Aumento confirmado por ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en mayo

En este sentido, el informe del INDEC se convierte en una pieza central para definir el nuevo esquema de ingresos.

De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas y del mercado, el IPC de marzo podría ubicarse cerca del 3%, lo que implicaría una leve aceleración respecto al 2,9% registrado en febrero.

De confirmarse este escenario, las jubilaciones aumentarían en esa misma proporción, siguiendo el mecanismo de indexación vigente.

Cuánto cobrarán los jubilados con el aumento de mayo

Actualmente, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31. Si se aplica un incremento del 3%, el haber pasaría a: $391.728 aproximadamente

Pero ese no sería el ingreso final. Como viene ocurriendo en los últimos meses, el Gobierno mantiene el pago de un bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

De esta manera, el ingreso total quedaría en: $461.728 mensuales (mínima + bono)

Este número representa el ingreso real que perciben los jubilados que cobran el haber mínimo, y se convierte en un dato central para medir el impacto de las políticas previsionales.

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Cómo impacta la inflación en las jubilaciones

El vínculo entre inflación y jubilaciones es directo en el esquema actual.

Cada punto de inflación se traduce en un ajuste equivalente en los haberes, lo que busca evitar una pérdida del poder adquisitivo en términos reales.

Sin embargo, en la práctica, el impacto puede variar dependiendo de:

La evolución de los precios en rubros sensibles

La incidencia de bonos extraordinarios

El nivel de consumo de cada hogar

En este contexto, el bono de $70.000 cumple un rol clave, ya que permite reforzar los ingresos por fuera del cálculo de movilidad, especialmente para quienes perciben la mínima.

Proyecciones: qué puede pasar en los próximos meses

Más allá del dato puntual de marzo, el mercado también proyecta una tendencia para los próximos meses.

Según el REM del Banco Central, se espera que:

La inflación comience a desacelerarse gradualmente hacia la segunda mitad del año. Incluso, algunas estimaciones anticipan que podría ubicarse por debajo del 2% mensual hacia la primavera.

De confirmarse este escenario, los aumentos de ANSES también serían menores en términos porcentuales, aunque en un contexto de menor presión inflacionaria.

El rol del bono en los ingresos jubilatorios

Uno de los elementos más relevantes del esquema actual es la continuidad del bono extraordinario. Si bien no forma parte del haber jubilatorio en sí, su impacto en los ingresos es significativo.

En el caso de la jubilación mínima, el bono de $70.000 representa casi un 18% adicional sobre el haber base. Esto explica por qué, en muchos casos, el ingreso total de los jubilados depende en gran medida de este refuerzo.