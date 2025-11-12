¡Atención desocupados! ANSES paga un bono de $300.000 en noviembre, anotate para cobrarlo

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez .

Pensiones por madres de 7 hijos o más .

Otras pensiones no contributivas o graciables abonadas por ANSES.

Bono adicional de ANSES y pagos de noviembre

De acuerdo con el último decreto del Gobierno nacional, los beneficiarios de ANSES que perciban haberes bajos, como jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales, recibirán un bono de refuerzo que se liquida junto con los haberes de noviembre.

Este bono extraordinario busca reforzar el poder adquisitivo de los grupos más vulnerables y se acreditará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite es gratuito y puede realizarse de dos maneras: online o presencial con turno previo.

Opción 1: Trámite online

Reunir y escanear la documentación requerida.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Atención Virtual” y luego “Prestación por Desempleo” .

Completar la declaración jurada y subir los archivos solicitados.

Opción 2: Trámite presencial

Solicitar un turno en la web de ANSES.

Acudir el día asignado con DNI y la documentación original y copia .

Completar el formulario en la oficina y firmar la solicitud.

Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita mensualmente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.

Monto de la Prestación por Desempleo en noviembre 2025

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula con base en el 75% del mejor salario promedio percibido durante los últimos seis meses de trabajo formal.

El tope máximo vigente en noviembre 2025 es de $322.000, determinado según la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La cantidad de cuotas que recibe cada beneficiario depende del tiempo trabajado y los aportes registrados: el plazo mínimo es de dos meses y el máximo puede llegar a doce meses consecutivos.

Durante todo el período de cobro, ANSES continúa realizando los aportes previsionales y de obra social, asegurando que el beneficiario mantenga su cobertura médica y su historial laboral.