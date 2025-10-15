El monto final aprobado depende del perfil crediticio de cada solicitante, sus ingresos y la tasa vigente en el momento de la operación.

Por ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 72 meses tiene una cuota fija estimada de $66.508,24, aunque puede variar levemente según el banco y las condiciones individuales.

Cómo usar el simulador online paso a paso

simulador provincia anses.jpg

Tanto Banco Nación como Banco Provincia habilitaron un simulador online para calcular el préstamo antes de pedirlo.

El procedimiento es simple:

Ingresar a la web o app oficial del banco.

Entrar a la sección Préstamos personales .

Indicar el monto y el plazo deseado.

Consultar el valor de la cuota mensual, la tasa de interés y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual).

Esta herramienta ayuda a comparar distintas opciones y evaluar si los ingresos alcanzan para asumir el compromiso financiero sin afectar la economía familiar.

Requisitos básicos para acceder al crédito

Aunque cada banco puede establecer condiciones específicas, los requisitos generales son:

Ser titular activo de la AUH .

Cobrar la prestación en el mismo banco donde se acreditará el préstamo.

Cumplir con el ingreso mínimo exigido para el monto solicitado.

No superar los límites de endeudamiento vigentes.

Además, el trámite es 100 % digital: se inicia desde el home banking o app móvil, y una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta en 24 a 48 horas hábiles.

Fechas de cobro AUH ANSES octubre 2025

calendario .jpg Créditos para AUH: cómo pedir hasta $1 millón desde el celular

La ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025.

Las fechas para beneficiarios de AUH y AUE son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Como cada mes, se retiene el 20 % de la asignación, que podrá cobrarse una vez presentada la Libreta AUH con los controles médicos y escolares actualizados.

Qué conviene revisar antes de solicitarlo

Antes de confirmar el préstamo, se recomienda verificar que la cuenta AUH esté activa, no tener otras deudas vigentes y comprobar que el monto a solicitar no supere el 40 % de los ingresos mensuales.

Así, el crédito se convierte en una herramienta útil y no en una carga financiera.