En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Calendario de pagos

La mejor noticia para AUH de ANSES: la doble suma extra que llega en octubre

Parte de este pago está vinculado con la aplicación de la fórmula de movilidad, vinculada al índice de inflación de agosto publicado por el INDEC.

La doble suma extra que llega en octubre para la AUH de ANSES (Foto: archivo).

La doble suma extra que llega en octubre para la AUH de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en octubre una actualización del 1,88%. El incremento responde a la aplicación de la fórmula de movilidad, vinculada al índice de inflación de agosto publicado por el INDEC.

Leé también AUH de ANSES: doble BONO de $44.000 y $109.000 para OCTUBRE, quiénes lo cobran
AUH de ANSES: doble BONO de $44.000 y $109.000 para OCTUBRE, quiénes lo cobran.

De esta manera, el haber bruto de la AUH pasará a ser de $117.229. Sin embargo, ANSES liquida el 80% mensual; es decir, $93.783, mientras que el 20% restante se acumula a la espera de la presentación de la Libreta AUH.

Qué extras cobra la AUH en octubre

En paralelo al aumento, ANSES confirmó que en octubre los titulares de AUH recibirán un doble extra. Este refuerzo se da a través de la Tarjeta Alimentar, destinada a familias con hijos menores de 14 años a cargo.

Los montos confirmados son:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.939 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Además, se sumará un pago de $44.230 para mujeres embarazadas y para titulares con hijos de hasta tres años.

De esta manera, la combinación entre el haber base, la movilidad y la Tarjeta Alimentar transforma a octubre en un mes clave para quienes perciben la AUH.

Bono_jubilados

Calendario de pago de la AUH en octubre

ANSES ya publicó el cronograma de pagos correspondiente a octubre. El mismo se organizará de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios:

  • Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0

  • Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1

  • Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 2

  • Martes 14 de octubre: DNI terminados en 3

  • Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 4

  • Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 5

  • Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 6

  • Lunes 20 de octubre: DNI terminados en 7

  • Martes 21 de octubre: DNI terminados en 8

  • Miércoles 22 de octubre: DNI terminados en 9

El refuerzo que ANSES aplicará en octubre impactará de manera directa en el ingreso mensual de los hogares con hijos a cargo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobran las familias con 1, 2 y 3 hijos
El bono oculto de $165.000 para ANSES que pocos reclaman y se tramita en minutos
ANSES paga a AUH hasta $500.000 en octubre 2025: cómo saber si te corresponde

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar