Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi están a un paso de la separación: "Ella esconde un macho"

La provocación de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña

Mientras estas versiones cobran fuerza, Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena tras arremeter nuevamente contra Benjamín Vicuña. El futbolista compartió una imagen desconcertante de su baño personal junto a emojis de risas, acompañada por la canción "Ay, ay, ay" de la propia China.

La elección no parece casual. La letra contiene la frase: "Si yo hablara vos te irías del país", una clara referencia al polémico descargo que la actriz hizo en el pasado sobre el actor chileno, en el que lo acusaba de adicciones y de usar a sus hijos para ganar seguidores en Instagram.

Por lo pronto, mientras la incertidumbre crece en la "casa de los sueños", el entorno espera ver si estas predicciones se cumplen o si la pareja logrará sortear este nuevo escándalo.