Excelente noticia de ANSES: desde abril, el Gobierno pagará un bono de $ 470.000

El bono de más de $470.000: a quiénes está dirigido

El pago extraordinario anunciado por ANSES corresponde a la Asignación por Adopción, una de las prestaciones incluidas dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU). Se trata de un refuerzo económico que se otorga por única vez.

A partir de abril, este beneficio pasará de $462.934 a aproximadamente $476.359, consolidándose como uno de los montos más altos dentro del sistema de asistencia social.

Esta ayuda está destinada a familias que hayan concretado legalmente una adopción, aunque también existen beneficios similares para casos de nacimiento o matrimonio. El objetivo es acompañar económicamente momentos clave en la vida familiar, que suelen implicar gastos significativos.

Compatibilidad con la AUH: cuánto puede cobrar una familia

Uno de los puntos más relevantes es que este bono puede combinarse con otros beneficios, lo que eleva considerablemente el ingreso total de los hogares.

Por ejemplo, quienes perciben la AUH podrán sumar este ingreso adicional. En abril, el monto base por hijo será de $106.250. Sin embargo, existe un componente extra que puede incrementar esa cifra.

Se trata del 20% retenido por ANSES durante el año anterior, que se libera una vez que se presenta la Libreta AUH. De esta manera, quienes cumplan con este requisito podrán acceder a un total de aproximadamente $132.839 por hijo.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción

El beneficio no es universal, sino que está dirigido a grupos específicos que se encuentran dentro del sistema formal o reciben asistencia estatal. Entre ellos se incluyen:

Trabajadores en relación de dependencia y monotributistas

Personas que perciben el Fondo de Desempleo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez

Jubilados y pensionados del sistema previsional

Beneficiarios de la AUH o Asignación por Embarazo

En todos los casos, es indispensable cumplir con los requisitos legales y presentar la documentación correspondiente que acredite la adopción.

Cómo iniciar el trámite para cobrar el bono

El proceso para acceder a la asignación puede realizarse de manera presencial o digital. ANSES mantiene ambas opciones habilitadas para facilitar el acceso a los beneficiarios.

Para quienes opten por la modalidad presencial, los pasos son los siguientes:

Reunir toda la documentación necesaria

Solicitar un turno en ANSES

Presentarse en la oficina asignada

Realizar el seguimiento del trámite

Por otro lado, la opción digital permite iniciar el procedimiento desde el sitio web oficial o la aplicación móvil, lo que agiliza los tiempos y evita traslados.

Libreta AUH: el requisito clave para cobrar el monto completo

Uno de los elementos fundamentales para acceder al total de la AUH es la presentación de la Libreta, un documento que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

Este trámite puede realizarse de manera online y es determinante para desbloquear el porcentaje retenido del beneficio.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH

Ingresar a la plataforma “mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Dirigirse a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”

Verificar si existen datos pendientes

Descargar el formulario en caso de ser necesario

Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para su validación

Tomar una fotografía clara del documento completo

Subir la imagen en formato JPG (menor a 3 MB) en la plataforma

En caso de dificultades con la carga digital, también se puede presentar el formulario en una oficina sin turno previo, lo que amplía las posibilidades de cumplimiento.

Impacto social y económico del refuerzo

El pago de este bono se enmarca en una política más amplia de contención social. En un escenario donde la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo, este tipo de medidas busca aliviar situaciones puntuales, especialmente en hogares con niños.

Sin embargo, especialistas advierten que los bonos extraordinarios no reemplazan una recomposición estructural de ingresos, sino que funcionan como paliativos temporales.

Aun así, el monto de la Asignación por Adopción se posiciona como uno de los más significativos del sistema, lo que refleja la intención del Estado de acompañar procesos familiares complejos como la adopción.

Un alivio puntual en medio de la presión inflacionaria

La actualización de haberes y el pago de este bono llegan en un momento clave. Con una inflación que sigue marcando el ritmo de la economía, cada incremento o refuerzo adquiere relevancia en la planificación financiera de las familias.

En este contexto, ANSES continúa ajustando sus prestaciones en función de los datos oficiales, aunque el debate sobre la suficiencia de estos montos sigue abierto.

Lo cierto es que, para quienes cumplan con los requisitos, abril traerá un ingreso extraordinario que puede marcar una diferencia significativa en la economía del hogar.