Ingreso de $326.298,38: bono de $70.000

Ingreso de $336.298,38: bono de $60.000

Ingreso de $346.298,38: bono de $50.000

Ingreso de $356.298,38: bono de $40.000

Ingreso de $366.298,38: bono de $30.000

Ingreso de $376.298,38: bono de $20.000

Ingreso de $386.298,38: bono de $10.000

De esta forma, el refuerzo se aplica de manera gradual y proporcional, asegurando un ingreso mínimo unificado entre los jubilados y pensionados del SIPA.

ANSES: fechas de cobro para jubilados con haberes superiores al mínimo

calendario .jpg Bono para jubilados de ANSES: montos actualizados y cómo se calcula el refuerzo

La ANSES organiza el pago de jubilaciones y pensiones en función de la terminación del DNI de cada titular. Las acreditaciones se realizan directamente en las cuentas bancarias, junto con el bono correspondiente.

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación y consultar la fecha exacta de cobro desde la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El cronograma se actualiza de manera mensual en el sitio web oficial del organismo y también puede consultarse en las redes y canales de atención de ANSES.

PUAM y Pensiones No Contributivas: quiénes reciben el refuerzo

Además de las jubilaciones del SIPA, el bono extraordinario de ANSES también se aplica a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Los importes combinados son los siguientes:

PUAM: $261.038,70 + bono de $70.000 = $331.038,70

PNC por vejez o discapacidad: $224.408,87 + bono de $70.000 = $294.408,87

PNC Madres de 7 hijos: $326.298,38 + bono de $70.000 = $396.298,38

Estas prestaciones se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, que determina el porcentaje de movilidad previsional vigente.

¿Hasta cuándo se mantendrá el bono para jubilados de ANSES?

El refuerzo previsional continuará vigente hasta fin de año, según lo dispuesto por la actual resolución. Su continuidad en el próximo período dependerá de la evolución de la inflación y de la política de movilidad que adopte el Gobierno.

Los pagos se realizan de forma automática, sin necesidad de trámite adicional, y se acreditan junto con el haber en las fechas establecidas en el calendario mensual.