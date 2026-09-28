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GUÍA jubilados ANSES: fechas de cobro, aumento y bono de $70.000 en octubre

El Gobierno confirmó el pago extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES en octubre. Conocé la escala oficial de cobro, los montos de bolsillo con aumento y quiénes accederán al beneficio proporcional.

Confirman el bono para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra (Foto: archivo).

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El refuerzo se suma al aumento del 1,66% que rige desde octubre para las prestaciones previsionales. De esta manera, el haber mínimo quedó establecido en $435.748,51 y quienes accedan al bono completo podrán alcanzar un total de $505.748,51.

Jubilados ANSES: cuánto cobran en octubre con el bono de $70.000

Con la actualización previsional de octubre, la jubilación mínima pasa a ser de $435.748,51.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes cobran la mínima y reciben el refuerzo completo será de $505.748,51.

  • Haber mínimo: $435.748,51
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total: $505.748,51

El bono tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se computa para otros conceptos.

Quiénes cobran el bono completo de ANSES en octubre

Según el Decreto 1108/2026, el refuerzo alcanza a distintos beneficiarios de prestaciones previsionales administradas por ANSES.

El bono completo de $70.000 corresponde a quienes, considerando la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

La medida incluye a:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez e invalidez.
  • Beneficiarias de pensiones para madres de siete hijos o más.
  • Otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago está a cargo de ANSES.

En el caso de las pensiones, el decreto establece que, independientemente de la cantidad de copartícipes, se considera a todos como un único titular a los efectos del bono.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

Cómo se calcula el bono para quienes cobran más que la mínima

El refuerzo no necesariamente será de $70.000 para todos los beneficiarios.

Para quienes perciban un haber superior al mínimo previsional, el Decreto 1108/2026 establece que el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el tope formado por la jubilación mínima más el refuerzo máximo.

Con los valores de octubre, ese límite queda establecido en $505.748,51.

Por ejemplo, un jubilado que perciba un haber de $450.000 recibiría un bono de $55.748,51, de manera que el ingreso total alcance los $505.748,51.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026

El pago de las jubilaciones y pensiones se realizará durante octubre de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES y según la terminación del DNI.

Para quienes cobran el haber mínimo, las fechas son:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre

En pocas palabras

  • Bono extraordinario: El Gobierno oficializó un refuerzo de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2026.
  • Aumento y total: Se suma un 1,66% de aumento, alcanzando un haber mínimo de $435.748,51 y un total de $505.748,51 con el bono completo.
  • Cálculo proporcional: Quienes cobren más que el mínimo recibirán un bono que cubra la diferencia hasta alcanzar el tope de $505.748,51.
Resumen generado por Thinkindot AI
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