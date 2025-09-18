A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TAJANTE

La implacable devolución Soledad Pastorutti a dos participantes en La Voz Argentina: "No pudieron..."

Soledad Pastorutti sorprendió con su devolución a dos participantes del Team Lali tras una arriesgada versión de un clásico en La Voz Argentina.

18 sept 2025, 23:18
soledad pastorutti la voz
soledad pastorutti la voz

Este jueves, durante el tercer round del Team Lali en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Soledad Pastorutti sorprendió con una evolución honesta y profunda a los participantes Jaime Muñoz y Giuliana Piccioni, luego de que interpretaran “Que nadie sepa mi sufrir”, el clásico vals de Ángel Cabral y Enrique Dizeo.

El sanjuanino y la santafesina decidieron darle un giro a la canción y la transformaron en una rumba. Aunque los coaches celebraron la originalidad de la propuesta y el hecho de que ambos se acompañaran con instrumentos —Jaime con su guitarra y Giuliana con un cajón peruano—, Soledad marcó una observación importante.

Leé también

¡Escándalo total! Se filtraron los nombres de los supuestos cuatro finalistas de La Voz Argentina

¡Escándalo total! Se filtraron los nombres de los supuestos cuatro finalistas de La Voz Argentina

"Creo que estuvo interesante la decisión de cambiar el ritmo, de pasarlo a rumba, pero por ahí, y es una apreciación personal, esto no les permitió lucirse vocalmente a los dos", remarcó.

"La canción es popular y en la vorágine del ritmo quizás no pudimos apreciar las voces que tienen como a mí me hubiera gustado. Sí valoro la decisión que tomaron", expresó con claridad.

Ale Sergi compartió la postura de la cantante de folklore y destacó “la sorpresa del cajón peruano” en manos de Giuliana, ya que hasta el momento no había mostrado esa faceta instrumental en el certamen.

Embed

¿Qué dijo Lali Espósito que dejó sin palabras a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina?

En La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito protagonizó un momento desopilante al hacer una inesperada confesión sobre su compañera de jurado, Soledad Pastorutti, que generó risas entre todos los presentes.

Al inicio del programa, los coaches mostraron sus outfits y cuando la cantante de folklore presentó el suyo, Lali reaccionó con entusiasmo: "No, no, no", exclamó con admiración. "Hermosa", sumó Juliana Gattas, quien también forma parte del jurado, elogiando el look de La Sole.

"Qué mujer que despierta pasiones", lanzó Lali, y luego reveló entre risas: "Tengo a todos mis amigos enamorados de La Sole, a mis amigas enamoradas de La Sole. Te lo juro, eh. Mis amigos que están en pareja dicen 'ella sabe que la Sole para mí...'", dejando a todos sorprendidos con su sinceridad.

Nico Occhiato, conductor del ciclo, aprovechó el momento para pedirle a Soledad que se levantara y mostrara su vestuario. Lali, divertida, remató con humor: "El verdadero qué mujer".

Con picardía, Pastorutti respondió: "Un beso a Luis, mi marido, que después...". A lo que Lali, entre carcajadas, contestó: "No, él contento".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
La Voz Argentina Soledad Pastorutti

Lo más visto