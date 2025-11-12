ANSES bono extra en noviembre: qué jubilados lo reciben y cuánto cobran en total

Jubilados_ANSES

No todos lo cobran completo: cómo se aplica el refuerzo

Aunque el bono es de $70.000, no todos los jubilados y pensionados lo percibirán íntegro.

ANSES estableció un esquema proporcional para que todos los beneficiarios alcancen un ingreso total de $403.150, combinando el haber con el refuerzo.

En la práctica, esto implica lo siguiente:

Quienes perciben el haber mínimo de $333.150 , recibirán los $70.000 completos .

Los que cobran entre $333.150 y $403.150, obtendrán un monto proporcional del bono, de modo que su ingreso total no supere los $403.150.

Por ejemplo:

Un jubilado que cobre $333.150 (mínimo) recibirá $70.000 , totalizando $403.150 .

Otro que perciba $370.000 , obtendrá un refuerzo de $33.150 .

En tanto, quien cobre más de $403.150 no recibirá el bono, ya que su haber supera el límite establecido por el decreto.

De esta manera, el refuerzo actúa como una compensación progresiva, destinada a equilibrar los ingresos más bajos dentro del sistema.

Qué dice el decreto del bono de ANSES

El decreto firmado por el Ejecutivo nacional deja en claro que el bono previsional no será remunerativo, lo que significa que no generará descuentos, aportes ni contribuciones sobre su monto. Además, no será computable para el cálculo del aguinaldo, por lo que no se sumará al medio sueldo anual complementario que los jubilados perciben en diciembre.

Según la normativa, la medida busca reforzar el poder de compra de los adultos mayores, especialmente en un contexto donde la actualización del 2,1 % aplicada en noviembre —según la nueva fórmula de movilidad previsional— no alcanza a compensar la totalidad del incremento del costo de vida.

Jubilación mínima y total con bono en noviembre

Tras el último aumento del 2,1 % dispuesto por el Gobierno, la jubilación mínima pasó de $326.300 a $333.150.

Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total mínimo garantizado se eleva a $403.150.

En otras palabras, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de $403.150 durante noviembre.

Este monto es fundamental para millones de personas mayores que dependen exclusivamente de su haber previsional, ya que representa un alivio directo en los gastos de alimentos, medicamentos y servicios básicos.

Qué pasa con los jubilados que cobran más de la mínima

Los jubilados que perciben haberes superiores a $403.150 no recibirán el bono. Sin embargo, seguirán percibiendo el aumento por movilidad del 2,1 % que ANSES aplicó de manera general para todas las prestaciones.

De esta forma, un jubilado que cobraba $500.000 en octubre, por ejemplo, pasará a percibir aproximadamente $510.500 en noviembre gracias al ajuste previsional, aunque sin refuerzo adicional.

La exclusión del bono para los haberes más altos se enmarca en la política de focalizar la ayuda en los sectores más vulnerables del sistema, tal como lo expresaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía y ANSES.