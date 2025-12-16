Dos pagos extra en diciembre: ANSES refuerza los ingresos de las madres

La combinación de ambos pagos explica por qué diciembre se convierte en uno de los meses de mayor ingreso para muchas madres que cobran AUH.

Tarjeta Alimentar: el extra más fuerte del mes

La Tarjeta Alimentar es un beneficio otorgado por el Ministerio de Capital Humano y administrado junto con ANSES. Se paga todos los meses y se deposita de forma automática a quienes ya reciben la AUH.

En diciembre 2025, los montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

Este punto es clave: una madre con dos hijos cobra casi $82.000 extra, sin realizar ningún trámite adicional. El único requisito es tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.

Complemento Leche: el segundo extra que se suma en diciembre

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días es el segundo refuerzo que se paga en diciembre. Está destinado a madres con hijos menores de 3 años y a titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Durante diciembre, el monto del Complemento Leche es de $ 47.340 por hijo, y se deposita junto con la AUH o la AUE, en la misma cuenta y en la misma fecha.

Este beneficio también es automático y se actualiza mensualmente por inflación. Para evitar demoras, ANSES recomienda verificar que los datos familiares estén correctamente cargados en el sistema.

image.png AUH: El Plan 1000 Días asegura una ayuda mensual para niños de hasta 3 años con el Complemento Leche. Foto: Internet

Cuánto se cobra por AUH en diciembre 2025

Además de los refuerzos, la AUH tuvo en diciembre un aumento del 2,3%, lo que elevó los valores de la prestación.

El monto total de la AUH por hijo es de $122.448, aunque ANSES deposita el 80% de manera mensual, es decir, $97.958,40. El 20% restante ($24.489,60) se retiene y se cobra más adelante, tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total asciende a $398.693, con un pago mensual de $318.954,40 y una retención de $79.738,60.

También se actualizó la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF), que en diciembre se ubica en $199.358.

Cuánto puede cobrar una mamá con AUH en diciembre

La suma de la AUH con los refuerzos explica por qué diciembre es un mes clave para muchas familias. Por ejemplo:

Madre con dos hijos menores de 14 años: Cobra la AUH correspondiente y $81.936 de Tarjeta Alimentar . Si alguno de los niños es menor de 3 años, se suma además el Complemento Leche de $ 47.340.

Madre con tres hijos: Recibe AUH + $108.062 de Tarjeta Alimentar, y puede sumar el Complemento Leche si corresponde.

Estos montos se depositan en la misma cuenta, sin escalonamientos ni trámites adicionales.

Cuándo se cobra la AUH en diciembre 2025

ANSES confirmó el calendario de pagos según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Fechas de cobro de la AUE en diciembre

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) cobran según el siguiente esquema: