Previsional
ANSES
Bono
Calendario de pagos

Bono para jubilados y pensionados de ANSES: la novedad del Gobierno sobre el pago de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer qué pasará con la suma extra que el sector venía recibiendo mensualmente junto con los haberes.

La novedad del Gobierno sobre el pago del bono de ANSES para octubre (Foto: archivo).

Con el arranque de octubre, el Gobierno nacional resolvió renovar el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciben los haberes mínimos. La decisión quedó plasmada en el Decreto 700/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Adelantan el pago de octubre para los jubilados de ANSES (Foto: archivo).

De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima verán reforzados sus ingresos, que en octubre alcanzarán cerca de $400.000 al sumarse el plus al haber básico.

A quiénes les corresponde el bono de $70.000 de ANSES

El beneficio alcanzará a:

  • Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes mínimos o de hasta $396.298,38.

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables administradas por ANSES.

Tal como se estableció en meses anteriores, el monto total de $70.000 será percibido únicamente por quienes cobren el haber mínimo de $326.298,38. Para el resto, el refuerzo se ajustará de forma proporcional hasta alcanzar el tope fijado por la normativa.

Jubilados_cobro
ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

Jubilados y pensionados de ANSES: nuevos haberes en octubre 2025

El pago extraordinario se suma al aumento del 1,9% aplicado este mes por la Ley de Movilidad, que ajusta los haberes según la inflación. Con ambos incrementos, los montos quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 + bono).

  • PUAM: $331.038,71 ($261.038,71 + bono).

  • PNC por invalidez o vejez: $298.408,87 ($228.408,87 + bono).

  • PNC madres de siete hijos: $396.298,38 ($326.298,38 + bono).

  • Jubilación máxima: $2.195.679,22.

El texto oficial del decreto aclara que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se computará para futuros cálculos previsionales. Además, en el caso de pensiones compartidas, el beneficio se considerará como un único haber para determinar el pago.

Se habló de
ANSES Bono
