El Fondo de Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se consolida como una de las herramientas más importantes de contención para quienes pierden su trabajo.
Con pagos que dependen del salario y hasta 18 meses de duración, el Fondo de Desempleo se consolida como una ayuda clave para quienes perdieron su empleo.
Hasta 18 meses de pagos: el beneficio de ANSES para quienes pierden el trabajo
El Fondo de Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se consolida como una de las herramientas más importantes de contención para quienes pierden su trabajo.
Se trata de una prestación clave que busca amortiguar el impacto de la pérdida del empleo, garantizando un ingreso mensual mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral. Sin embargo, más allá de su importancia, todavía persisten dudas frecuentes: cuánto se cobra, cuánto dura el beneficio y quiénes pueden acceder realmente.
A continuación, una guía completa con todo lo que hay que saber sobre este programa en 2026.
El Fondo de Desempleo de ANSES está dirigido a trabajadores que se encontraban en relación de dependencia y que perdieron su empleo de manera involuntaria.
Este punto es clave: el beneficio no está pensado para cualquier situación laboral, sino específicamente para quienes atraviesan una desvinculación que no fue decisión propia.
Entre los casos contemplados se encuentran:
En todos estos escenarios, el trabajador puede solicitar una ayuda económica mensual que le permita sostener sus ingresos mientras busca una nueva oportunidad laboral.
Por el contrario, quedan excluidos quienes renuncian voluntariamente, ya que el programa está diseñado exclusivamente para cubrir situaciones de desempleo involuntario.
Uno de los aspectos más importantes -y menos comprendidos- del programa es que no tiene una duración fija para todos los beneficiarios.
El tiempo durante el cual se cobra la prestación depende directamente de los aportes realizados en los últimos tres años previos al despido.
En función de ese historial laboral, ANSES estableció una escala progresiva que define la cantidad de cuotas mensuales que puede percibir cada trabajador.
Escala según aportes registrados
Esto implica que cuanto mayor haya sido la continuidad laboral en blanco, mayor será la cobertura económica durante el período de desempleo.
En términos simples: quienes tuvieron empleos más estables reciben una protección más prolongada.
El sistema también contempla una realidad concreta del mercado laboral: a mayor edad, más difícil puede resultar conseguir empleo.
Por este motivo, ANSES incorporó un beneficio adicional que amplía la duración del Fondo de Desempleo para determinados casos.
Las personas que tengan 45 años o más al momento de quedar desempleadas acceden automáticamente a:
6 meses adicionales de prestación
Esto puede marcar una diferencia significativa.
Por ejemplo:
Puede cobrar hasta 18 meses en total
Lo más importante es que esta extensión se otorga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
A diferencia de otras prestaciones sociales, el Fondo de Desempleo no tiene un monto fijo universal.
El cálculo se realiza en base al historial salarial del trabajador.
Fórmula de cálculo
ANSES toma como referencia:
El 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses previos al despido
Este detalle es clave: no se hace un promedio, sino que se toma el sueldo más alto de ese período, lo que beneficia directamente al trabajador.
Sin embargo, el sistema también establece límites:
Ambos valores se actualizan periódicamente en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Esto significa que, independientemente del salario previo:
Nadie puede cobrar por debajo ni por encima de esos topes.
El Fondo de Desempleo no se limita únicamente a una ayuda económica mensual. También incluye una serie de coberturas que buscan garantizar la protección integral del trabajador durante este período.
Cobertura de salud
Mientras se percibe la prestación:
Asignaciones familiares
Además, el beneficiario continúa cobrando:
Esto permite sostener ingresos adicionales en hogares con cargas familiares.
Aportes jubilatorios
Uno de los puntos más importantes a largo plazo:
Los meses en los que se cobra el Fondo de Desempleo se computan como aportes jubilatorios
Esto evita que el período sin empleo genere un “bache” en la historia laboral del trabajador.
Para iniciar el trámite, es necesario cumplir con una serie de condiciones básicas.
El requisito principal es:
Estar en situación legal de desempleo
Esto implica que la desvinculación haya sido involuntaria.
Además, se deben cumplir los siguientes puntos:
Quiénes no pueden acceder
Quedan excluidos del beneficio:
Uno de los aspectos más importantes -y que muchas personas pasan por alto- es el tiempo límite para solicitar el beneficio.
ANSES establece un plazo estricto:
90 días hábiles desde la fecha de despido
Este punto es fundamental.
Si se supera ese plazo:
Se pierde el derecho a cobrar el Fondo de Desempleo
Por eso, los especialistas recomiendan iniciar el trámite lo antes posible para evitar quedar fuera del sistema.
El trámite para acceder al Fondo de Desempleo puede realizarse a través de distintos canales oficiales.
Opciones disponibles
Paso a paso
El proceso incluye:
Una vez aprobado, el beneficiario comienza a cobrar la prestación según las fechas establecidas por ANSES.