El anuncio de Javier Milei sobre el NUEVO BONO para jubilados de ANSES

Con el adicional, el salario podrá escalar a $304.472 finales, pudiendo cobrar más de $300 mil y quienes reciban más de la mínima pero no alcancen ese tope, podrán disponer de un extra proporcional hasta llegar a él.

En ese sentido, el presidente, Javier Milei, habló al respecto, y se refirió al extra que había comenzado a incorporar la gestión anterior.

Qué dijo Milei sobre el bono para los jubilados de ANSES

"El bono es discrecional y nosotros tenemos que ser serios" por eso "solo va a haber bonos en función de cómo viene la situación y los números fiscales", indicó el mandatario en declaraciones a la prensa.

"Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentirle dándole cosas que no hay y después eso terminaba siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor", insistió.

jubilados anses crédito 25.jpg

Cuándo cobran los jubilados en septiembre 2024

Jubilados de la mínima:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de septiembre de 2024.

Jubilados que cobran más de un haber mínimo: