Gran noticia para jubilados: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar

El incremento será automático y no requerirá ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios, quienes verán reflejada la actualización en sus recibos del primer mes del año.

Cuánto cobrarán los jubilados en enero con el aumento del 2,5%

Con el ajuste confirmado por inflación y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los montos estimados para enero quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $349.303,33 (haber mínimo) + bono de $70.000 = $419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04

Estos valores representan una referencia estimativa, a la espera de la confirmación oficial, aunque siguen la misma lógica aplicada en los últimos ajustes mensuales. El bono, en tanto, continúa siendo una herramienta clave para reforzar los ingresos más bajos, aunque su carácter no remunerativo genera debates sobre su impacto a largo plazo.

Diciembre: aguinaldo, aumento y bono para jubilados

En paralelo al anuncio del aumento de enero, diciembre se consolida como un mes clave para los jubilados y pensionados, ya que incluye el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber percibido durante el último semestre, y se liquida de manera automática junto con el haber mensual. Además, durante diciembre se aplica un aumento del 2,34%, sumado al bono extraordinario para quienes cobran los montos más bajos.

Con estos conceptos, los ingresos finales de diciembre quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $581.319,38 (haber de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : $3.440.695,38 (haber de $2.293.796,92 + aguinaldo)

PUAM : $479.055,50 (haber de $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo)

Pensión no contributiva por invalidez o vejez : $427.923,56 (haber de $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo)

Pensión no contributiva para madres de siete hijos: $581.319,38 (haber de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

Estos montos reflejan el impacto combinado de tres factores clave: aumento por movilidad, bono extraordinario y aguinaldo, una suma que, si bien no logra recomponer el poder adquisitivo perdido, representa un ingreso adicional significativo para afrontar gastos de fin de año.

El bono: una ayuda que sigue generando debate

El bono de $70.000, que el Gobierno viene otorgando de manera mensual a jubilados y pensionados con haberes más bajos, se consolidó como una herramienta central de la política previsional actual. Sin embargo, su continuidad y su monto generan discusiones tanto dentro como fuera del ámbito político.

Especialistas advierten que, al tratarse de un refuerzo no incorporado al haber básico, no impacta en el cálculo del aguinaldo ni en futuras actualizaciones, lo que limita su efecto estructural. Aun así, para millones de adultos mayores, el bono representa la diferencia entre cubrir o no gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.

Calendario de pagos de diciembre: cuándo cobran los jubilados

ANSES confirmó el cronograma oficial de pagos correspondiente a diciembre, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el monto del haber.

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 : martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1 : miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 : jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3 : jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 : viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5 : viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 : lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7 : lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 : martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Desde el organismo previsional recordaron que los haberes quedan depositados en las cuentas bancarias y pueden retirarse sin necesidad de concurrir el mismo día del cobro, lo que permite evitar filas y aglomeraciones.