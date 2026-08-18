A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
BOMBAZO

Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi están a un paso de la separación: "Ella esconde un macho"

Según una versión, La China Suárez y Benjamín Vicuañ estarían por poner un punto final a su relación y habría un tercero en discordia.

18 ago 2026, 16:50
Banner seguínos en google Primicias Ya
Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi están a un paso de la separación: Ella esconde un macho

Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi están a un paso de la separación: "Ella esconde un macho"

Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi están a un paso de la separación: Ella esconde un macho

Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi están a un paso de la separación: "Ella esconde un macho"

Desde que blanquearon su vínculo, Mauro Icardi y la China Suárez se han mostrado como una pareja inquebrantable, unidos por una supuesta conexión energética especial. Sin embargo, parece que detrás de las fotos idílicas en Nordelta, la realidad sería muy distinta.

En una reciente participación en el streaming de Martín Cirio, una tarotista lanzó una predicción que sacudió el ambiente del espectáculo: el romance tendría los días contados. Ante la consulta sobre si la actriz se separaría del futbolista, la especialista no dudó tras leer sus cartas: "Mirá, hay tormenta. Hay algo que está escondiendo. Ya está ocultando algo y se viene la separación".

Leé también

La dura decisión de Rufina que dificulta los planes de la China Suárez y Mauro Icardi: "No quiere..."

La dura decisión de Rufina que dificulta los planes de la China Suárez y Mauro Icardi: No quiere...

Pero la respuesta más impactante llegó cuando Cirio le preguntó qué es lo que estaría ocultando la "Sangre Japonesa". Sin vueltas, la tarotista fue directa: "Un macho. ¡Un macho! Un alfa, totalmente. Es lo que está escondiendo". Además, sentenció que este secreto saldría a la luz muy pronto y que el vínculo actual "no tiene mucha duración".

La provocación de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña

Mientras estas versiones cobran fuerza, Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena tras arremeter nuevamente contra Benjamín Vicuña. El futbolista compartió una imagen desconcertante de su baño personal junto a emojis de risas, acompañada por la canción "Ay, ay, ay" de la propia China.

La elección no parece casual. La letra contiene la frase: "Si yo hablara vos te irías del país", una clara referencia al polémico descargo que la actriz hizo en el pasado sobre el actor chileno, en el que lo acusaba de adicciones y de usar a sus hijos para ganar seguidores en Instagram.

Por lo pronto, mientras la incertidumbre crece en la "casa de los sueños", el entorno espera ver si estas predicciones se cumplen o si la pareja logrará sortear este nuevo escándalo.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi China Suárez

Lo más visto