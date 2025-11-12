En vivo Radio La Red
¡Atención desocupados! ANSES paga un bono de $300.000 en noviembre, anotate para cobrarlo

La Prestación por Desempleo de ANSES sigue vigente y otorga más de $300.000 mensuales a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa. Conocé los requisitos, cómo inscribirte y cuándo se cobra el bono en noviembre.

¡Atención desocupados! ANSES paga un bono de $300.000 en noviembre, anotate para cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa la Prestación por Desempleo, un beneficio económico destinado a trabajadores que quedaron sin empleo formal por causas ajenas a su voluntad, ya sea despido, finalización de contrato o cierre del establecimiento.

Este programa otorga un apoyo mensual que puede superar los $300.000, dependiendo de los aportes y el tiempo trabajado, y puede cobrarse por un máximo de ocho meses consecutivos. Se trata de una asistencia clave para quienes buscan reinsertarse en el mercado laboral en un contexto económico desafiante.

Qué incluye la Prestación por Desempleo

La prestación es contributiva, es decir, se financia con los aportes realizados por el propio trabajador durante su etapa laboral registrada. Además del pago mensual, los beneficiarios mantienen su obra social y los aportes jubilatorios mientras dure la prestación, siempre que sus datos personales y laborales estén correctamente actualizados en los sistemas de ANSES.

El beneficio no es compatible con otros programas sociales o previsionales como:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

  • Pensiones por madres de 7 hijos o más.

  • Otras pensiones no contributivas o graciables abonadas por ANSES.

Bono adicional de ANSES y pagos de noviembre

De acuerdo con el último decreto del Gobierno nacional, los beneficiarios de ANSES que perciban haberes bajos, como jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales, recibirán un bono de refuerzo que se liquida junto con los haberes de noviembre.

Este bono extraordinario busca reforzar el poder adquisitivo de los grupos más vulnerables y se acreditará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite es gratuito y puede realizarse de dos maneras: online o presencial con turno previo.

Opción 1: Trámite online

  • Reunir y escanear la documentación requerida.

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la opción “Atención Virtual” y luego “Prestación por Desempleo”.

  • Completar la declaración jurada y subir los archivos solicitados.

Opción 2: Trámite presencial

  • Solicitar un turno en la web de ANSES.

  • Acudir el día asignado con DNI y la documentación original y copia.

  • Completar el formulario en la oficina y firmar la solicitud.

Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita mensualmente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.

Monto de la Prestación por Desempleo en noviembre 2025

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula con base en el 75% del mejor salario promedio percibido durante los últimos seis meses de trabajo formal.

El tope máximo vigente en noviembre 2025 es de $322.000, determinado según la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La cantidad de cuotas que recibe cada beneficiario depende del tiempo trabajado y los aportes registrados: el plazo mínimo es de dos meses y el máximo puede llegar a doce meses consecutivos.

Durante todo el período de cobro, ANSES continúa realizando los aportes previsionales y de obra social, asegurando que el beneficiario mantenga su cobertura médica y su historial laboral.

