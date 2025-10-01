Bono para jubilados y pensionados de ANSES: la novedad del Gobierno sobre el pago de octubre

Tal como se estableció en meses anteriores, el monto total de $70.000 será percibido únicamente por quienes cobren el haber mínimo de $326.298,38. Para el resto, el refuerzo se ajustará de forma proporcional hasta alcanzar el tope fijado por la normativa.

Jubilados_cobro ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

Jubilados y pensionados de ANSES: nuevos haberes en octubre 2025

El pago extraordinario se suma al aumento del 1,9% aplicado este mes por la Ley de Movilidad, que ajusta los haberes según la inflación. Con ambos incrementos, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 + bono).

PUAM: $331.038,71 ($261.038,71 + bono).

PNC por invalidez o vejez: $298.408,87 ($228.408,87 + bono).

PNC madres de siete hijos: $396.298,38 ($326.298,38 + bono).

Jubilación máxima: $2.195.679,22.

El texto oficial del decreto aclara que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se computará para futuros cálculos previsionales. Además, en el caso de pensiones compartidas, el beneficio se considerará como un único haber para determinar el pago.