Créditos para ANSES: simulá tu cuota y pedí hasta $3.000.000 desde el celular

-
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
-
Beneficiarios de SUAF (trabajadores registrados con asignaciones familiares).
-
Jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES.
En todos los casos, el requisito central es que el beneficiario cobre sus haberes en Banco Nación o en Banco Provincia, ya que son las únicas entidades que ofrecen estas líneas de crédito en septiembre.
Banco Provincia: créditos de hasta $2.500.000
El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $2.500.000 para beneficiarios de ANSES. El trámite es 100% digital y el dinero se acredita directamente en la cuenta sueldo o cuenta AUH del titular.
Paso a paso para pedir el crédito en Banco Provincia
-
Ingresar al home banking con usuario y clave.
-
Seleccionar la opción “Préstamos” en el menú principal.
-
Acceder al simulador online para calcular monto, plazo y valor de la cuota.
-
Confirmar la solicitud de manera digital.
-
Esperar la acreditación, que puede demorar hasta 48 horas hábiles.
Una madre que cobra la AUH puede hacer el trámite desde el celular, sin necesidad de acudir a una sucursal, y en dos días hábiles disponer del dinero en su cuenta.
Banco Nación: créditos de hasta $3.000.000
El Banco Nación es la entidad que ofrece el monto más alto en septiembre: hasta $3.000.000. El proceso de solicitud también se realiza de manera online y con acreditación en menos de 48 horas.
Cómo pedirlo paso a paso
-
Ingresar a la página oficial del Banco Nación o al home banking.
-
Ir a la sección Préstamos Personales.
-
Usar el simulador online ingresando monto y plazo de devolución.
-
Confirmar la operación con clave digital.
-
Recibir la acreditación en la cuenta, generalmente dentro de 24 a 48 horas.
Este banco se convirtió en la principal opción para jubilados y pensionados que buscan financiamiento, ya que habilita el tope más alto y plazos extendidos.
creditos banco provincia.jpg
AUH, jubilados y SUAF de ANSES: cómo conseguir $800.000 sin ir al banco y con trámite digital
Plazos y cuotas: hasta 72 meses de devolución
Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia ofrecen plazos flexibles que van desde 12 hasta 72 meses.
Las cuotas son fijas y se descuentan de forma automática de la cuenta bancaria donde el beneficiario cobra la AUH, la asignación familiar, la jubilación o la pensión.
Esto significa que no hay riesgo de olvidar un pago: cada mes, al acreditarse el haber, el banco descuenta directamente la cuota del crédito.
Requisitos para acceder a los créditos ANSES en septiembre 2025
Para poder solicitar estos préstamos, los beneficiarios deben cumplir con las siguientes condiciones:
-
Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión.
-
Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
-
Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
-
Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
-
Contar con buen historial crediticio.
No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
Advertencia: qué tener en cuenta antes de pedir un crédito
Aunque los préstamos pueden ser una herramienta de alivio inmediato, los especialistas en finanzas personales recomiendan analizarlos con cuidado:
-
No endeudarse más allá de la capacidad de pago.
-
Verificar la tasa de interés aplicada, que varía según banco y perfil.
-
Comparar simulaciones antes de confirmar la operación.
-
Recordar que el descuento de la cuota es automático y mensual.
En un contexto de inflación alta, la deuda puede licuarse con el tiempo, pero también puede generar problemas si el ingreso no alcanza para cubrir los gastos básicos.
Impacto para las familias y jubilados
El acceso a créditos de hasta $3.000.000 marca un cambio significativo en la realidad de los beneficiarios de ANSES.
-
Una madre que cobra AUH puede financiar la compra de una heladera, un celular o incluso hacer mejoras en su casa.
-
Un jubilado puede destinar el préstamo a cubrir tratamientos médicos, costear un viaje pendiente o cancelar deudas acumuladas.
En ambos casos, el financiamiento representa una inyección inmediata de liquidez, algo que en la economía actual puede ser clave.