Previsional
ANSES
Tarjeta Alimentar
Previsional

ANSES paga un extra de $80.000 para familias con dos hijos: cómo cobrarlo

En diciembre, ANSES habilita un pago adicional de más de $80.000 para las familias titulares de AUH. ¿Con qué otro beneficio se deposita?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre se activará un pago extra de más de $80.000, más precisamente de $81.936 para un grupo de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), como parte de los refuerzos que acompañan el cierre del año.

El monto corresponde a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se deposita junto con la AUH y que no requiere ningún trámite adicional. Además, el organismo actualizó los valores de la asignación tras el aumento del 2,3%, y mantiene vigente el Complemento Leche para madres con hijos pequeños.

Cuánto se cobra por AUH en diciembre

Con el incremento confirmado para este mes, los valores de la AUH quedaron de la siguiente manera:

AUH por hijo

  • Monto total: $122.448

  • Monto a cobrar (80%): $97.958,40

  • Retención anual (20%): $24.489,60

AUH por hijo con discapacidad

  • Monto total: $398.693

  • Monto a cobrar (80%): $318.954,40

  • Retención anual (20%): $79.738,60

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF)

  • Monto total: $199.358

El 20% retenido de la AUH se acumula y se cobra posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

El pago extra de hasta $80.000: quiénes lo cobran

El refuerzo que permite alcanzar un extra de hasta $108.062 corresponde a la Tarjeta Alimentar, un beneficio otorgado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos básicos.

Este complemento se paga todos los meses junto con la AUH, es automático y no exige inscripción ni trámite previo.

Montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 para familias con dos hijos

  • $108.062 para familias con tres o más hijos

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

  • Titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad

  • Personas embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más

Para no perder el beneficio, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, las madres con hijos menores de tres años acceden al Complemento Leche, un refuerzo que forma parte del Plan de los 1000 Días. En diciembre será de $ 47.340.

Este pago también se deposita de manera automática y se acredita junto con la prestación principal, siempre que los datos estén correctamente cargados en el sistema.

Cuándo cobro AUH en diciembre

El calendario de pagos de la AUH quedó establecido según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

