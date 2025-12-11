Confirmado por ANSES: el grupo que cobra más de $550.000 en las Fiestas

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.853

Tarjeta Alimentar (un hijo): $52.250

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días: $46.199

Programa Volver al Trabajo: $78.000

El monto total estimado asciende a $575.302, un valor que solo se alcanza si el titular reúne todos los criterios de compatibilidad.

Desde ANSES aclararon que no se creó un bono nuevo ni un pago extraordinario específico: se trata del resultado de combinar ingresos ya existentes, que están vigentes durante todo el año y se mantienen tras el incremento del 2,3% aplicado en diciembre según la inflación de octubre.

Qué es el Complemento Leche y quiénes pueden cobrarlo

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días es una asistencia alimentaria y sanitaria destinada a fortalecer la nutrición durante los primeros años de vida.

Este beneficio corresponde a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años

Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

El monto de diciembre es de $46.199, y se deposita junto con la AUH sin necesidad de solicitarlo, ya que la asignación se otorga de manera automática cuando ANSES detecta que la familia cumple con los requisitos.

Volver al Trabajo: el programa que reemplazó al Potenciar

El programa Volver al Trabajo es la política social que sucedió al antiguo Potenciar Trabajo y tiene como eje la formación laboral y la inserción en el empleo formal.

Está destinado a quienes:

Participan en talleres de capacitación

Acceden a entrenamientos laborales

Inician vínculos con empleos registrados

El monto vigente en diciembre 2025 es de $78.000, sin aumentos adicionales. Este valor puede complementarse con la AUH y con la Tarjeta Alimentar sin ningún tipo de restricción.

Nuevos valores de la AUH en diciembre 2025

Con la actualización del 2,3% correspondiente al IPC de octubre, la AUH quedó conformada de la siguiente manera:

AUH por hijo: $97.974 (80% de cobro mensual directo)

AUH por hijo con Discapacidad: $398.853

Es importante recordar que la AUH no se cobra completa todos los meses. El organismo deposita el 80%, mientras que el 20% restante se acumula hasta la presentación anual de la Libreta AUH, que habilita el cobro del total retenido.

Tarjeta Alimentar: montos sin actualización este mes

La Tarjeta Alimentar no se encuentra alcanzada por las actualizaciones por inflación, por lo que en diciembre mantiene los mismos valores que en meses anteriores:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062

Como ocurre desde su creación, se acredita de manera automática junto con la AUH o la AUE, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Quiénes realmente pueden superar los $575.000 en diciembre

Para alcanzar una liquidación mensual superior a los $575.000, el titular debe cumplir todas estas condiciones:

Cobrar AUH por hijo con Discapacidad

Tener un niño menor de 3 años , para recibir el Complemento Leche

Percibir la Tarjeta Alimentar

Ser beneficiario activo del programa Volver al Trabajo

Solo quienes cumplan simultáneamente estos cuatro requisitos pueden sumar los montos completos de cada programa, por lo que el universo de beneficiarios que llega a esta cifra es muy reducido.

Fechas de cobro de AUH, AUE y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

ANSES confirmó el calendario oficial para diciembre, que incluye también la acreditación del Complemento Leche:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

En estas mismas fechas se deposita la Tarjeta Alimentar y, si corresponde, el Complemento Leche.