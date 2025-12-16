ANSES paga un extra de $80.000 para familias con dos hijos: cómo cobrarlo

La ANSES actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo y confirmó el depósito de un refuerzo clave que se cobra junto con la prestación mensual. El beneficio alcanza a familias con tres o más hijos y se paga de manera automática.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre se activará un pago extra de más de $80.000, más precisamente de $81.936 para un grupo de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), como parte de los refuerzos que acompañan el cierre del año.
El monto corresponde a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se deposita junto con la AUH y que no requiere ningún trámite adicional. Además, el organismo actualizó los valores de la asignación tras el aumento del 2,3%, y mantiene vigente el Complemento Leche para madres con hijos pequeños.
Con el incremento confirmado para este mes, los valores de la AUH quedaron de la siguiente manera:
AUH por hijo
Monto total: $122.448
Monto a cobrar (80%): $97.958,40
Retención anual (20%): $24.489,60
AUH por hijo con discapacidad
Monto total: $398.693
Monto a cobrar (80%): $318.954,40
Retención anual (20%): $79.738,60
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF)
Monto total: $199.358
El 20% retenido de la AUH se acumula y se cobra posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.
El refuerzo que permite alcanzar un extra de hasta $108.062 corresponde a la Tarjeta Alimentar, un beneficio otorgado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos básicos.
Este complemento se paga todos los meses junto con la AUH, es automático y no exige inscripción ni trámite previo.
Montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para familias con tres o más hijos
La Tarjeta Alimentar se otorga de forma automática a los siguientes grupos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad
Personas embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más
Para no perder el beneficio, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.
Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, las madres con hijos menores de tres años acceden al Complemento Leche, un refuerzo que forma parte del Plan de los 1000 Días. En diciembre será de $ 47.340.
Este pago también se deposita de manera automática y se acredita junto con la prestación principal, siempre que los datos estén correctamente cargados en el sistema.
El calendario de pagos de la AUH quedó establecido según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre