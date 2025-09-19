A24.com

DIFÍCIL

Quiénes siguen en el Team Lali y quién quedó eliminado en el tercer round de La Voz Argentina 2025

El Team Lali enfrentó una noche de decisiones intensas en La Voz Argentina: tras batallas y puntuaciones, un nuevo talento quedó afuera de competencia.

19 sept 2025, 00:35
lali la voz
lali la voz

Este jueves comenzó el tercer round de La Voz Argentina 2025 (Telefe), y el Team Lali tuvo que despedir a uno de sus integrantes.

En la primera parte del programa, se llevaron a cabo las batallas entre los participantes: Iara Lombardi enfrentó a Valentino Rossi, Giuliana Piccioni a Jaime Muñoz, y Alan Lez a Rafael Morcillo.

Tras las presentaciones, Lali Espósito eligió a tres voces para avanzar directamente a la siguiente etapa: Valentino, Giuliana y Alan. Luego, Iara, Jaime y Rafael volvieron al escenario para una segunda oportunidad, esta vez evaluados por los coaches: Soledad Pastorutti, el dúo Miranda! y Luck Ra.

Hacia el final del programa, el conductor Nico Occhiato anunció los resultados: "Quien se mete en la próxima instancia de La Voz Argentina, quien obtuvo el puntaje más alto esta noche de Luck Ra, Miranda! y la Sole, quien sigue en el Team Lali es Jaime Muñoz".

Finalmente, Occhiato reveló que Iara también continuaba en competencia, mientras que Rafael se convirtió en el nuevo eliminado. Lali se acercó rápidamente a abrazarlo y pidió un aplauso para él.

Qué nombres se filtraron como posibles finalistas de La Voz Argentina

Un verdadero escándalo sacude a La Voz Argentina (Telefe) tras la inesperada filtración de los nombres de los presuntos cuatro finalistas del certamen, uno por cada equipo. En esta etapa crucial, cada coach —Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra— elige a su representante. Pero todo indica que el misterio de la gran final podría haberse revelado antes de lo previsto.

Según trascendió, los participantes que habrían llegado a la instancia decisiva son Valentina Otero, Alan Lez, Eugenia Rodríguez y Nicolás Behringer, quienes se destacaron desde sus primeras presentaciones y se ganaron el cariño del público.

La información salió a la luz en el stream Ya fue Todo (Jotax), donde Barbie Gyalay lanzó la bomba: "Se habrían filtrado los cuatro finalistas de La Voz Argentina". Ante esto, el conductor Ale Castelo reaccionó con sorpresa: "¿Otra vez? ¿Cómo en el 2021?".

"Hay un ganador por equipo. Son cuatro equipos. Se filtraron los ganadores de cada equipo. Los finalistas serían: Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez y acá hay polémica, porque es una participante que fue eliminada varias veces y salvada varias veces. Hoy está en el team Soledad y sería Valentina Otero", cerró la panelista, dejando abierta la puerta a nuevas controversias.

