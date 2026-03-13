Aumento a jubilados: ¿a cuánto llegará la jubilación mínima en abril de 2026?

La inflación de febrero definió el aumento de las jubilaciones

El dato clave para determinar el incremento de abril fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo encargado de medir la evolución de los precios en el país.

Según el informe oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero un aumento del 2,9% respecto de enero. Además, el reporte indicó que la inflación interanual alcanzó el 33,1%, una cifra que continúa mostrando el impacto del proceso inflacionario en la economía argentina.

Este indicador resulta determinante para el sistema previsional porque la actual modalidad de actualización de haberes se basa en la evolución mensual de los precios. De esta manera, cada nuevo dato del IPC impacta en los ingresos que recibirán los jubilados en los meses siguientes.

En otras palabras, la inflación de febrero se trasladará directamente a las jubilaciones que se pagarán en abril, generando un aumento proporcional en los montos que perciben los beneficiarios del sistema previsional.

Cuánto será la jubilación mínima en abril de 2026

Con el dato inflacionario ya confirmado, se pueden estimar los valores que regirán desde abril. En este escenario, la jubilación mínima volverá a incrementarse, aunque el aumento estará acompañado por el refuerzo económico que el Gobierno mantiene desde hace varios meses para los haberes más bajos.

De acuerdo con los cálculos realizados en base al IPC y al bono extraordinario vigente, los montos aproximados que se pagarán en abril quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $450.319,31 Haber base: $380.319,31 Bono extraordinario: $70.000

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $374.255,44 Haber base: $304.255,44 Bono extraordinario: $70.000

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $336.223,52 Haber base: $266.223,52 Bono extraordinario: $70.000

Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos: $450.319,31 Haber base: $380.319,31 Bono extraordinario: $70.000

Jubilación máxima: $2.559.188,14

En este esquema, el bono de $70.000 continúa funcionando como un complemento para los haberes más bajos, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de quienes perciben ingresos mínimos dentro del sistema previsional.

El rol del bono previsional en los ingresos de los jubilados

Uno de los aspectos más relevantes del esquema actual es la continuidad del refuerzo económico que el Gobierno otorga mensualmente a quienes cobran la jubilación mínima y a ciertos beneficiarios de pensiones.

Este bono extraordinario de $70.000 se paga de manera adicional al haber correspondiente y permite elevar el ingreso final de millones de jubilados.

En la práctica, esto significa que el monto que reciben los beneficiarios no es únicamente el resultado de la fórmula de actualización, sino que se complementa con esta ayuda estatal que se renueva periódicamente.

Si bien el refuerzo no forma parte del haber permanente —es decir, no se incorpora al cálculo base de la jubilación— sí tiene un impacto significativo en los ingresos mensuales de quienes dependen del sistema previsional.

Especialistas en economía señalan que este mecanismo busca amortiguar los efectos de la inflación sobre los sectores más vulnerables, aunque también genera debates sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Cómo funciona la actualización de jubilaciones en Argentina

El sistema de actualización vigente establece que las jubilaciones se ajustan mensualmente de acuerdo con la inflación, lo que permite una mayor rapidez para reflejar los cambios en el costo de vida.

Bajo este esquema, cada aumento se calcula tomando el IPC registrado dos meses antes del pago. Por ejemplo:

Inflación de febrero → aumento de abril

Inflación de marzo → aumento de mayo

Inflación de abril → aumento de junio

De esta manera, los haberes previsionales siguen de cerca la evolución de los precios, aunque siempre con un pequeño retraso temporal debido al proceso de medición estadística.

Este mecanismo fue adoptado con el objetivo de evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, una problemática histórica en la economía argentina.

Calendario de pagos para jubilados en marzo de 2026

Mientras se espera el incremento que llegará en abril, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya publicó el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo de 2026.

Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan según la terminación del número de documento, lo que permite distribuir los depósitos a lo largo del mes.

Jubilados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0: cobran desde el 9 de marzo

Documentos terminados en 1: cobran desde el 10 de marzo

Documentos terminados en 2: cobran desde el 11 de marzo

Documentos terminados en 3: cobran desde el 12 de marzo

Documentos terminados en 4: cobran desde el 13 de marzo

Documentos terminados en 5: cobran desde el 16 de marzo

Documentos terminados en 6: cobran desde el 17 de marzo

Documentos terminados en 7: cobran desde el 18 de marzo

Documentos terminados en 8: cobran desde el 19 de marzo

Documentos terminados en 9: cobran desde el 20 de marzo

Jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes perciben ingresos superiores al haber mínimo, las fechas de pago se concentran hacia el final del mes:

Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de pensiones también reciben sus pagos de acuerdo con la terminación del documento:

Documentos terminados en 0 y 1: 9 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 12 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Este cronograma permite ordenar la distribución de pagos y evitar la saturación del sistema bancario, además de facilitar el acceso a los haberes para millones de beneficiarios en todo el país.

El impacto del aumento en millones de jubilados

Cada actualización previsional tiene un impacto directo en la economía de los hogares argentinos. En el caso del aumento previsto para abril, más de siete millones de jubilados y pensionados recibirán ingresos ajustados por inflación.

Para muchos adultos mayores, la jubilación constituye su principal fuente de ingresos, por lo que cualquier modificación en los haberes puede influir significativamente en su calidad de vida.

Sin embargo, distintos analistas advierten que la evolución del poder adquisitivo dependerá también del comportamiento de la inflación en los próximos meses, ya que el incremento de los precios sigue siendo uno de los principales desafíos para el sistema económico.

Qué esperan los jubilados para los próximos meses

De cara al resto del año, la evolución de la inflación continuará siendo el factor central para determinar los ingresos de los jubilados.

Si el ritmo de aumento de precios se mantiene en niveles moderados, los ajustes mensuales podrían contribuir a estabilizar el poder de compra de los haberes previsionales.

Por el contrario, si la inflación vuelve a acelerarse, los incrementos podrían quedar rápidamente desactualizados, obligando al Gobierno a reforzar las ayudas económicas o revisar el esquema de actualización.

En cualquier caso, las jubilaciones seguirán dependiendo directamente del IPC, lo que convierte a cada nuevo dato inflacionario en una referencia clave para millones de adultos mayores en todo el país.