El monto por hijo menor de 18 años en la AUH es de $115.064,72, aunque se acredita el 80% en mano ($92.051,78), mientras que el 20% retenido ($23.012,94) se libera tras la presentación de la Libreta AUH.

Con 1 hijo : $92.051,78 en mano.

Con 2 hijos : $184.103,56 en mano.

Con 3 hijos: $276.155,34 en mano.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores ascienden a $374.670,30 por hijo, con $299.736,24 en mano más la retención acumulada de $74.934,06.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar junto a la AUH?

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a titulares de AUH con hijos menores de 14 años, a beneficiarios por discapacidad (sin límite de edad) y a titulares de AUE desde el tercer mes de embarazo.

1 hijo : $55.250.

2 hijos : $86.936.

3 o más hijos: $114.062.

La suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar eleva los ingresos mensuales de las familias:

Familias con 1 hijo : $147.301,78.

Familias con 2 hijos : $271.039,56.

Familias con 3 hijos: $390.217,34.

¿Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH 2024?

El 20% retenido de la AUH durante 2024 se libera con la presentación de la Libreta AUH, que certifica salud, vacunación y escolaridad. El trámite puede hacerse online desde Mi ANSES o presencialmente con turno previo.

Los montos acumulados a cobrar en 2025 son:

Con 1 hijo : $165.863 adicionales.

Con 2 hijos : $331.726 adicionales.

Con 3 hijos: $497.589 adicionales.

¿Cuál es el paso a paso para presentar la Libreta AUH?

Familias con AUH: así quedan los pagos de ANSES según cantidad de hijos

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “Hijos” → “Libreta AUH”.

Descargar e imprimir el formulario.

Completarlo en la escuela y centro de salud correspondiente.

Subirlo escaneado o entregarlo en una oficina de ANSES con turno.

La presentación debe realizarse antes de marzo 2026 para no perder el derecho a cobrar el adicional retenido.