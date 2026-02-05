AUH y Tarjeta Alimentar: ANSES paga $330.000 a familias tipo

Este monto se deposita en la misma cuenta bancaria en la que la titular cobra habitualmente la AUH, respetando el calendario de pagos según terminación de DNI.

AUH febrero 2026: cuánto se cobra por hijo

Con el aumento aplicado por la fórmula de movilidad, oficializado en el Anexo V de la Resolución 23/2026, el valor bruto de la AUH se actualizó a $129.096 por hijo.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES paga solo el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Monto bruto por hijo: $129.096

Pago mensual directo (80%): $103.276,80

Monto retenido (20%): $25.819,20

AUH_Tarjeta

En el caso de una familia con dos hijos, el pago mensual efectivo de AUH asciende a $206.553,60, mientras que el monto retenido se acumula para su posterior cobro anual.

El dinero retenido mes a mes no se pierde. ANSES lo liquida una vez que la titular presenta la Libreta AUH, donde se certifican:

Controles de salud

Vacunación obligatoria

Escolaridad

La presentación se realiza de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial con turno previo. El pago del acumulado puede representar un ingreso extra significativo para las familias beneficiarias.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en febrero 2026

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo destinado exclusivamente a la compra de alimentos. No requiere inscripción ni trámite previo, ya que se otorga mediante un cruce automático de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Los montos vigentes para febrero de 2026 son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

El dinero se acredita junto con la AUH y no tiene fecha de vencimiento, aunque solo puede utilizarse para la compra de productos alimenticios.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El Complemento Leche forma parte del Plan de los Mil Días, una política destinada a reforzar la nutrición durante la primera infancia.

Está dirigido a:

Titulares de la AUH con hijos menores de 3 años.

Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Para febrero de 2026, el valor del complemento se actualizó a $48.691, según la información publicada en el sitio oficial de Mi ANSES.

Este beneficio también se paga de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quiénes acceden al combo AUH + Alimentar + Leche

Pueden cobrar el monto total de $337.180,60 las familias que cumplan con los siguientes requisitos: