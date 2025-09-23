Sabrina Rojas estaría muy cerca del ex de una famosa modelo: los detalles

Y agregó: “Tengo muy buena relación con él. La verdad que lo quiero mucho. También quiero mucho a toda su familia. Así que me encantaría que sea feliz”.

Por último, la modelo se refirió a su presente sentimental: “Estoy sola, en un momento de mucha libertad, de mucha introspección también. Disfrutando un momento de mi vida que anhelé mucho tiempo. Como que tenía ganas de alguna vez en mi vida estar sola, soltera, por decirlo de alguna forma”.

Qué le dijo Sabrina Rojas a Wanda Nara tras las acusaciones de tener trolls contra la China Suárez

Sabrina Rojas no se guardó nada y lanzó una opinión contundente en vivo luego de que en Pasó en América se emitiera un informe sobre el presunto grupo de trolls que, según se dice, tendría Wanda Nara para atacar las publicaciones en redes sociales de la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.

En los últimos días, se empezó a hablar de que la empresaria contaría con una especie de “escuadrón digital” que estaría al acecho de los posteos de la actriz para intervenir con mensajes negativos.

Frente a esta versión que compartió Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), Sabrina Rojas reaccionó con una mirada crítica sobre el eterno conflicto mediático entre Wanda y la China.

"Es de película. ¿En qué momento esta mujer conecta con la realidad? ¡Nunca!", lanzó sin filtro la conductora, refiriéndose a Wanda Nara. A lo que Natalie Weber sumó: "¿No está tan ocupada laburando? ¿Qué te importa lo que sube la China? Están obsesionados".

"¡Están re locos!", remarcó Rojas. Y la panelista agregó: "Me parece re grave. Estamos hablando de una mina que en teoría vivió violencia de género, que no le pasan la cuota alimentaria, ¿y la mina está pendiente de que le comenten una zorra a una foto de la China?".

Luego, Sabrina profundizó: "Vayan al psicólogo, chicos. Ayuden con herramientas a esta gente a soltar un poco todo. No lo logro entender, escapa de mi normalidad. Eso te lleva una energía tene que ocuparte".

Unos días antes, Rojas ya había criticado a Wanda Nara por insinuar ante los medios que la China Suárez estaría esperando un hijo de Mauro Icardi, en base a una supuesta charla entre el jugador y su ex, algo que la actriz desmintió rápidamente.

"Este informe lo que queríamos rescatar es que ella da de una manera muy conchu.., muy conchu.., la noticia de que están embarazados. Ella dice 'yo no voy a hablar de cosas que no me pertenecen' Pero el embarazo es lo que menos te pertenece ¡y lo acabás de contar! ¿Sabés cómo deben estar en Turquía, no? Sacados. Me pongo un poco serio y siempre pienso en los niños y lo único que pienso es en esas niñas que no pueden ver a su papá y que dentro de poco, si es verdad lo que dice Wanda, papá está teniendo otra hija, qué duro", comentó Rojas desde su programa.