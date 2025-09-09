Créditos para ANSES: simulá tu cuota y pedí hasta $3.000.000 desde el celular

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de SUAF (trabajadores registrados con asignaciones familiares).

Jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES.

En todos los casos, el requisito central es que el beneficiario cobre sus haberes en Banco Nación o en Banco Provincia, ya que son las únicas entidades que ofrecen estas líneas de crédito en septiembre.

Banco Provincia: créditos de hasta $2.500.000

El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $2.500.000 para beneficiarios de ANSES. El trámite es 100% digital y el dinero se acredita directamente en la cuenta sueldo o cuenta AUH del titular.

Paso a paso para pedir el crédito en Banco Provincia

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos” en el menú principal.

Acceder al simulador online para calcular monto, plazo y valor de la cuota.

Confirmar la solicitud de manera digital.

Esperar la acreditación, que puede demorar hasta 48 horas hábiles.

Una madre que cobra la AUH puede hacer el trámite desde el celular, sin necesidad de acudir a una sucursal, y en dos días hábiles disponer del dinero en su cuenta.

Banco Nación: créditos de hasta $3.000.000

El Banco Nación es la entidad que ofrece el monto más alto en septiembre: hasta $3.000.000. El proceso de solicitud también se realiza de manera online y con acreditación en menos de 48 horas.

Cómo pedirlo paso a paso

Ingresar a la página oficial del Banco Nación o al home banking.

Ir a la sección Préstamos Personales .

Usar el simulador online ingresando monto y plazo de devolución.

Confirmar la operación con clave digital.

Recibir la acreditación en la cuenta, generalmente dentro de 24 a 48 horas.

Este banco se convirtió en la principal opción para jubilados y pensionados que buscan financiamiento, ya que habilita el tope más alto y plazos extendidos.

creditos banco provincia.jpg AUH, jubilados y SUAF de ANSES: cómo conseguir $800.000 sin ir al banco y con trámite digital

Plazos y cuotas: hasta 72 meses de devolución

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia ofrecen plazos flexibles que van desde 12 hasta 72 meses.

Las cuotas son fijas y se descuentan de forma automática de la cuenta bancaria donde el beneficiario cobra la AUH, la asignación familiar, la jubilación o la pensión.

Esto significa que no hay riesgo de olvidar un pago: cada mes, al acreditarse el haber, el banco descuenta directamente la cuota del crédito.

Requisitos para acceder a los créditos ANSES en septiembre 2025

Para poder solicitar estos préstamos, los beneficiarios deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión .

Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia .

Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada .

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Contar con buen historial crediticio .

No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Advertencia: qué tener en cuenta antes de pedir un crédito

Aunque los préstamos pueden ser una herramienta de alivio inmediato, los especialistas en finanzas personales recomiendan analizarlos con cuidado:

No endeudarse más allá de la capacidad de pago.

Verificar la tasa de interés aplicada , que varía según banco y perfil.

Comparar simulaciones antes de confirmar la operación.

Recordar que el descuento de la cuota es automático y mensual.

En un contexto de inflación alta, la deuda puede licuarse con el tiempo, pero también puede generar problemas si el ingreso no alcanza para cubrir los gastos básicos.

Impacto para las familias y jubilados

El acceso a créditos de hasta $3.000.000 marca un cambio significativo en la realidad de los beneficiarios de ANSES.

Una madre que cobra AUH puede financiar la compra de una heladera, un celular o incluso hacer mejoras en su casa.

Un jubilado puede destinar el préstamo a cubrir tratamientos médicos, costear un viaje pendiente o cancelar deudas acumuladas.

En ambos casos, el financiamiento representa una inyección inmediata de liquidez, algo que en la economía actual puede ser clave.