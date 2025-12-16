ANSES paga un extra de $80.000 para familias con dos hijos: cómo cobrarlo

AUH por hijo

Monto total: $122.448

Monto a cobrar (80%): $97.958,40

Retención anual (20%): $24.489,60

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $398.693

Monto a cobrar (80%): $318.954,40

Retención anual (20%): $79.738,60

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF)

Monto total: $199.358

El 20% retenido de la AUH se acumula y se cobra posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

El pago extra de hasta $80.000: quiénes lo cobran

El refuerzo que permite alcanzar un extra de hasta $108.062 corresponde a la Tarjeta Alimentar, un beneficio otorgado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos básicos.

Este complemento se paga todos los meses junto con la AUH, es automático y no exige inscripción ni trámite previo.

Montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Titulares de AUH por discapacidad , sin límite de edad

Personas embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más

Para no perder el beneficio, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, las madres con hijos menores de tres años acceden al Complemento Leche, un refuerzo que forma parte del Plan de los 1000 Días. En diciembre será de $ 47.340.

Este pago también se deposita de manera automática y se acredita junto con la prestación principal, siempre que los datos estén correctamente cargados en el sistema.

Cuándo cobro AUH en diciembre

El calendario de pagos de la AUH quedó establecido según la terminación del DNI: