Descuentos para jubilados: ANSES anunció un nuevo beneficio para compras en supermercados

20% de descuento los días martes , pagando con tarjeta de débito (tope $25.000).

20% de descuento pagando con QR (tope $15.000).

Hasta $40.000 de ahorro mensual combinando ambos medios de pago .

25% de descuento sin tope en Coto, también los martes.

Los supermercados adheridos al beneficio son:

Jumbo

Disco

Vea

Chango Más

Coto (con beneficio especial del 25% sin tope)

Esto significa que una persona que realiza su compra semanal los martes puede obtener un reintegro automático en sus cuentas sin hacer ningún trámite adicional, solo pagando a través de los medios autorizados.

jubilados Descuentos para JUBILADOS de ANSES: supermercados, bancos y farmacias con rebajas

Descuentos en farmacias con Supervielle

Para las compras en farmacia, el banco ofrece uno de los mejores beneficios del mercado:

50% de descuento los martes , con tope de: $6.000 por tarjeta de débito $6.000 por QR $12.000 si se combinan ambos medios



Además:

3 cuotas sin interés en farmacias adheridas todos los días, con tarjeta de crédito Supervielle.

En un mes donde suben los gastos vinculados a medicamentos estacionales, este beneficio se vuelve clave.

Beneficios para compras online

Supervielle también extiende el programa al universo del e-commerce mediante su Tienda Supervielle en Mercado Libre:

15% de descuento los martes y miércoles en supermercado y farmacia , pagando con tarjeta de débito (tope $10.000).

3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito VISA.

12 cuotas sin interés los jueves, una opción diferencial en un mercado donde las cuotas suelen estar restringidas.

Banco Nación: 5% extra con BNA+ MODO y cuentas remuneradas

El Banco Nación es uno de los socios históricos del programa y vuelve a robustecer su propuesta con beneficios para compras cotidianas y con una cuenta remunerada que paga intereses diarios.

Reintegro adicional del 5%

Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el BNA tendrán:

5% de reintegro adicional pagando con BNA+ MODO , tanto con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito .

Tope mensual de $20.000.

El descuento aplica en:

Carrefour

Chango Más

Coto

Josimar

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

Es un extra que se suma a otros descuentos del programa, dependiendo del comercio y la forma de pago.

Cuenta remunerada con tasa del 32% TNA

Otro punto destacado es la cuenta remunerada:

TNA 32% diaria acreditada automáticamente .

Se calcula sobre saldos de hasta $500.000.

Esto significa que el dinero del jubilado rinde sin necesidad de plazos fijos ni inversiones. Para quienes cobran su haber y lo administran a lo largo del mes, el interés diario puede representar un complemento importante.

farmacia.jpg

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y rendimientos diarios sin tope

El Banco Galicia continúa dentro del programa con beneficios fuertes, especialmente para compras con tarjeta y para quienes poseen cuentas remuneradas FIMA.

Descuentos con tope mensual

Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Galicia tendrán:

Hasta 25% de ahorro en supermercados y farmacias.

3 cuotas sin interés en ambos rubros.

Topes mensuales: $20.000 para supermercados $12.000 para farmacias y ópticas



Cuenta remunerada FIMA: rendimientos diarios

El beneficio diferencial del Galicia es su cuenta remunerada FIMA:

TNA 33,2% , acreditada a diario.

No tiene tope de saldo, a diferencia del BNA.

Funciona como una alternativa para los jubilados que manejan ahorros modestos pero constantes.

Descuentos generales en supermercados: todos los comercios y cuánto reintegran

Más allá de los beneficios ligados a cada banco, el programa de Capital Humano y ANSES mantiene su red de comercios adheridos con reintegros que se aplican de manera directa sobre el ticket final.

Estos son los descuentos vigentes:

Supermercados con descuentos sin tope

Disco: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza.

Jumbo: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza.

Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros.

Josimar: 15% en todos los rubros sin tope.

Supermercados con topes por compra o por mes

Carrefour: 10% en todos los rubros (tope $35.000).

Día: 10% en todos los rubros (tope $2.000 por transacción, acumulable).

Chango Más: 10% en todos los rubros (tope $15.000).

Cómo aprovechar al máximo los beneficios según el banco

Para que el jubilado o pensionado obtenga el mayor ahorro posible, la clave es usar el beneficio correcto según el día, el comercio y el medio de pago.

Si cobrás en Banco Supervielle:

Hacer las compras grandes los martes (alimentos + perfumería).

Aprovechar el 25% sin tope en Coto .

Dividir el pago entre débito y QR para obtener hasta $40.000 de reintegro .

Comprar medicamentos los martes con 50% de descuento .

Usar las cuotas sin interés para compras más grandes.

Si cobrás en Banco Nación:

Pagar siempre con BNA+ MODO para obtener el 5% extra .

Usar la cuenta remunerada para conservar el dinero y generar intereses.

Repartir compras entre Carrefour, Vea, Jumbo, Coto y La Anónima según convenga.

Si cobrás en Banco Galicia: