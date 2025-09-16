Cómo acceder a los créditos de hasta $50 millones para beneficiarios de ANSES

Características principales del préstamo del Banco Provincia

Monto máximo online (BIP): $10.000.000.

Monto máximo en sucursal: $20.000.000.

Plazo: hasta 72 meses (6 años).

Sistema de amortización: francés (cuotas fijas).

Seguro de vida: sin costo.

Afectación de ingresos: hasta el 35%.

Zona de validez: Provincia de Buenos Aires y CABA.

Comisión de precancelación: 4% (con excepciones).

Requisitos: evaluación crediticia del banco y condiciones de aprobación.

Ejemplo de simulación Banco Provincia

Si un beneficiario de ANSES solicita un crédito de $10.000.000 a 72 meses, estas serían las condiciones aproximadas:

Cuota inicial estimada: $665.082.

Ingreso requerido estimado: $1.900.236.

Tasa de interés nominal anual (TNA): 79,00%.

Tasa efectiva anual (TEA): 114,92%.

Esto significa que, aunque las cuotas son fijas, se exige un ingreso relativamente alto para garantizar el pago mensual, ya que el límite de afectación es del 35%.

créditos cuenta dni banco provincia anses Créditos a beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagás $50.000 de cuota

Créditos Banco Nación: hasta $50.000.000 en 72 cuotas

El Banco Nación es otra de las entidades que mantiene disponible su línea de préstamos personales para jubilados y pensionados de ANSES. A diferencia del Banco Provincia, permite acceder a un monto aún mayor.

Características principales del préstamo del Banco Nación

Monto mínimo: $100.000.

Monto máximo: hasta $50.000.000.

Plazo máximo: 72 meses.

Afectación de ingresos: hasta el 35% de los haberes netos.

Sistema de amortización: francés, con cuotas mensuales y consecutivas.

Garantía: a sola firma, mediante pagaré.

Descuento de cuotas: débito automático en cuenta o descuento directo del recibo de haberes.

Destinatarios: jubilados, pensionados y retirados que cobren a través del Banco Nación (no incluye pensiones no contributivas).

Ejemplo de simulación Banco Nación

Si un jubilado solicita un préstamo de $2.000.000 a 72 meses, las condiciones aproximadas son:

TNA fija: 66,00%.

TEA: 90,20%.

Costo financiero total (CFT) con IVA: 116,66%.

Cuota mensual estimada: $155.000 (dependiendo de la calificación crediticia).

En este caso, el ingreso requerido también debe ser suficiente para cubrir la cuota dentro del 35% máximo de afectación.

¿Quiénes pueden pedir los créditos para beneficiarios ANSES en bancos públicos?

Ambos bancos coinciden en un criterio: los créditos están dirigidos a titulares de prestaciones de ANSES que cobren a través de estas entidades. Entre ellos se incluyen:

Jubilados y pensionados nacionales (SIPA).

Titulares de la AUH y SUAF , siempre que tengan cuenta en Banco Provincia.

Pensionados por retiro o vejez.

Beneficiarios del IPS (Provincia de Buenos Aires).

No todos los grupos tienen acceso a los montos máximos, ya que la capacidad de endeudamiento depende de los ingresos netos del solicitante.

Cómo solicitar un crédito en Banco Nación o Provincia

El trámite es 100% digital en la mayoría de los casos, lo que evita tener que hacer largas filas en las sucursales.

Paso a paso para pedir un crédito

Ingresar al sitio oficial del Banco Nación o Banco Provincia.

Acceder con usuario y clave digital .

Seleccionar la opción “Préstamos personales” o “Créditos ANSES” .

Indicar el monto deseado y cantidad de cuotas .

Validar la información personal y los datos bancarios.

Enviar la solicitud y esperar la aprobación crediticia.

Una vez aprobada, el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

En caso de que el trámite se haga de manera presencial, es necesario sacar turno previo desde las páginas oficiales de cada banco.

Banco Nación confirmó importante beneficio para jubilados de ANSES en julio JUBILADOS de ANSES: cómo sacar el crédito A 5 AÑOS que no exige ser cliente del banco

ANSES: ventajas de los créditos en Banco Nación y Banco Provincia

Montos altos: desde $100.000 hasta $50.000.000.

Plazos largos: hasta 72 meses para pagar.

Aprobación rápida: en algunos casos, inmediata.

Cuotas fijas: sistema francés, sin sorpresas mensuales.

Acceso digital: posibilidad de gestionarlo desde casa.

Puntos a tener en cuenta antes de sacar un crédito

Si bien los créditos de Banco Nación y Banco Provincia son una opción atractiva, conviene analizar algunos aspectos antes de comprometerse: