Previsional
AUH
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Familias con AUH: así quedan los pagos de ANSES según cantidad de hijos

Las familias que reciben la AUH de ANSES junto con la Tarjeta Alimentar pueden acceder a ingresos combinados que varían según la cantidad de hijos. Conocé cuánto se cobra por 1, 2 o 3 hijos y cómo acceder al 20% retenido con la Libreta AUH.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES reciben en septiembre 2025 el pago actualizado con la fórmula de movilidad. A este ingreso se suma la Tarjeta Alimentar, lo que representa un refuerzo clave para los hogares con hijos en un contexto de inflación.

El monto a cobrar depende de la cantidad de hijos, de si alguno presenta discapacidad y de la presentación de la Libreta AUH 2024, requisito indispensable para liberar el 20% retenido durante el año pasado. La combinación de estos beneficios determina ingresos que superan los $390.000 mensuales en el caso de familias con tres hijos.

La AUH y la Tarjeta Alimentar impactan directamente en millones de hogares. Ambos programas están diseñados para garantizar no solo un ingreso mínimo, sino también el acceso a la alimentación básica y al cumplimiento de controles de salud y educación obligatorios.

¿Cuánto cobran las familias con AUH en septiembre 2025?

El monto por hijo menor de 18 años en la AUH es de $115.064,72, aunque se acredita el 80% en mano ($92.051,78), mientras que el 20% retenido ($23.012,94) se libera tras la presentación de la Libreta AUH.

  • Con 1 hijo: $92.051,78 en mano.

  • Con 2 hijos: $184.103,56 en mano.

  • Con 3 hijos: $276.155,34 en mano.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores ascienden a $374.670,30 por hijo, con $299.736,24 en mano más la retención acumulada de $74.934,06.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar junto a la AUH?

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a titulares de AUH con hijos menores de 14 años, a beneficiarios por discapacidad (sin límite de edad) y a titulares de AUE desde el tercer mes de embarazo.

  • 1 hijo: $55.250.

  • 2 hijos: $86.936.

  • 3 o más hijos: $114.062.

La suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar eleva los ingresos mensuales de las familias:

  • Familias con 1 hijo: $147.301,78.

  • Familias con 2 hijos: $271.039,56.

  • Familias con 3 hijos: $390.217,34.

¿Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH 2024?

El 20% retenido de la AUH durante 2024 se libera con la presentación de la Libreta AUH, que certifica salud, vacunación y escolaridad. El trámite puede hacerse online desde Mi ANSES o presencialmente con turno previo.

Los montos acumulados a cobrar en 2025 son:

  • Con 1 hijo: $165.863 adicionales.

  • Con 2 hijos: $331.726 adicionales.

  • Con 3 hijos: $497.589 adicionales.

¿Cuál es el paso a paso para presentar la Libreta AUH?

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar “Hijos” → “Libreta AUH”.

  • Descargar e imprimir el formulario.

  • Completarlo en la escuela y centro de salud correspondiente.

  • Subirlo escaneado o entregarlo en una oficina de ANSES con turno.

La presentación debe realizarse antes de marzo 2026 para no perder el derecho a cobrar el adicional retenido.

