Se separaron Sofía Gala y Fito Páez: el tremendo desplante del músico en pleno éxito de la serie de Moria Casán

"Fito no estuvo en el festejo por el fin de la serie y tampoco en el cumpleaños de Moria, me puse a rascar un poco y supe la verdad", dijo, y sumó: " Ellos se conocen desde hace muchos años, probablemente sigan siendo amigos. No sé qué pasó, pero no están más en pareja". Asimismo, aclaró que, según pudo averiguar, “ no hubo escándalo ni terceros en discordia”.

Qué había dicho Moria Casán sobre Fito Páez

Antes de que Sofía Gala Castiglione y Fito Páez hicieran público su romance, Moria Casán ya había hecho referencia al vínculo entre ambos desde su programa.

En marzo, mientras todavía circulaban distintas versiones sobre la vida sentimental del músico, la conductora se refirió a los rumores que lo vinculaban con Griselda Siciliani, quien además interpreta a la One en la serie biográfica que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix.

Fiel a su estilo, Moria tomó con humor las versiones y habló tanto de la relación de Fito con Siciliani como de su cercanía con Sofía. “Rodolfo Páez, conocido como Fito, gran músico, prócer de la música. Y Siciliani, gran actriz. A esta chica le pone a todos los novios del planeta. Lo que pasa es que la Siciliani enamora. Es una reina”, dijo Mo.

Luego, la diva hizo una particular lectura sobre los vínculos sentimentales del artista y hasta se incluyó en la lista de mujeres con las que, según su particular interpretación, Fito habría querido estar.

“Yo saco una conclusión con respecto a Fito. Estuvo con Cecilia Roth, se dice que pudo haber estado con Siciliani, dicen que está de novio con mi hija (que no está de novio, son amigos del alma)... ¡yo creo que quiere estar conmigo!”, lanzó luego, para concluir, entre risas: “En el fondo el hombre fue dando vueltas, dando vueltas para querer estar conmigo. Como siempre, ego, montada en mi ego. No hay nada”.