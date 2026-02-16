Nuevo aumento para AUH y AUE en marzo: el total que puede cobrar una familia

El mismo esquema se aplica a la AUE, que desde marzo tendrá exactamente el mismo valor.

Este aumento se acredita de forma automática y alcanza a todos los titulares con la prestación activa, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Tarjeta Alimentar: sin aumento y con montos congelados

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por inflación. Su valor depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional y, por ahora, en marzo de 2026 seguirá sin cambios.

De esta manera, las familias continuarán cobrando:

$52.250 con un hijo

$81.936 con dos hijos

$108.062 con tres o más hijos

El refuerzo alimentario se deposita en la misma cuenta que la AUH y tampoco requiere gestión adicional.

ANSES_Pago

AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total

La combinación de ambas prestaciones define el ingreso final que recibe cada hogar y muestra con claridad el impacto del aumento.

Una familia con un hijo pasará a percibir $158.521,20 por mes sumando la AUH (80%) y la Tarjeta Alimentar. Con dos hijos, el ingreso ascenderá a $294.478,40, mientras que en los hogares con tres hijos el total llegará a $426.875,60.

En todos los casos se trata del monto efectivo mensual, sin contar el 20% retenido de la AUH ni otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días en caso de corresponder.

Un aumento que se siente, pero no en todas las prestaciones

El dato clave de marzo es que la AUH vuelve a actualizarse por inflación y suma un nuevo incremento automático, pero el refuerzo alimentario permanece congelado. Esa diferencia explica por qué, aunque hay suba, el impacto real en el ingreso total es menor al esperado por muchas familias.

Por eso, la evolución del monto final no depende solo de la movilidad de ANSES, sino también de las decisiones que se tomen sobre los programas complementarios.