Nuevo aumento para AUH y AUE en marzo: el total que puede cobrar una familia
El nuevo dato de inflación activó el aumento automático de la AUH y la AUE. Cuál es el monto real que se deposita, cuánto se retiene y cómo queda el ingreso total de cada familia desde marzo.
La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos activó automáticamente un nuevo aumento para las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social. Desde marzo de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán una suba del 2,9%, en línea con la inflación informada y con el esquema de movilidad mensual establecido por el DNU 274/24.
El dato no es menor: la actualización impacta de forma directa en el ingreso de millones de familias en todo el país. Sin embargo, no todas las ayudas que integran el ingreso mensual se ajustan con la misma fórmula. La Tarjeta Alimentar, que depende del Programa Alimentar del Ministerio de Capital Humano, no tendrá aumento en marzo y mantendrá los mismos valores vigentes, por lo que el incremento real en el bolsillo será parcial.
AUH en marzo 2026: el nuevo monto con el aumento
Con la suba del 2,9%, el valor total de la AUH pasa a ser de $132.839 por hijo. Como ocurre todos los meses, ese monto no se cobra completo: ANSES deposita el 80% de manera automática y retiene el 20% restante hasta la presentación anual de la Libreta AUH, que acredita escolaridad y controles de salud.
En términos concretos, el pago mensual efectivo será de $106.271,20, mientras que $26.567,80 quedarán acumulados para el cobro anual.
El mismo esquema se aplica a la AUE, que desde marzo tendrá exactamente el mismo valor.
Este aumento se acredita de forma automática y alcanza a todos los titulares con la prestación activa, sin necesidad de realizar ningún trámite.
Tarjeta Alimentar: sin aumento y con montos congelados
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por inflación. Su valor depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional y, por ahora, en marzo de 2026 seguirá sin cambios.
De esta manera, las familias continuarán cobrando:
$52.250 con un hijo
$81.936 con dos hijos
$108.062 con tres o más hijos
El refuerzo alimentario se deposita en la misma cuenta que la AUH y tampoco requiere gestión adicional.
AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total
La combinación de ambas prestaciones define el ingreso final que recibe cada hogar y muestra con claridad el impacto del aumento.
Una familia con un hijo pasará a percibir $158.521,20 por mes sumando la AUH (80%) y la Tarjeta Alimentar. Con dos hijos, el ingreso ascenderá a $294.478,40, mientras que en los hogares con tres hijos el total llegará a $426.875,60.
En todos los casos se trata del monto efectivo mensual, sin contar el 20% retenido de la AUH ni otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días en caso de corresponder.
Un aumento que se siente, pero no en todas las prestaciones
El dato clave de marzo es que la AUH vuelve a actualizarse por inflación y suma un nuevo incremento automático, pero el refuerzo alimentario permanece congelado. Esa diferencia explica por qué, aunque hay suba, el impacto real en el ingreso total es menor al esperado por muchas familias.
Por eso, la evolución del monto final no depende solo de la movilidad de ANSES, sino también de las decisiones que se tomen sobre los programas complementarios.