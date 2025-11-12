¡Confirmado por ANSES! Adelantan el pago del aguinaldo para jubilados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el adelanto del pago del aguinaldo de diciembre 2025, que se acreditará junto con los haberes mensuales de jubilados y pensionados.
¡Confirmado por ANSES! adelantan el pago del aguinaldo para jubilados
ANSES definió un calendario escalonado para jubilados del 9 al 23 de diciembre, y los beneficiarios de la mínima recibirán (además del aguinaldo), un extra con el bono previsional, garantizando que todos los beneficiarios cobren antes de Navidad. El refuerzo será abonado en la misma fecha que el haber mensual.
El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se paga dos veces al año y corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida en el semestre. En el caso de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM, el pago se realiza de manera automática, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.
En diciembre 2025, lo recibirán:
Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Además, algunos trabajadores registrados del sector público y privado también recibirán el medio aguinaldo a través de sus empleadores, pero el calendario de ANSES corresponde exclusivamente al sector previsional.
Cuándo se paga el aguinaldo de ANSES
ANSES confirmó que el pago se realizará junto con los haberes mensuales de diciembre, según la terminación del DNI. El cronograma comenzará el lunes 9 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 23.
Esto garantiza que todos los beneficiarios cobren antes de las Fiestas, una medida que busca reforzar el poder adquisitivo en un mes clave para el consumo familiar.
Cuánto cobran los jubilados en diciembre
Con el último aumento otorgado en noviembre, los haberes mínimos quedaron en $429.579,05, a los que se suma el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo. Resta definir de cuánto será el aumento de diciembre, a definirse por la inflación que el INDEC publicará esta semana.
Según cálculos de distintas consultoras privadas, la inflación de octubre se habría ubicado entre el 2,1% y el 2,4%, superando levemente el registro de septiembre. Si el Gobierno decide aplicar un ajuste del 2,1%, el haber mínimo jubilatorio subiría de $333.085,39 a $340.085, y con el bono de $70.000, el ingreso total mensual treparía a unos $410.000.
De concretarse ese incremento, los jubilados que perciben la mínima recibirían en diciembre un medio aguinaldo cercano a los $170.000, por lo que el total a cobrar entre haber actualizado, bono y aguinaldo rondaría los $580.000.
En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicaría en torno a $272.000, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez alcanzarían unos $238.000, sin incluir el refuerzo adicional.
Por estas horas, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES evalúan si se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 en diciembre, con el objetivo de sostener el poder de compra de los jubilados y pensionados con ingresos más bajos.
Aguinaldo antes de Navidad
El objetivo del organismo previsional es que el aguinaldo y el bono se acrediten antes de las Fiestas, para garantizar que los adultos mayores puedan afrontar los gastos de fin de año y las celebraciones.
Desde ANSES indicaron que no será necesario realizar ningún trámite: los pagos se depositarán automáticamente en las cuentas donde cada beneficiario cobra habitualmente.
Calendario completo de pagos de diciembre 2025 Jubilados y pensionados con haberes mínimos
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 13 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 20 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 16 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 17 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 18 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 19 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
En todas las fechas, ANSES abonará el haber mensual + medio aguinaldo + bono, en un solo pago.
Qué es el aguinaldo y cómo se calcula
El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mejor remuneración del semestre. Para los jubilados y pensionados, se calcula automáticamente sobre la base del haber mensual más alto percibido entre julio y diciembre de 2025.
Por ejemplo: Si un jubilado percibió $429.579,05 como haber máximo en el semestre, el aguinaldo será de $214.789,52, aunque ANSES lo liquida en proporción al calendario previsional y puede redondearse en el depósito final.