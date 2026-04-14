Hasta 18 meses de pagos: el beneficio de ANSES para quienes pierden el trabajo

Este punto es clave: el beneficio no está pensado para cualquier situación laboral, sino específicamente para quienes atraviesan una desvinculación que no fue decisión propia.

Entre los casos contemplados se encuentran:

Despido sin justa causa

Finalización de contrato a plazo fijo

Quiebra o cierre de la empresa

En todos estos escenarios, el trabajador puede solicitar una ayuda económica mensual que le permita sostener sus ingresos mientras busca una nueva oportunidad laboral.

Por el contrario, quedan excluidos quienes renuncian voluntariamente, ya que el programa está diseñado exclusivamente para cubrir situaciones de desempleo involuntario.

image.png La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

Cuánto dura el Fondo de Desempleo en 2026

Uno de los aspectos más importantes -y menos comprendidos- del programa es que no tiene una duración fija para todos los beneficiarios.

El tiempo durante el cual se cobra la prestación depende directamente de los aportes realizados en los últimos tres años previos al despido.

En función de ese historial laboral, ANSES estableció una escala progresiva que define la cantidad de cuotas mensuales que puede percibir cada trabajador.

Escala según aportes registrados

Entre 6 y 11 meses de aportes : 2 cuotas mensuales

: 2 cuotas mensuales Entre 12 y 23 meses : 4 cuotas

: 4 cuotas Entre 24 y 35 meses : 8 cuotas

: 8 cuotas 36 meses o más: 12 cuotas

Esto implica que cuanto mayor haya sido la continuidad laboral en blanco, mayor será la cobertura económica durante el período de desempleo.

En términos simples: quienes tuvieron empleos más estables reciben una protección más prolongada.

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El beneficio extra para mayores de 45 años

El sistema también contempla una realidad concreta del mercado laboral: a mayor edad, más difícil puede resultar conseguir empleo.

Por este motivo, ANSES incorporó un beneficio adicional que amplía la duración del Fondo de Desempleo para determinados casos.

Las personas que tengan 45 años o más al momento de quedar desempleadas acceden automáticamente a:

6 meses adicionales de prestación

Esto puede marcar una diferencia significativa.

Por ejemplo:

Un trabajador de 48 años

Con 36 meses de aportes registrados

En lugar de cobrar 12 meses Puede cobrar hasta 18 meses en total

Lo más importante es que esta extensión se otorga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo se calcula el monto del Fondo de Desempleo

A diferencia de otras prestaciones sociales, el Fondo de Desempleo no tiene un monto fijo universal.

El cálculo se realiza en base al historial salarial del trabajador.

Fórmula de cálculo

ANSES toma como referencia:

El 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses previos al despido

Este detalle es clave: no se hace un promedio, sino que se toma el sueldo más alto de ese período, lo que beneficia directamente al trabajador.

Sin embargo, el sistema también establece límites:

Existe un monto mínimo

Y un monto máximo

Ambos valores se actualizan periódicamente en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Esto significa que, independientemente del salario previo:

Nadie puede cobrar por debajo ni por encima de esos topes.

Qué otros beneficios incluye el Fondo de Desempleo

El Fondo de Desempleo no se limita únicamente a una ayuda económica mensual. También incluye una serie de coberturas que buscan garantizar la protección integral del trabajador durante este período.

Cobertura de salud

Mientras se percibe la prestación:

Se mantiene la obra social activa

Se pueden seguir utilizando servicios médicos

Se accede a medicamentos con cobertura

Asignaciones familiares

Además, el beneficiario continúa cobrando:

Asignación por hijo

Asignación por hijo con discapacidad

Esto permite sostener ingresos adicionales en hogares con cargas familiares.

Aportes jubilatorios

Uno de los puntos más importantes a largo plazo:

Los meses en los que se cobra el Fondo de Desempleo se computan como aportes jubilatorios

Esto evita que el período sin empleo genere un “bache” en la historia laboral del trabajador.

Requisitos para acceder al Fondo de Desempleo

Para iniciar el trámite, es necesario cumplir con una serie de condiciones básicas.

El requisito principal es:

Estar en situación legal de desempleo

Esto implica que la desvinculación haya sido involuntaria.

Además, se deben cumplir los siguientes puntos:

Tener aportes registrados en relación de dependencia

Contar con la documentación que acredite el despido o finalización del vínculo laboral

Quiénes no pueden acceder

Quedan excluidos del beneficio:

Personas que renunciaron voluntariamente

Quienes no tienen aportes registrados

Trabajadores que ya se encuentran empleados

Plazo clave: cuándo hay que hacer el trámite

Uno de los aspectos más importantes -y que muchas personas pasan por alto- es el tiempo límite para solicitar el beneficio.

ANSES establece un plazo estricto:

90 días hábiles desde la fecha de despido

Este punto es fundamental.

Si se supera ese plazo:

Se pierde el derecho a cobrar el Fondo de Desempleo

Por eso, los especialistas recomiendan iniciar el trámite lo antes posible para evitar quedar fuera del sistema.

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Cómo iniciar la solicitud en ANSES

El trámite para acceder al Fondo de Desempleo puede realizarse a través de distintos canales oficiales.

Opciones disponibles

Online , desde la web oficial de ANSES

, desde la web oficial de ANSES Con turno previo en oficinas

A través de atención telefónica

Paso a paso

El proceso incluye:

Presentar la documentación laboral

Completar la solicitud

Esperar la evaluación del organismo

Acceder al cronograma de pagos

Una vez aprobado, el beneficiario comienza a cobrar la prestación según las fechas establecidas por ANSES.