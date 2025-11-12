Calendario de pagos completo ANSES noviembre 2025: montos, aumentos y bonos

Con esta actualización, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se ajustan automáticamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC.

El nuevo esquema de movilidad mensual reemplazó la fórmula trimestral anterior, con el objetivo de reflejar más rápido los movimientos inflacionarios.

Montos actualizados de ANSES en noviembre 2025

Tras el aumento del 2,08%, los valores quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.085,39

Jubilación máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Pensión No Contributiva (PNC): $233.159,77

Con el bono de $70.000, los montos finales son:

Jubilación mínima con bono: $403.085,39

PUAM con bono: $336.468,31

PNC con bono: $303.159,77

Este refuerzo se aplica automáticamente a los jubilados y pensionados que cobren menos de $403.085,39.

Aumento también para AUH, SUAF y AUE

El mismo incremento del 2,08% alcanza a las asignaciones familiares y a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los montos actualizados son:

AUH general: $119.691 por hijo. Se cobra el 80% mensual ($93.801,60) y se retiene el 20% ($23.938,20) , que se paga tras presentar la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad: $389.733 (se cobra el 80% mensual: $305.432,80).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $59.851.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.873.

Los montos se acreditan en la misma cuenta bancaria donde se deposita la prestación principal.

ANSES_pago

Tarjeta Alimentar y beneficios complementarios

Junto con la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), ANSES paga la Tarjeta Alimentar, que garantiza el acceso a alimentos básicos.

Los valores actualizados son:

1 hijo o embarazo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se deposita junto con la AUH o AUE, en la misma fecha asignada por número de DNI.

Además, sigue vigente el reintegro del 10% por compras con tarjeta de débito, que devuelve hasta $120.000 por mes a jubilados, pensionados y titulares de AUH que usen su tarjeta en comercios adheridos.

Calendario de pagos de ANSES noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

AUH y SUAF:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo (AUE): mismas fechas que AUH.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad: del 10 al 14 de noviembre, según terminación de DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC): ya cobraron entre el 10 y el 14 de noviembre.

