Aumentos de ANSES para diciembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y AUH tras el dato de inflación.

las-jubilaciones-y-pensiones-se-ajustan-con-el-ultimo-dato-disponible-del-indice-de-precios-ipc-desde-marzo-de-2024-foto-na-marcelo-capece-P43TLPFRINEX3H7PCZ25ICZGMU Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. (Foto: NA)

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra desde diciembre

El aumento del 2,3% también impacta en las asignaciones familiares y universales que paga la ANSES. Así, desde diciembre, los nuevos montos serán los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.443,89

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $122.443,89

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo de ingresos): $61.227,57

Qué tener en cuenta para el cobro de diciembre

El aumento por movilidad continuará aplicándose de manera mensual, de acuerdo con los índices de inflación informados por el INDEC.

Los refuerzos y bonos complementarios se confirman habitualmente antes del comienzo del calendario de pagos, por lo que se espera que la ANSES publique el detalle en los próximos días.

Con este incremento, los jubilados, pensionados y titulares de la AUH volverán a recibir un ajuste automático por inflación, mecanismo vigente desde marzo de 2024 que reemplazó a la fórmula anterior.