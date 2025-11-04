EXCLUSIVO para jubilados: qué trámite hacer para acceder a los Beneficios ANSES
La iniciativa permite ahorrar a sus beneficiarios en compras diarias con la tarjeta de débito. Cuáles son todos los supermercados que participan de la promoción.
Qué trámite deben hacer los jubilados para acceder a los Beneficios ANSES (Foto: archivo).
El Ministerio de Capital Humano recordó que los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de recuperar parte del dinero que gastan en sus compras diarias gracias al programa Beneficios ANSES, una iniciativa que ofrece descuentos y reintegros automáticos en miles de comercios del país.
Este plan, impulsado por el Gobierno nacional, busca acompañar el poder de compra de los adultos mayores sin generar un costo adicional para el Estado. Los descuentos se aplican en forma directa al abonar con la tarjeta de débito asociada al haber jubilatorio o pensionario.
Actualmente, más de 7.000 comercios y 13.000 puntos de venta forman parte del programa. En supermercados adheridos, los jubilados acceden a 10% de ahorro en todos los rubros y 20% en productos de perfumería y limpieza, mientras que algunas entidades bancarias suman reintegros extras.
Reintegros y beneficios adicionales para jubilados
El monto total del reintegro mensual puede alcanzar los $120.000, combinando los descuentos de Beneficios ANSES con las promociones ofrecidas por distintos bancos:
Banco Nación: 5% de devolución adicional (tope $20.000 por mes) en compras con débito o crédito mediante BNA+ MODO. Además, ofrece una cuenta remunerada con TNA del 32% sobre saldos de hasta $500.000.
Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. También dispone de una cuenta FIMA remunerada con TNA del 33,2% sin límite de saldo.
Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados
Entre las cadenas adheridas al programa se encuentran:
Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
Coto y La Anónima: 10% sin límite de reintegro.
Josimar: 15% en todas las compras.
Carrefour: 10% con tope de $35.000.
Día: 10% con tope de $2.000 por transacción, acumulable.
Chango Más: 10% con tope de $15.000.
Los descuentos no aplican a carnes, electrodomésticos ni productos de marcas específicas, salvo excepciones.
Cómo hacen los jubilados para acceder al beneficio
No es necesario realizar ningún trámite ni inscripción: el descuento se aplica automáticamente al pagar con la tarjeta de débito donde se acredita el haber. En algunos locales puede solicitarse presentar el DNI para verificar la identidad.
Para conocer el listado completo de comercios adheridos y las condiciones actualizadas, se puede consultar el sitio oficial de Beneficios Anses.