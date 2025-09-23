En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Aumento
Bono
Previsional

Aumento y bono para jubilados: los montos confirmados por ANSES para octubre 2025

ANSES aplicará desde octubre un nuevo incremento en los haberes previsionales, en línea con la inflación. Junto con el aumento, los jubilados y pensionados de la mínima accederán a un refuerzo mensual. ¿Cuánto van a cobrar?

Aumento y bono para jubilados: los montos confirmados por ANSES para octubre 2025

Aumento y bono para jubilados: los montos confirmados por ANSES para octubre 2025

El Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la ANSES. La suba será del 1,9%, en línea con el índice de inflación de agosto, y se aplicará en los pagos de octubre a todos los beneficiarios del sistema previsional.

Leé también El bono oculto de $165.000 para ANSES que pocos reclaman y se tramita en minutos
El bono oculto de $165.000 para ANSES que pocos reclaman y se tramita en minutos (Foto: archivo)

Mientras tanto, continúa en curso el calendario de septiembre, que ya contempla los haberes actualizados y el pago del bono de refuerzo que también se repetirá en octubre.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en octubre 2025

Con el aumento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $326.362,44.

A este monto se suma la Compensación Económica de $70.000, que eleva el ingreso a $396.362,44 para los jubilados que perciben el haber mínimo.

De esta manera, el bono extraordinario se paga nuevamente en octubre sin cambios: en forma íntegra para quienes perciben la mínima y de manera proporcional para el resto, con un tope de $396.362,44.

Quiénes cobran el bono previsional en octubre

El bono de $70.000 alcanzará a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más.

ANSES aclaró que el refuerzo completo se otorga únicamente a quienes cobran la mínima. El resto lo percibe en forma proporcional, hasta alcanzar el tope de $396.362,44. Esto significa que aquellos jubilados que superen ese umbral no recibirán el bono.

ANSES_AUH

¿Cuánto aumenta la AUH en octubre de 2025?

La fórmula de actualización que rige desde abril de 2024 determina que los montos de la AUH se incrementen mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Con el dato de agosto -inflación del 1,9%-, el haber de la AUH general pasará de $115.087 a $117.273 por hijo en octubre.

El nuevo monto se acreditará en las cuentas bancarias de los titulares según el calendario de pagos de ANSES, que se organiza por terminación de DNI. La fecha exacta puede consultarse en Mi ANSES (app o web) y en el portal oficial anses.gob.ar.

Monto de la AUH por Discapacidad en octubre 2025

En el caso de la AUH por Discapacidad, el aumento tiene un impacto mayor. Según la Resolución 298/2025, el valor vigente en septiembre fue de $374.745 por hijo.

Con la actualización de octubre del 1,9%, el monto ascenderá a $381.865 por hijo.

Sin embargo, ANSES no paga el total mes a mes. Tal como ocurre con la AUH general, los titulares cobran el 80% del haber de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, educación y vacunación.

Esto significa que en octubre los beneficiarios recibirán:

  • Pago mensual: $299.796 por hijo con discapacidad.

  • Monto retenido: $76.373 que se acumula y se cobra al presentar la Libreta.

De esta manera, una familia con un hijo con discapacidad percibirá casi $300.000 por mes, con la posibilidad de sumar otros programas compatibles.

Calendario de pagos octubre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (sujeto a cambios).

  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aumento Bono Jubilados Gobierno Nacional ANSES
Notas relacionadas
AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobran las familias con 1, 2 y 3 hijos
AUH de ANSES: doble BONO de $44.000 y $109.000 para OCTUBRE, quiénes lo cobran
Hospital Garrahan: anuncian aumentos con "fondos propios" y destacan la "eficiencia administrativa"

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar