En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Javier Milei
Jubilados
PREVISIONALES

Gran noticia para jubilados: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago del aguinaldo correspondiente a diciembre, el Gobierno nacional confirmó que los jubilados y pensionados recibirán un nuevo incremento en sus haberes a partir de enero.

Gran noticia para jubilados: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago del aguinaldo correspondiente a diciembre, el Gobierno nacional confirmó que los jubilados y pensionados recibirán un nuevo incremento en sus haberes a partir de enero. La actualización estará directamente vinculada al dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y se enmarca dentro del esquema de movilidad vigente.

Leé también El Congreso define el cronograma para intentar aprobar leyes clave para Milei, pero reconocen demoras en la reforma laboral
el congreso define el cronograma para intentar aprobar leyes clave para milei, pero reconocen demoras en la reforma laboral

La noticia genera expectativas entre millones de adultos mayores, que atraviesan un contexto económico complejo, marcado por la suba sostenida de precios, el encarecimiento de los servicios básicos y la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años. En ese escenario, cada actualización del haber previsional se convierte en un alivio parcial, aunque insuficiente para compensar el impacto total de la inflación.

El aumento de enero estará atado al IPC

De acuerdo con la información oficial, el INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al último período fue del 2,5%, porcentaje que se trasladará de forma directa a los haberes jubilatorios y pensiones a partir del calendario de pagos de enero.

Si bien desde el Gobierno todavía no se realizó el anuncio formal del decreto que habilite el pago, fuentes oficiales dan por descontada la continuidad del esquema, que replica la metodología aplicada en los últimos meses. Este sistema busca que los ingresos previsionales acompañen, al menos parcialmente, la evolución de los precios.

El incremento será automático y no requerirá ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios, quienes verán reflejada la actualización en sus recibos del primer mes del año.

Cuánto cobrarán los jubilados en enero con el aumento del 2,5%

Con el ajuste confirmado por inflación y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los montos estimados para enero quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima:

    $349.303,33 (haber mínimo) + bono de $70.000 = $419.303,33

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

    $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

  • Pensión no contributiva por invalidez o vejez:

    $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04

Estos valores representan una referencia estimativa, a la espera de la confirmación oficial, aunque siguen la misma lógica aplicada en los últimos ajustes mensuales. El bono, en tanto, continúa siendo una herramienta clave para reforzar los ingresos más bajos, aunque su carácter no remunerativo genera debates sobre su impacto a largo plazo.

Diciembre: aguinaldo, aumento y bono para jubilados

En paralelo al anuncio del aumento de enero, diciembre se consolida como un mes clave para los jubilados y pensionados, ya que incluye el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber percibido durante el último semestre, y se liquida de manera automática junto con el haber mensual. Además, durante diciembre se aplica un aumento del 2,34%, sumado al bono extraordinario para quienes cobran los montos más bajos.

Con estos conceptos, los ingresos finales de diciembre quedan conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima:

    $581.319,38

    (haber de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • Jubilación máxima:

    $3.440.695,38

    (haber de $2.293.796,92 + aguinaldo)

  • PUAM:

    $479.055,50

    (haber de $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • Pensión no contributiva por invalidez o vejez:

    $427.923,56

    (haber de $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • Pensión no contributiva para madres de siete hijos:

    $581.319,38

    (haber de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

Estos montos reflejan el impacto combinado de tres factores clave: aumento por movilidad, bono extraordinario y aguinaldo, una suma que, si bien no logra recomponer el poder adquisitivo perdido, representa un ingreso adicional significativo para afrontar gastos de fin de año.

El bono: una ayuda que sigue generando debate

El bono de $70.000, que el Gobierno viene otorgando de manera mensual a jubilados y pensionados con haberes más bajos, se consolidó como una herramienta central de la política previsional actual. Sin embargo, su continuidad y su monto generan discusiones tanto dentro como fuera del ámbito político.

Especialistas advierten que, al tratarse de un refuerzo no incorporado al haber básico, no impacta en el cálculo del aguinaldo ni en futuras actualizaciones, lo que limita su efecto estructural. Aun así, para millones de adultos mayores, el bono representa la diferencia entre cubrir o no gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.

Calendario de pagos de diciembre: cuándo cobran los jubilados

ANSES confirmó el cronograma oficial de pagos correspondiente a diciembre, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el monto del haber.

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

  • DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre

  • DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre

  • DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre

  • DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre

  • DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Desde el organismo previsional recordaron que los haberes quedan depositados en las cuentas bancarias y pueden retirarse sin necesidad de concurrir el mismo día del cobro, lo que permite evitar filas y aglomeraciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Jubilados ANSES
Notas relacionadas
Elecciones en Chile: José Antonio Kast se impuso en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile
El Gobierno de Javier Milei condenó el ataque de "terroristas islamitas" en Australia
El mensaje de Javier Milei tras el ataque terrorista en Australia: "Horror"

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar