Diciembre clave para AUH ANSES: aumento confirmado y Tarjeta Alimentar

En diciembre de 2025, la cobran tres grupos principales:

Familias con hijos de hasta 17 años que reciben AUH.

Personas gestantes a partir de los 3 meses que cobran AUE.

Madres de siete hijos o más que perciben Pensión No Contributiva (PNC).

Un dato importante es que no requiere trámite previo ni renovación: ANSES asigna el beneficio de forma automática al comprobar que el hogar cumple las condiciones. Tampoco depende de inscripción en operativos especiales ni de formularios adicionales.

La Prestación Alimentar solo se suspende cuando:

Los hijos superan la edad límite.

Se actualizan los topes de ingresos y el beneficiario queda fuera del sistema.

Hay inconsistencias familiares o falta de datos actualizados.

En todos los casos, la revisión se hace de manera digital.

ANSES_pago

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

ANSES confirmó que no habrá actualización este mes, por lo que los montos siguen siendo:

$52.250 para familias con un hijo o embarazo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Estos valores no se ajustan por movilidad ni por paritarias: solo cambian por decisión del Gobierno mediante una actualización extraordinaria, algo que no ocurrió desde mediados de 2024. Esto implica más de medio año de congelamiento en un programa que apunta a cubrir un ítem profundamente afectado por los aumentos de precios: los alimentos esenciales.

AUH en diciembre: cuánto se cobra tras el último aumento

A diferencia de la Tarjeta Alimentar, la AUH sí recibió un incremento en diciembre 2025 mediante la Resolución 361/2025. Así quedaron los montos:

AUH por hijo

Monto total: $122.492

Monto que recibe la familia: $97.993,60

Retención del 20%: $24.498,40

Esta retención se acumula mes a mes y solo se cobra en 2026, cuando la familia presente la Libreta AUH.

AUH por discapacidad

Monto total: $398.853

Monto directo en diciembre: $319.082,40

El mecanismo es el mismo: una parte queda retenida para el cobro anual posterior.

La aclaración es importante porque muchas familias creen que recibirán todo el monto informado, pero solo cobran el 80% todos los meses, y el 20% restante depende de la Libreta.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se deposita en diciembre según la cantidad de hijos

En diciembre, ANSES deposita todo en un mismo pago, sin días separados ni depósitos posteriores.

Así queda el combo:

Familia con 1 hijo

AUH: $97.993

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total depositado: $150.243

Familia con 2 hijos

AUH: $195.987

Alimentar: $81.936

Total depositado: $277.923

Familia con 3 hijos

AUH: $293.981

Alimentar: $108.062

Total depositado: $402.043

Los montos se acreditan juntos y en la misma fecha, según el calendario habitual.

Calendario de pago de AUH y Tarjeta Alimentar – diciembre 2025

ANSES ya confirmó las fechas definitivas para este mes. El cronograma quedó así:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

No hay calendario separado: la Tarjeta Alimentar se deposita el mismo día que la AUH.

El dato clave que muchos beneficiarios desconocen

Aunque ANSES informe todos los meses el monto total de la AUH, las familias no reciben ese número completo, sino que buena parte queda retenida.

Para diciembre:

AUH anunciada: $122.492

Monto que se acredita: $97.993

Monto retenido: $24.498

Ese monto retenido no se pierde, pero tampoco se puede reclamar inmediatamente: queda guardado para el cobro anual con la Libreta AUH, siempre y cuando se cumplan los tres puntos obligatorios:

Control escolar

Vacunación

Controles de salud

En contraste, la Tarjeta Alimentar:

Se cobra completa todos los meses

No tiene retención

No exige presentación anual

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar?

No. La inscripción es automática. Sin embargo, sí pueden surgir situaciones donde ANSES pida verificar o actualizar datos:

Domicilio cambiado y no actualizado

Nacimiento reciente sin partida cargada

Cambios de tutoría o guarda

Errores en datos del menor o del titular

Estos ajustes pueden hacerse desde Mi ANSES o presencialmente en una oficina con turno previo.

Un cierre de año con contrastes

Diciembre suele ser un mes donde los aumentos en alimentos golpean con fuerza, y donde las familias esperan refuerzos extraordinarios. Sin embargo, la Prestación Alimentar vuelve a quedar congelada, mientras otras prestaciones sí tuvieron subas.

En números concretos, esto significa:

La AUH subió.

La Tarjeta Alimentar no.

El combo total mejora solo por el aumento de AUH.

El 20% retenido sigue siendo un elemento clave a considerar para entender los depósitos reales.

En un mes donde se incrementan los gastos —desde útiles escolares de verano hasta mesa navideña—, la ausencia de actualización genera un impacto directo, especialmente en los hogares con más de un hijo.

ANSES, por el momento, no anticipó subas para enero, por lo que las familias deberán mantenerse atentas a eventuales anuncios del Ministerio de Capital Humano.