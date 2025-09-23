La mejor noticia para AUH de ANSES: la doble suma extra que llega en octubre

$52.250 para familias con un hijo.

$81.939 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Además, se sumará un pago de $44.230 para mujeres embarazadas y para titulares con hijos de hasta tres años.

De esta manera, la combinación entre el haber base, la movilidad y la Tarjeta Alimentar transforma a octubre en un mes clave para quienes perciben la AUH.

Calendario de pago de la AUH en octubre

ANSES ya publicó el cronograma de pagos correspondiente a octubre. El mismo se organizará de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios:

Miércoles 8 de octubre : DNI terminados en 0

Jueves 9 de octubre : DNI terminados en 1

Lunes 13 de octubre : DNI terminados en 2

Martes 14 de octubre : DNI terminados en 3

Miércoles 15 de octubre : DNI terminados en 4

Jueves 16 de octubre : DNI terminados en 5

Viernes 17 de octubre : DNI terminados en 6

Lunes 20 de octubre : DNI terminados en 7

Martes 21 de octubre : DNI terminados en 8

Miércoles 22 de octubre: DNI terminados en 9

El refuerzo que ANSES aplicará en octubre impactará de manera directa en el ingreso mensual de los hogares con hijos a cargo.