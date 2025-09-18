A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Se va

Una panelista y enemiga pública de Yanina Latorre pegó el portazo y anunció que deja la televisión

Una panelista del mundo del espectáculo confirmó que se dedicará de lleno a un proyecto personal y, por ese motivo, deja la televisión y el programa en el que participaba. De quién se trata.

18 sept 2025, 23:55
Una panelista y enemiga pública de Yanina Latorre pegó el portazo y anunció que deja la televisión
Una panelista y enemiga pública de Yanina Latorre pegó el portazo y anunció que deja la televisión

Una panelista y enemiga pública de Yanina Latorre pegó el portazo y anunció que deja la televisión

Un día después de las polémicas declaraciones contra Flor Jazmín Peña sobre los videos íntimos que Agustín Franzoni tenía de ella, Estefi Berardi anunció que se va no solo de los Los Profesionales de Siempre (El Nueve) sino también, que abandona la televisión.

Enemiga pública de Yanina Latorre y conocida por sus comentarios picantes, Berardi se destacó durante mucho tiempo en distintos ciclos de espectáculos, protagonizando también fuertes enfrentamientos propios del medio, especialmente con la conductora de SQP (América TV), luego de que esta asegurara que tenía chats privados de ella con Fede Bal y, en consecuencia, Berardi viera en la Justicia la manera de resolver la cuestión. No obstante, Latorre nunca los mostró.

Leé también

Yanina Latorre liquidó a Estefi Berardi tras su polémica declaración contra Flor Jazmín Peña: "¿Cuándo no?"

Yanina Latorre liquidó a Estefi Berardi tras su polémica declaración contra Flor Jazmín Peña: ¿Cuándo no?

"¿Por qué te vas?", preguntó Santi Riva Roy sobre su salida del ciclo de El Nueve. "Porque abrí mi agencia de marketing. Es bastante nueva y empecé haciéndolo tranqui, pero crecí muy rápido. Tengo mucha demanda de clientes, manejo la comunicación de un montón de empresas y mi corazón siente que es momento de ponerle todo a eso. No podía hacer todo".

"Hacer un programa no es estar sentado dos horas. Tenés que buscar temas, investigar, leer una causa. Ángel sabe, me conoce. Me encanta, pero hoy elijo esto", explicó las demandas que tiene ser parte de un programa, y también puso de testigo a De Brito, con quien compartió LAM desde 2022 a 2023.

"Cuando acepté hacer Los Profesionales fue porque quería conocer a Flor, me motivaba trabajar con ella. Voy a extrañar la tele", mencionó sobre la tentación que tuvo de compartir trabajo con Flor de la V.

Además, cerró la entrevista dejando la puerta abierta a una posible vuelta al programa de Ámérica TV: "Volvería a estar como una angelita. Le diría que iría sin investigar. Voy a opinar, de invitada".

Embed

Cuándo se peleó Yanina Latorre con Estefi Berardi

En febrero de 2023, Estefi Berardi se vio envuelta en un escándalo mediático tras la filtración de supuestos chats privados con Federico Bal, en el contexto de su separación de Sofía Aldrey.

Yanina Latorre fue una de las primeras en tirar la primicia, aunque ella misma mencionó que nunca los filtró ni tampoco mostró. De igual modo, Berardi negó rotundamente su veracidad y anunció acciones legales contra la conductora de SQP (América TV).

El enfrentamiento entre ambas se intensificó en mayo de 2023 durante su participación en LAM (América TV). La disputa surgió a raíz de versiones contradictorias sobre la salud de Jorge Rial, lo que derivó en un cruce muy tenso al aire.

Detalle no menor: en aquel entonces ambas eran compañeras en el progama conducido por Ángel de Brito. En cada intervención, dejaban entrever que la situación no era nada amigable.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Estefi Berardi Yanina Latorre Nancy Pazos Evelyn von Brocke

Lo más visto