Alimentar se asigna de forma automática a los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

  • Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

En ninguno de los casos es necesario inscribirse: el beneficio se otorga de manera directa si ANSES cuenta con la información familiar actualizada.

ANSES_AUH

Cuánto se cobra por la AUH en enero de 2026

En enero de 2026, el monto de la Asignación Universal por Hijo asciende a $125.517,55 por cada hijo.

De ese total:

  • El 80% se paga de manera mensual.

  • El 20% restante se retiene y se cobra una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad.

El monto incluye un aumento del 2,47%, aplicado según el índice de inflación de noviembre informado por el INDEC, en el marco del sistema de actualización mensual vigente.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios y varían según la cantidad de hijos:

  • Personas gestantes que cobran AUE: $52.250

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Este refuerzo se deposita todos los meses junto con la AUH o la prestación principal correspondiente.

Cómo saber si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Para verificar si tenés pagos asignados, el trámite se puede hacer de manera online:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la opción “Consultar”.

  • El sistema informará si el beneficio está activo y el monto a cobrar.

También se puede consultar desde la sección “Hijos” > “Mis Asignaciones”, donde figuran todas las prestaciones vigentes.

