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Pedro Rosemblat reveló detalles de su casamiento con Lali Espósito e hizo una tajante aclaración

Pedro Rosemblat habló en Puro Show y aclaró varias de las dudas sobre la gran boda con la cantante: cómo será la ceremonia, quiénes no estarán invitados y qué pasa con la despedida de soltero.

28 sept 2026, 14:21
Pedro Rosemblat reveló los detalles de su casamiento con Lali Espósito

Pedro Rosemblat reveló los detalles de su casamiento con Lali Espósito

Pedro Rosemblat reveló los detalles de su casamiento con Lali Espósito

Pedro Rosemblat reveló los detalles de su casamiento con Lali Espósito

La aversión de Lali Espósito a la institución del matrimonio parece haber quedado atrás. Ahora, en una nota con Puro Show (El Trece), Pedro Rosemblat dio detalles de cómo será su casamiento con la cantante y dejó varias definiciones.

Consultado sobre el tipo de ceremonia, el streamer fue claro: "Por iglesia no creo, y por civil sí. Sino, no es un casamiento. ¡Y por supuesto que me voy a poner un traje!".

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Tras remarcar que será una unión con todo el rigor legal, descartó firmar un contrato prenupcial. "Es mucho y no sé si sea una figura legal que exista en Argentina", explicó.

En medio de las especulaciones sobre un posible salto a la competencia electoral, Pedro cortó por lo sano con la lista de invitados: "Por supuesto que no va a haber políticos invitados. Es mi casamiento".

Además, se escandalizó cuando le preguntaron si convocarían a 300 personas y aclaró: "Es una ceremonia íntima".

Sobre la despedida de soltero, eludió definiciones: "Sospecho que despedida de soltero va a haber, pero no está del todo definido dónde sea. Supongo que algo haré, teníamos ganas de hacer un viajecito a ver un recital. Hay que conversar si lo hacemos juntos con Lali".

En cuanto a la luna de miel, tampoco hay datos: "No sé dónde será la luna de miel", aseguró.

Por ahora, la pareja no confirmó fecha ni lugar de la boda. Lo que sí quedó claro es que será una ceremonia civil, íntima y sin figuras políticas, mientras que la despedida de soltero y la luna de miel todavía están por definirse.

El explosivo beso de Lali, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi en River

Lali Espósito y Tini Stoessel brillaron en el estadio de River, donde por primera vez unieron sus voces sobre el mismo escenario, en el último show de la gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama.

Las cantantes interpretaron el sábado por la noche Like a Virgin, de Madonna, y la coreografía terminó de una manera que nadie esperaba: con un apasionado beso con la participación especial de Marilina Bertoldi, que besó primero a Tini y después a Lali y generó una gran ovación.

De esa manera recrearon la recordada presentación de la reina del pop con Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003, y ambas llamaron la atención al aparecer vestidas de novias, en alusión a los próximos pasos que darán en la vida real con sus parejas, Pedro Rosemblat y el futbolista Rodrigo De Paul.

Antes, Tini le dedicó unas palabras a Lali: "Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá". Lali le devolvió el gesto y cerró: "Por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos".

     

 

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