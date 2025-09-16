Cómo tramitar la Asignación Universal por Hijo, AUH, en ANSES: la guía paso a paso

-
Ser argentino nativo o con residencia legal en el país de al menos 2 años.
-
Tener hijos a cargo menores de 18 años (excepto en caso de discapacidad).
-
No tener empleo formal, ser trabajador no registrado, empleado doméstico o estar inscripto en monotributo social.
-
Cumplir con el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los hijos.
Documentación necesaria para iniciar el trámite
Antes de presentar la solicitud, es importante reunir la documentación obligatoria:
-
DNI del padre, madre o tutor solicitante.
-
DNI de los hijos menores de 18 años.
-
Partida de nacimiento o sentencia de adopción.
-
Constancia de CUIL de los adultos y los menores.
En el caso de AUH por discapacidad, se debe presentar además el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Cómo solicitar la AUH paso a paso
Existen dos modalidades para iniciar el trámite:
Presencial en oficinas de ANSES
-
Reunir la documentación correspondiente.
-
Solicitar un turno en la web oficial de ANSES (www.anses.gob.ar).
-
Presentarse en la fecha asignada en la oficina más cercana.
-
Completar el formulario de inscripción y entregar la documentación.
Online a través de Mi ANSES
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Seleccionar la opción “Asignaciones Familiares” > “AUH”.
-
Cargar los datos requeridos y adjuntar la documentación digitalizada.
-
Enviar la solicitud y hacer seguimiento desde la plataforma.
Cuándo se empieza a cobrar la AUH
Una vez aprobado el trámite, el pago se deposita mensualmente en la cuenta bancaria asignada al titular. El calendario de cobro se organiza por terminación del DNI y puede consultarse en la web oficial de ANSES o en la app Mi ANSES.
Pago retenido y Libreta AUH
ANSES paga el 80% del monto de la AUH todos los meses, mientras que el 20% restante queda retenido. Ese dinero se libera una vez al año al presentar la Libreta AUH, donde se certifica que los hijos cumplieron con los controles médicos y asistieron a la escuela.
La presentación de la libreta es obligatoria y se realiza entre abril y diciembre de cada año.