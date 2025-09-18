Una panelista y enemiga pública de Yanina Latorre pegó el portazo y anunció que deja la televisión

"Cuando acepté hacer Los Profesionales fue porque quería conocer a Flor, me motivaba trabajar con ella. Voy a extrañar la tele", mencionó sobre la tentación que tuvo de compartir trabajo con Flor de la V.

Además, cerró la entrevista dejando la puerta abierta a una posible vuelta al programa de Ámérica TV: "Volvería a estar como una angelita. Le diría que iría sin investigar. Voy a opinar, de invitada".

Cuándo se peleó Yanina Latorre con Estefi Berardi

En febrero de 2023, Estefi Berardi se vio envuelta en un escándalo mediático tras la filtración de supuestos chats privados con Federico Bal, en el contexto de su separación de Sofía Aldrey.

Yanina Latorre fue una de las primeras en tirar la primicia, aunque ella misma mencionó que nunca los filtró ni tampoco mostró. De igual modo, Berardi negó rotundamente su veracidad y anunció acciones legales contra la conductora de SQP (América TV).

El enfrentamiento entre ambas se intensificó en mayo de 2023 durante su participación en LAM (América TV). La disputa surgió a raíz de versiones contradictorias sobre la salud de Jorge Rial, lo que derivó en un cruce muy tenso al aire.

Detalle no menor: en aquel entonces ambas eran compañeras en el progama conducido por Ángel de Brito. En cada intervención, dejaban entrever que la situación no era nada amigable.