La implacable devolución Soledad Pastorutti a dos participantes en La Voz Argentina: "No pudieron..."

¿Qué dijo Lali Espósito que dejó sin palabras a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina?

En La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito protagonizó un momento desopilante al hacer una inesperada confesión sobre su compañera de jurado, Soledad Pastorutti, que generó risas entre todos los presentes.

Al inicio del programa, los coaches mostraron sus outfits y cuando la cantante de folklore presentó el suyo, Lali reaccionó con entusiasmo: "No, no, no", exclamó con admiración. "Hermosa", sumó Juliana Gattas, quien también forma parte del jurado, elogiando el look de La Sole.

"Qué mujer que despierta pasiones", lanzó Lali, y luego reveló entre risas: "Tengo a todos mis amigos enamorados de La Sole, a mis amigas enamoradas de La Sole. Te lo juro, eh. Mis amigos que están en pareja dicen 'ella sabe que la Sole para mí...'", dejando a todos sorprendidos con su sinceridad.

Nico Occhiato, conductor del ciclo, aprovechó el momento para pedirle a Soledad que se levantara y mostrara su vestuario. Lali, divertida, remató con humor: "El verdadero qué mujer".

Con picardía, Pastorutti respondió: "Un beso a Luis, mi marido, que después...". A lo que Lali, entre carcajadas, contestó: "No, él contento".