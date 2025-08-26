El mensaje a corazón abierto de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña: "El resto de mi vida"

nico occhiato mensaje flor jazmin peña cumpleaños 3

"Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia", profundizó sus sentimientos.

Y agregó: "Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo".

"Feliz cumple mi amor, te mereces ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre", concluyó el conductor su posteo.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña están juntos desde principios de 2024, cuando oficializaron su romance después de meses de rumores de romance. Se conocieron primero años antes en el Bailando, donde eran compañeros de baile, y se consolidó con el tiempo al compartir el espacio laboral en el canal de streaming Luzu TV.

Hace poco Nico Occhiato habló de la posibilidad en un futuro de formar una familia con su actual novia: “Cuando uno está tan enamorado y tan bien, a nuestra edad es imposible no pensarlo ni imaginarlo, pero la realidad es que hoy no podríamos”, comentó el conductor de Luzu a Sebastián Wainraich, maravillado con la relación que viven donde comparten trabajo y muchos viajes juntos.

Nico Occhiato tuvo su revancha en La Voz Argentina tras su blooper viral

Luego de que Nico Occhiato cometiera un divertido blooper en La Voz Argentina (Telefe) al pronunciar mal el título de la icónica canción Amazing de la banda Aerosmith, el conductor decidió tomarse con humor ese momento y redobló la apuesta.

Lejos de incomodarse, el animador sorprendió al público del reality musical con un divertido sketch junto a los coaches del programa, en el que recrearon una clase de inglés.

La escena comenzó con Juliana Gattas en el rol de profesora, mientras Ale Sergi, Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y el propio Nico Occhiato se pusieron en la piel de alumnos.

Gattas le propuso al conductor leer una frase en inglés ("You probably couldn't see for the lights but you were staring straight at me"), y al pronunciarla, todos estallaron de risa al recordar su fallido anterior.

Acto seguido, Juliana lo desafió con la palabra que lo había hecho viral: “Amazing”. Nico Occhiato, entre risas, aceptó el reto y volvió a pronunciarla, esta vez con más cuidado, aunque sin perder el tono cómico.