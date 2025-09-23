La mejor noticia para AUH de ANSES: la doble suma extra que llega en octubre

-
$52.250 para familias con un hijo.
-
$81.939 para familias con dos hijos.
-
$108.062 para familias con tres o más hijos.
Además, se sumará un pago de $44.230 para mujeres embarazadas y para titulares con hijos de hasta tres años.
De esta manera, la combinación entre el haber base, la movilidad y la Tarjeta Alimentar transforma a octubre en un mes clave para quienes perciben la AUH.
Calendario de pago de la AUH en octubre
ANSES ya publicó el cronograma de pagos correspondiente a octubre. El mismo se organizará de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios:
-
Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0
-
Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1
-
Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 2
-
Martes 14 de octubre: DNI terminados en 3
-
Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 4
-
Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 5
-
Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 6
-
Lunes 20 de octubre: DNI terminados en 7
-
Martes 21 de octubre: DNI terminados en 8
-
Miércoles 22 de octubre: DNI terminados en 9
El refuerzo que ANSES aplicará en octubre impactará de manera directa en el ingreso mensual de los hogares con hijos a cargo.