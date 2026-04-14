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Aumento confirmado por ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en mayo

ANSES actualiza las jubilaciones con un nuevo aumento y suma el bono: cuánto cobrarán en total los beneficiarios.

Aumento confirmado por ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en mayo

Aumento confirmado por ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en mayo

El esquema de actualización de haberes vuelve a estar en el centro de la escena. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aguarda un dato determinante que impactará directamente en los ingresos de millones de jubilados y pensionados en todo el país: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026.

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El dato será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y, según estimaciones privadas, podría ubicarse en torno al 3%, un nivel que marcaría el incremento de los haberes para el mes de mayo.

La expectativa crece entre los beneficiarios del sistema previsional, que esperan conocer cuánto aumentarán sus ingresos y cómo quedará la jubilación mínima con el nuevo ajuste.

El dato clave que define el aumento de ANSES

El sistema actual de movilidad jubilatoria establece que los haberes se actualizan mensualmente en función de la inflación del mes anterior. Es decir, lo que ocurra con el IPC de marzo impactará directamente en los pagos de mayo.

En este sentido, el informe del INDEC se convierte en una pieza central para definir el nuevo esquema de ingresos.

De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas y del mercado, el IPC de marzo podría ubicarse cerca del 3%, lo que implicaría una leve aceleración respecto al 2,9% registrado en febrero.

De confirmarse este escenario, las jubilaciones aumentarían en esa misma proporción, siguiendo el mecanismo de indexación vigente.

Cuánto cobrarán los jubilados con el aumento de mayo

Actualmente, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31. Si se aplica un incremento del 3%, el haber pasaría a: $391.728 aproximadamente

Pero ese no sería el ingreso final. Como viene ocurriendo en los últimos meses, el Gobierno mantiene el pago de un bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

De esta manera, el ingreso total quedaría en: $461.728 mensuales (mínima + bono)

Este número representa el ingreso real que perciben los jubilados que cobran el haber mínimo, y se convierte en un dato central para medir el impacto de las políticas previsionales.

Bono jubilados anses abrol 2026

Cómo impacta la inflación en las jubilaciones

El vínculo entre inflación y jubilaciones es directo en el esquema actual.

Cada punto de inflación se traduce en un ajuste equivalente en los haberes, lo que busca evitar una pérdida del poder adquisitivo en términos reales.

Sin embargo, en la práctica, el impacto puede variar dependiendo de:

  • La evolución de los precios en rubros sensibles
  • La incidencia de bonos extraordinarios
  • El nivel de consumo de cada hogar

En este contexto, el bono de $70.000 cumple un rol clave, ya que permite reforzar los ingresos por fuera del cálculo de movilidad, especialmente para quienes perciben la mínima.

Proyecciones: qué puede pasar en los próximos meses

Más allá del dato puntual de marzo, el mercado también proyecta una tendencia para los próximos meses.

Según el REM del Banco Central, se espera que:

La inflación comience a desacelerarse gradualmente hacia la segunda mitad del año. Incluso, algunas estimaciones anticipan que podría ubicarse por debajo del 2% mensual hacia la primavera.

De confirmarse este escenario, los aumentos de ANSES también serían menores en términos porcentuales, aunque en un contexto de menor presión inflacionaria.

El rol del bono en los ingresos jubilatorios

Uno de los elementos más relevantes del esquema actual es la continuidad del bono extraordinario. Si bien no forma parte del haber jubilatorio en sí, su impacto en los ingresos es significativo.

En el caso de la jubilación mínima, el bono de $70.000 representa casi un 18% adicional sobre el haber base. Esto explica por qué, en muchos casos, el ingreso total de los jubilados depende en gran medida de este refuerzo.

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