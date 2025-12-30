AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026: quiénes cobran y cuánto paga ANSES

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026?

La Tarjeta Alimentar se asigna de forma automática a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad , sin límite de edad.

Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

En ninguno de los casos es necesario inscribirse: el beneficio se otorga de manera directa si ANSES cuenta con la información familiar actualizada.

Cuánto se cobra por la AUH en enero de 2026

En enero de 2026, el monto de la Asignación Universal por Hijo asciende a $125.517,55 por cada hijo.

De ese total:

El 80% se paga de manera mensual .

El 20% restante se retiene y se cobra una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad.

El monto incluye un aumento del 2,47%, aplicado según el índice de inflación de noviembre informado por el INDEC, en el marco del sistema de actualización mensual vigente.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios y varían según la cantidad de hijos:

Personas gestantes que cobran AUE: $52.250

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este refuerzo se deposita todos los meses junto con la AUH o la prestación principal correspondiente.

Cómo saber si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Para verificar si tenés pagos asignados, el trámite se puede hacer de manera online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Consultar” .

El sistema informará si el beneficio está activo y el monto a cobrar.

También se puede consultar desde la sección “Hijos” > “Mis Asignaciones”, donde figuran todas las prestaciones vigentes.