REPERCUSIONES

Advierten a Wanda Nara sobre lo que podría enfrentar al denunciar a Mauro Icardi

Después de que asegurase públicamente haber sido víctima de violencia de género por parte de Mauro Icardi, a Wanda Nara le hicieron saber cuáles serían las consecuencias de sus dichos en caso de comprobarse que sean falsos.

26 ago 2025, 08:27
La semana pasada cuando Wanda Nara regresó al país de uno de sus tantísimos viajes por el mundo, improvisó una conferencia de prensa en el aeropuerto donde aseguró haber sido víctima de violencia intrafamiliar durante su matrimonio con Mauro Icardi, y hasta se comparó con el caso de Julieta Prandi, cuyo exmarido fue condenado recientemente a 19 años de prisión.

Así las cosas, en los diferentes programas dedicados al mundo del espectáculo tomaron las palabras de la rubia de distintas maneras. Mientras que algunos la bancaron, otros no terminaron de creerle y la cuestionaron fuertemente. Un ejemplo de ello fueron las declaraciones de Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, en SQP (América TV), quien la trató de mitómana entre otras cosas.

Es por eso que este lunes cuando la mediática fue abordada nuevamente por los cronistas de la farándula, se negó a seguir hablando del tema. “No voy a hablar de nada que se banalice y me falten el respeto”, se limitó a declarar a bordo de su camioneta alemana.

“Bajé porque soy una persona muy respetuosa, lo hice por ustedes, pero en el piso me faltan mucho el respeto”, sentenció la mayor de las Nara y advirtió: “A partir de ahora respondo solo trámite de abogados, me dedico a trabajar y a disfrutar mi vida hermosa, que amo”.

Tras escuchar atentamente las palabras de Nara, Damián Rojo la cuestionó fuertemente en Los Profesionales (El Nueve). “Cuando dice que se banalizan los temas, ¿se refería al de violencia de género? Digo porque entiendo que Wanda tiene una denuncia ahora para demostrar, si no banalizó justamente el tema y no hizo una falsa denuncia”, advirtió el periodista.

Al tiempo que, refiriéndose a las posibles consecuencias ante una falsa denuncia, agregó: “Te digo que se le va a venir la noche si se llega a confirmar esto, que tenía que ver con acomodar lo que le convenía a ella judicialmente denunciando por violento a Mauro”.

Ante esto, Damasia Ochoa también cuestionó la actitud de la ex de Icardi. “Wanda, toda tu vida está en la tele, en Instagram. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Yo me acuerdo que, en enero o febrero, diste una nota diciendo que nos quedemos tranquilos, que a Mauro nunca lo denunciaste por violencia de género, que nunca le darías tus hijas a un violento y que por eso estás tranquila. Y la tengo acá en la nota porque me la diste vos a mí”, recordó molesta.

“Bueno, tal vez lo quería cuidar. Lo que dijo Wanda la última vez es que ella está tranquila porque todo lo que ella sufrió está en el expediente con pruebas. Fue fuerte compararse con el caso de Julieta Prandi, pero si lo dijo por algo es”, intervino entonces Estefi Berardi tratando de mediar y dándole crédito a las palabras de Wanda.

Fue allí que a esa altura del análisis de los polémicos dichos de Wanda Nara, Rojo remarcó: “La que instaló el tema es la doctora Carla Junqueira, que era abogada de Wanda, que dijo que le sugirió que, si no querían perder la restitución internacional, una de las vías era dejarlo a él como violento y tres doritos después fue por esa vía”.

La abogada de Mauro Icardi tildó de mitómana a Wanda Nara y afirmó que ella "es la violenta”

Tras las declaraciones de Wanda Nara, quien comparó su situación con la de Julieta Prandi y Claudio Contardi, la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, respondió sin filtros el jueves pasado en Sálvese quien pueda (América TV), ciclo conducido por Yanina Latorre.

"Estoy preocupada y angustiada por esto. Como mujer, me parece muy grave. Somos las primeras que tenemos que cuidar esta lucha de las que realmente son violentadas. No podemos permitir que se banalice", señaló la letrada, marcando su postura frente al discurso de la mediática. Y agregó tajante: “Wanda no resiste un archivo”, subrayando que existen contradicciones en sus dichos.

En ese momento, la panelista Majo Martino le preguntó: “¿Y por qué podemos afirmar que está banalizando lo que es la violencia?”. Piro fue contundente: “¿A ustedes les parece que Wanda Nara es víctima? Wanda Nara es la mujer más viva que he conocido”.

En cuanto al aspecto legal, aclaró: “Vamos a lo jurídico: Mauro no está denunciado ni por violación ni por violencia”.

Por último, apuntó directamente contra la empresaria: “Hablo con Mauro todos los días. Mauro nunca habló en privado con Wanda. Wanda es una mitómana profesional. No está en eje. Interfiere y obstaculiza el vínculo paterno filial desde hace años porque esa es su venganza. Ella es la violenta”.

