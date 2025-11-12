¡Confirmado por ANSES! adelantan el pago del aguinaldo para jubilados

Cuándo se paga el aguinaldo de ANSES

ANSES confirmó que el pago se realizará junto con los haberes mensuales de diciembre, según la terminación del DNI. El cronograma comenzará el lunes 9 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 23.

Esto garantiza que todos los beneficiarios cobren antes de las Fiestas, una medida que busca reforzar el poder adquisitivo en un mes clave para el consumo familiar.

ANSES_pago

Cuánto cobran los jubilados en diciembre

Con el último aumento otorgado en noviembre, los haberes mínimos quedaron en $429.579,05, a los que se suma el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo. Resta definir de cuánto será el aumento de diciembre, a definirse por la inflación que el INDEC publicará esta semana.

Según cálculos de distintas consultoras privadas, la inflación de octubre se habría ubicado entre el 2,1% y el 2,4%, superando levemente el registro de septiembre. Si el Gobierno decide aplicar un ajuste del 2,1%, el haber mínimo jubilatorio subiría de $333.085,39 a $340.085, y con el bono de $70.000, el ingreso total mensual treparía a unos $410.000.

De concretarse ese incremento, los jubilados que perciben la mínima recibirían en diciembre un medio aguinaldo cercano a los $170.000, por lo que el total a cobrar entre haber actualizado, bono y aguinaldo rondaría los $580.000.

En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicaría en torno a $272.000, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez alcanzarían unos $238.000, sin incluir el refuerzo adicional.

Por estas horas, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES evalúan si se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 en diciembre, con el objetivo de sostener el poder de compra de los jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Aguinaldo antes de Navidad

El objetivo del organismo previsional es que el aguinaldo y el bono se acrediten antes de las Fiestas, para garantizar que los adultos mayores puedan afrontar los gastos de fin de año y las celebraciones.

Desde ANSES indicaron que no será necesario realizar ningún trámite: los pagos se depositarán automáticamente en las cuentas donde cada beneficiario cobra habitualmente.

Calendario completo de pagos de diciembre 2025 Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 13 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 20 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 16 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 17 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 18 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

En todas las fechas, ANSES abonará el haber mensual + medio aguinaldo + bono, en un solo pago.

Qué es el aguinaldo y cómo se calcula

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mejor remuneración del semestre. Para los jubilados y pensionados, se calcula automáticamente sobre la base del haber mensual más alto percibido entre julio y diciembre de 2025.

Por ejemplo: Si un jubilado percibió $429.579,05 como haber máximo en el semestre, el aguinaldo será de $214.789,52, aunque ANSES lo liquida en proporción al calendario previsional y puede redondearse en el depósito final.