Aumentos de ANSES para diciembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y AUH tras el dato de inflación
El organismo previsional subirá un 2,3% las prestaciones para el último mes del año, de acuerdo con el dato de inflación de octubre informado por el INDEC.
Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones de la ANSES subirán 2,3% en diciembre, de acuerdo con el dato de inflación de octubre informado por el INDEC. El incremento se aplicará en base a la fórmula de movilidad mensual establecida por el DNU 274/24, que ajusta los haberes según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De esta forma, el haber mínimo pasará a $340.746,35, mientras que el máximo será de $2.292.900,39. Además, el Gobierno ya confirmó que en diciembre se pagará un bono adicional de $70.000 para los jubilados que perciben el haber mínimo, lo que elevará el ingreso total a $410.746,35.
Jubilaciones y pensiones ANSES: cuánto se cobra en diciembre 2025
Tras el ajuste del 2,3%, los montos quedarán así (sin incluir bonos):
Jubilación mínima: $340.746,35
Jubilación máxima: $2.292.900,39
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.597,08
Pensiones No Contributivas (PNC): $310.132,44
Prestación Básica Universal (PBU): $155.875,91
El bono de refuerzo de $70.000 se otorgará nuevamente a los jubilados y pensionados con ingresos equivalentes al haber mínimo. El pago de ese plus suele confirmarse días antes del inicio del cronograma mensual de la ANSES.
AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra desde diciembre
El aumento del 2,3% también impacta en las asignaciones familiares y universales que paga la ANSES. Así, desde diciembre, los nuevos montos serán los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.443,89
Asignación Universal por Embarazo (AUE): $122.443,89
Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo de ingresos): $61.227,57
Qué tener en cuenta para el cobro de diciembre
El aumento por movilidad continuará aplicándose de manera mensual, de acuerdo con los índices de inflación informados por el INDEC.
Los refuerzos y bonos complementarios se confirman habitualmente antes del comienzo del calendario de pagos, por lo que se espera que la ANSES publique el detalle en los próximos días.
Con este incremento, los jubilados, pensionados y titulares de la AUH volverán a recibir un ajuste automático por inflación, mecanismo vigente desde marzo de 2024 que reemplazó a la fórmula anterior.