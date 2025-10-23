La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos valores del bono para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cobran por encima del haber mínimo.
Bono para jubilados de ANSES: montos actualizados y cómo se calcula el refuerzo
La medida, oficializada mediante el Decreto 700/2025, dispone un refuerzo de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, mientras que quienes superan ese monto recibirán un importe proporcional decreciente según su nivel de ingreso.
Con esta actualización, la ANSES garantiza que ningún jubilado o pensionado cobre menos de $396.298,38 por mes, sumando el haber y el bono extraordinario.
El bono de ANSES varía según el ingreso del beneficiario, disminuyendo a medida que aumenta el haber previsional. Los montos definidos son los siguientes:
Ingreso de $326.298,38: bono de $70.000
Ingreso de $336.298,38: bono de $60.000
Ingreso de $346.298,38: bono de $50.000
Ingreso de $356.298,38: bono de $40.000
Ingreso de $366.298,38: bono de $30.000
Ingreso de $376.298,38: bono de $20.000
Ingreso de $386.298,38: bono de $10.000
De esta forma, el refuerzo se aplica de manera gradual y proporcional, asegurando un ingreso mínimo unificado entre los jubilados y pensionados del SIPA.
La ANSES organiza el pago de jubilaciones y pensiones en función de la terminación del DNI de cada titular. Las acreditaciones se realizan directamente en las cuentas bancarias, junto con el bono correspondiente.
Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación y consultar la fecha exacta de cobro desde la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
El cronograma se actualiza de manera mensual en el sitio web oficial del organismo y también puede consultarse en las redes y canales de atención de ANSES.
Además de las jubilaciones del SIPA, el bono extraordinario de ANSES también se aplica a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Los importes combinados son los siguientes:
PUAM: $261.038,70 + bono de $70.000 = $331.038,70
PNC por vejez o discapacidad: $224.408,87 + bono de $70.000 = $294.408,87
PNC Madres de 7 hijos: $326.298,38 + bono de $70.000 = $396.298,38
Estas prestaciones se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, que determina el porcentaje de movilidad previsional vigente.
El refuerzo previsional continuará vigente hasta fin de año, según lo dispuesto por la actual resolución. Su continuidad en el próximo período dependerá de la evolución de la inflación y de la política de movilidad que adopte el Gobierno.
Los pagos se realizan de forma automática, sin necesidad de trámite adicional, y se acreditan junto con el haber en las fechas establecidas en el calendario mensual.