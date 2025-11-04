EXCLUSIVO para jubilados: qué trámite hacer para acceder a los Beneficios ANSES

Banco Nación: 5% de devolución adicional (tope $20.000 por mes) en compras con débito o crédito mediante BNA+ MODO . Además, ofrece una cuenta remunerada con TNA del 32% sobre saldos de hasta $500.000.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. También dispone de una cuenta FIMA remunerada con TNA del 33,2% sin límite de saldo.

Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados

Entre las cadenas adheridas al programa se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima: 10% sin límite de reintegro.

Josimar: 15% en todas las compras.

Carrefour: 10% con tope de $35.000.

Día: 10% con tope de $2.000 por transacción, acumulable.

Chango Más: 10% con tope de $15.000.

Los descuentos no aplican a carnes, electrodomésticos ni productos de marcas específicas, salvo excepciones.

Cómo hacen los jubilados para acceder al beneficio

No es necesario realizar ningún trámite ni inscripción: el descuento se aplica automáticamente al pagar con la tarjeta de débito donde se acredita el haber. En algunos locales puede solicitarse presentar el DNI para verificar la identidad.

Para conocer el listado completo de comercios adheridos y las condiciones actualizadas, se puede consultar el sitio oficial de Beneficios Anses.