AUMENTO confirmado por ANSES para jubilados: así queda la mínima para octubre

De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en octubre 2025

Con el nuevo ajuste, que se aplicará desde octubre, la jubilación mínima pasará de $320.277,17 a $326.362,44 .

. En tanto, la jubilación máxima, que en septiembre se ubicaba en $2.155.162,17, ascenderá a $2.196.110,25.

Estos aumentos impactarán de manera directa en millones de jubilados y pensionados que dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.

¿Habrá bono extraordinario en octubre?

Resta la confirmación oficial sobre la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno viene otorgando en los últimos meses para reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados de menores haberes.

De confirmarse, este extra se sumaría al haber mínimo actualizado y permitiría que la jubilación mínima en octubre supere los $396.000, lo que representaría un alivio adicional frente al aumento sostenido de precios.

Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre

Con el incremento del 2,1 %, la AUH quedará en:

$ 117.505 por hijo menor.

$ 382.615 por hijo con discapacidad.

En la zona austral, los montos serán de $ 152.757 y $ 497.400, respectivamente.

Calendario de ANSES septiembre 2025: cuándo cobro

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Los beneficiarios podrán consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir del inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de septiembre

Documentos terminados en 1: 11 de septiembre

Documentos terminados en 2: 12 de septiembre

Documentos terminados en 3: 15 de septiembre

Documentos terminados en 4: 16 de septiembre

Documentos terminados en 5: 17 de septiembre

Documentos terminados en 6: 18 de septiembre

Documentos terminados en 7: 19 de septiembre

Documentos terminados en 8: 22 de septiembre

Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán de la siguiente manera:

Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para las asignaciones familiares de PNC, el pago estará disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre, sin distinción por terminación de DNI.

Prestación por Desempleo

Los titulares del Plan 1 de Desempleo cobrarán en las siguientes fechas: