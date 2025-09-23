Aumento y bono para jubilados: los montos confirmados por ANSES para octubre 2025

De esta manera, el bono extraordinario se paga nuevamente en octubre sin cambios: en forma íntegra para quienes perciben la mínima y de manera proporcional para el resto, con un tope de $396.362,44.

Quiénes cobran el bono previsional en octubre

El bono de $70.000 alcanzará a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más.

ANSES aclaró que el refuerzo completo se otorga únicamente a quienes cobran la mínima. El resto lo percibe en forma proporcional, hasta alcanzar el tope de $396.362,44. Esto significa que aquellos jubilados que superen ese umbral no recibirán el bono.

¿Cuánto aumenta la AUH en octubre de 2025?

La fórmula de actualización que rige desde abril de 2024 determina que los montos de la AUH se incrementen mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Con el dato de agosto -inflación del 1,9%-, el haber de la AUH general pasará de $115.087 a $117.273 por hijo en octubre.

El nuevo monto se acreditará en las cuentas bancarias de los titulares según el calendario de pagos de ANSES, que se organiza por terminación de DNI. La fecha exacta puede consultarse en Mi ANSES (app o web) y en el portal oficial anses.gob.ar.

Monto de la AUH por Discapacidad en octubre 2025

En el caso de la AUH por Discapacidad, el aumento tiene un impacto mayor. Según la Resolución 298/2025, el valor vigente en septiembre fue de $374.745 por hijo.

Con la actualización de octubre del 1,9%, el monto ascenderá a $381.865 por hijo.

Sin embargo, ANSES no paga el total mes a mes. Tal como ocurre con la AUH general, los titulares cobran el 80% del haber de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, educación y vacunación.

Esto significa que en octubre los beneficiarios recibirán:

Pago mensual: $299.796 por hijo con discapacidad.

Monto retenido: $76.373 que se acumula y se cobra al presentar la Libreta.

De esta manera, una familia con un hijo con discapacidad percibirá casi $300.000 por mes, con la posibilidad de sumar otros programas compatibles.

Calendario de pagos octubre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (sujeto a cambios).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo