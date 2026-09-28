GUÍA jubilados ANSES: fechas de cobro, aumento y bono de $70.000 en octubre

Haber mínimo: $435.748,51

$435.748,51 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total: $505.748,51

El bono tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se computa para otros conceptos.

Quiénes cobran el bono completo de ANSES en octubre

Según el Decreto 1108/2026, el refuerzo alcanza a distintos beneficiarios de prestaciones previsionales administradas por ANSES.

El bono completo de $70.000 corresponde a quienes, considerando la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

La medida incluye a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez e invalidez.

por vejez e invalidez. Beneficiarias de pensiones para madres de siete hijos o más .

. Otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago está a cargo de ANSES.

En el caso de las pensiones, el decreto establece que, independientemente de la cantidad de copartícipes, se considera a todos como un único titular a los efectos del bono.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

Cómo se calcula el bono para quienes cobran más que la mínima

El refuerzo no necesariamente será de $70.000 para todos los beneficiarios.

Para quienes perciban un haber superior al mínimo previsional, el Decreto 1108/2026 establece que el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el tope formado por la jubilación mínima más el refuerzo máximo.

Con los valores de octubre, ese límite queda establecido en $505.748,51.

Por ejemplo, un jubilado que perciba un haber de $450.000 recibiría un bono de $55.748,51, de manera que el ingreso total alcance los $505.748,51.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026

El pago de las jubilaciones y pensiones se realizará durante octubre de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES y según la terminación del DNI.

Para quienes cobran el haber mínimo, las fechas son: