Cómo tramitar la Asignación Universal por Hijo, AUH, en ANSES: la guía paso a paso

Ser argentino nativo o con residencia legal en el país de al menos 2 años.

Tener hijos a cargo menores de 18 años (excepto en caso de discapacidad).

No tener empleo formal, ser trabajador no registrado, empleado doméstico o estar inscripto en monotributo social.

Cumplir con el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los hijos.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Antes de presentar la solicitud, es importante reunir la documentación obligatoria:

DNI del padre, madre o tutor solicitante.

DNI de los hijos menores de 18 años.

Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Constancia de CUIL de los adultos y los menores.

En el caso de AUH por discapacidad, se debe presentar además el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Cómo solicitar la AUH paso a paso

Existen dos modalidades para iniciar el trámite:

Presencial en oficinas de ANSES

Reunir la documentación correspondiente.

Solicitar un turno en la web oficial de ANSES (www.anses.gob.ar).

Presentarse en la fecha asignada en la oficina más cercana.

Completar el formulario de inscripción y entregar la documentación.

Online a través de Mi ANSES

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Asignaciones Familiares” > “AUH” .

Cargar los datos requeridos y adjuntar la documentación digitalizada.

Enviar la solicitud y hacer seguimiento desde la plataforma.

Cuándo se empieza a cobrar la AUH

Una vez aprobado el trámite, el pago se deposita mensualmente en la cuenta bancaria asignada al titular. El calendario de cobro se organiza por terminación del DNI y puede consultarse en la web oficial de ANSES o en la app Mi ANSES.

Pago retenido y Libreta AUH

ANSES paga el 80% del monto de la AUH todos los meses, mientras que el 20% restante queda retenido. Ese dinero se libera una vez al año al presentar la Libreta AUH, donde se certifica que los hijos cumplieron con los controles médicos y asistieron a la escuela.

La presentación de la libreta es obligatoria y se realiza entre abril y diciembre de cada año.