AUH y Tarjeta Alimentar: los nuevos montos que paga ANSES en septiembre 2025

Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Los aumentos de ANSES para septiembre 2025 ya son oficiales. La AUH tendrá una suba y la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores. Te contamos los montos actualizados y quiénes pueden acceder.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar para septiembre 2025. Con la inflación presionando los ingresos de los hogares, estos programas sociales continúan siendo una herramienta central para millones de familias en todo el país.

El organismo detalló que, mientras la AUH se actualiza este mes por la Ley de Movilidad, los valores de la Tarjeta Alimentar permanecerán sin cambios. De esta forma, los beneficiarios recibirán acreditaciones que buscan aliviar el impacto de la suba de precios en la canasta básica alimentaria.

A continuación, repasamos en detalle los nuevos montos de la AUH, los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, quiénes pueden acceder y cómo impacta la suma de ambos beneficios en el ingreso familiar.

¿De cuánto es el aumento de la AUH en septiembre 2025?

AUH
Según lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, la AUH aumentará 1,9% en septiembre. Este ajuste se calculó sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, publicado por el INDEC.

De esta manera, el monto de la Asignación Universal por Hijo pasa a ser de $92.065,27 por cada hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el valor es más elevado debido a un refuerzo diferencial que busca atender las necesidades específicas de esos hogares.

Aunque la suba significa un alivio parcial, especialistas advierten que el incremento queda por debajo de la inflación proyectada, lo que reduce el impacto real en los ingresos de las familias.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

A diferencia de la AUH, los valores de la Tarjeta Alimentar no se actualizan por movilidad automática. Para septiembre de 2025, ANSES informó que los montos seguirán siendo los mismos que en agosto:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se acredita de manera automática en la misma cuenta en la que los titulares reciben la AUH u otra prestación. La Tarjeta Alimentar está destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos, y abarca a titulares de AUH, embarazadas que cobran AUE, madres de 7 hijos o más y familias con hijos con discapacidad.

¿Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre?

La suma de los dos beneficios representa un ingreso clave para los hogares beneficiarios de ANSES. Por ejemplo, una familia con dos hijos recibirá este mes:

  • AUH: $92.065,27 por hijo = $184.130,54.

  • Tarjeta Alimentar: $81.936.

  • Total: $266.066,54.

A pesar de que esta combinación de ingresos significa un alivio en el presupuesto familiar, sigue quedando por debajo del valor de la canasta básica total, que en julio 2025 ya superaba los $500.000 para una familia tipo de cuatro integrantes.

