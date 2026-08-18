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Se separaron Sofía Gala y Fito Páez: el tremendo desplante del músico en pleno éxito de la serie de Moria Casán

La relación entre Sofía Gala y Fito Páez habría llegado a su fin tras siete meses, en pleno éxito de la serie de Moria Casán. Los detalles.

18 ago 2026, 17:18
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Se separaron Sofía Gala y Fito Páez: el tremendo desplante del músico en pleno éxito de la serie de Moria Casán

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La relación entre Sofía Gala Castiglione y Fito Páez habría llegado a su fin después de varios meses en los que la pareja mantuvo su vínculo bajo perfil. El romance había generado sorpresa cuando ambos decidieron blanquearlo públicamente, especialmente porque se trata de dos figuras que mantienen una relación de larga data.

La noticia se conoce en un momento particularmente importante para la actriz, quien atraviesa una etapa de gran exposición gracias a su trabajo en la serie sobre Moria Casán, producción que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix. La actriz interpreta a la diva durante su juventud y recibió una importante repercusión por su desempeño.

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El músico también forma parte de la producción, aunque su presencia en los últimos acontecimientos vinculados al elenco habría sido una de las señales que despertaron sospechas sobre el estado de la relación.

El periodista Alejandro Castelo fue quien dio a conocer públicamente la ruptura y aportó algunos detalles sobre las circunstancias que rodearon el final de la pareja. Durante el programa de streaming Ya fue todo (Jotax), el conductor aseguró que comenzó a investigar después de advertir algunas ausencias llamativas de Fito en momentos importantes para Sofía y su entorno.

"Fito no estuvo en el festejo por el fin de la serie y tampoco en el cumpleaños de Moria, me puse a rascar un poco y supe la verdad", dijo, y sumó: " Ellos se conocen desde hace muchos años, probablemente sigan siendo amigos. No sé qué pasó, pero no están más en pareja". Asimismo, aclaró que, según pudo averiguar, “ no hubo escándalo ni terceros en discordia”.

Qué había dicho Moria Casán sobre Fito Páez

Antes de que Sofía Gala Castiglione y Fito Páez hicieran público su romance, Moria Casán ya había hecho referencia al vínculo entre ambos desde su programa.

En marzo, mientras todavía circulaban distintas versiones sobre la vida sentimental del músico, la conductora se refirió a los rumores que lo vinculaban con Griselda Siciliani, quien además interpreta a la One en la serie biográfica que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix.

Fiel a su estilo, Moria tomó con humor las versiones y habló tanto de la relación de Fito con Siciliani como de su cercanía con Sofía. “Rodolfo Páez, conocido como Fito, gran músico, prócer de la música. Y Siciliani, gran actriz. A esta chica le pone a todos los novios del planeta. Lo que pasa es que la Siciliani enamora. Es una reina”, dijo Mo.

Luego, la diva hizo una particular lectura sobre los vínculos sentimentales del artista y hasta se incluyó en la lista de mujeres con las que, según su particular interpretación, Fito habría querido estar.

Yo saco una conclusión con respecto a Fito. Estuvo con Cecilia Roth, se dice que pudo haber estado con Siciliani, dicen que está de novio con mi hija (que no está de novio, son amigos del alma)... ¡yo creo que quiere estar conmigo!”, lanzó luego, para concluir, entre risas: “En el fondo el hombre fue dando vueltas, dando vueltas para querer estar conmigo. Como siempre, ego, montada en mi ego. No hay nada”.

     

 

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