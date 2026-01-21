Quién dio la sorpresa en MasterChef Celebrity y se aseguró un lugar entre los mejores

Antes de largar el reloj, Wanda Nara llamó al frente a Evangelina y Susana, quienes contaban con medallas, y les explicó los beneficios disponibles para esta instancia: “Tenemos dos beneficios esta noche, pero Eva por tener medalla dorada vas a poder elegir qué beneficio te quedas y cuál le das a Susana. Un beneficio es poder cambiar los ingredientes que te tocaron con cualquiera de los restantes, y el segundo consiste en una charla de 3 minutos con Ximena antes de ir al mercado”. Sin dudarlo, Evangelina eligió la charla con la chef, mientras que Susana decidió no modificar los ingredientes que le habían tocado.

Tras unos minutos de planificación, la dupla de Eva y Marixa aprovechó su intercambio con Ximena y, luego, todos los participantes ingresaron al mercado para dar inicio a la competencia. El tiempo avanzó a toda velocidad: los primeros en presentar fueron el Turco y Andy, seguidos por Susana y Maxi, luego Marixa y Evangelina, y finalmente, casi sobre la chicharra, el Chino y Emilia.

Después de la degustación, el jurado coincidió en que las cuatro propuestas habían sido muy parejas y de buen nivel. Sin embargo, llegó el anuncio que desató la sorpresa: “La pareja que sube al balcón en este primer round es la pareja del Turco y Andy”. Entre risas y festejos, ambos celebraron el logro y el Turco incluso cargó a Andy sobre sus hombros para subir juntos al balcón.

Andy Chango y el Turco

Superada la primera instancia, la noche continuó con el segundo desafío, en el que el nivel de dificultad se elevó considerablemente. Esta vez, los famosos debieron elaborar un plato principal con costilla de cordero como ingrediente central, contando con 40 minutos para desarrollar la preparación. Las apuestas fueron más arriesgadas, aunque no todos lograron resolver el producto con la precisión esperada.

Tras una nueva ronda de degustación y análisis, el jurado definió quiénes se sumaban al balcón: Emilia Attias, Maxi López y Susana Roccasalvo lograron destacarse y aseguraron su lugar entre los mejores de la jornada. Así, MasterChef Celebrity cerró una gala cargada de tensión y dejó en evidencia que la competencia entra en una etapa donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Balcón MasterChef

Masterchef Celebrity (3)

Embed

Cuál fue el motivo por el que Esteban Mirol arremetió contra la producción de MasteChef Celebrity

A esa altura de la entrevista, el conductor de Intrusos leyó de su teléfono celular un mensaje de la producción de MasterChef Celebrity (Telefe) que se refería a las denuncias de Esteban Mirol: "Si es tan digno y es tan cumplidor del contrato, hubiera tenido dignidad y hubiera hecho como el Roña Castro, como Eugenia Tobal, que no volvieron al programa. Si tenía dignidad, Mirol, no tendría que haber vuelto al programa".

Claro que esas palabras fueron una especie de dardo que Mirol no dejó pasar y respondió de manera vehemente: "Yo le respondo a esa persona que si hubiera tenido dignidad, no hubiera permitido que me basurearan como me basurearon durante los dos días entonces (de repechaje). Si no me hubieran basureado yo no tenía ningún problema".

De esta manera, dio por sobreentendido que es cierta la versión que contó Juli Argenta en LAM, donde aseguró que su salida ocurrió en medio de gritos e insultos que fueron editados y que nunca salieron al aire.

"Sacaron al aire todo los momentos en los momentos en que querían venganza y me estaban boludeando", continuó molesto Mirol y reveló que ese es el motivo por el que decidió salir a hablar, si bien admitió que tiene firmado un contrato de confidencialidad por el sólo puede hablar de lo que salió al aire, pero nada puede mencionar de lo que no se vio.

"Yo volví pensando en que la producción me iba a cuidar y no iba a permitir que nadie me basureara en cámara", confesó molesto y denunció que "pusieron absolutamente toda la basureada en cámara", mientras que él puso "toda la mejor onda posible" esos dos días que sobrevivió en el repechaje.

Por último, sobre por qué optó por aceptar regresar al reality en esta instancia cuando ya se había ido la primera vez también enojado con las devoluciones del jurado, Esteban Mirol fue extremadamente sincero. "Porque yo le debía eso a gente que me había propuesto (los productores del noticiero del canal)", concluyó tajante.