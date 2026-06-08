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El desolador relato de Belén Giménez tras la muerte de María Rosa Fugazot: "Era como una mamá"

Belén Giménez, viuda de René Bertrand, habló en el programa Intrusos tras la muerte de la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años.

8 jun 2026, 14:40
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El desolador relato de Belén Giménez tras la muerte de María Rosa Fugazot: Era como una mamá
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El desolador relato de Belén Giménez tras la muerte de María Rosa Fugazot: "Era como una mamá"

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El 26 de junio de 2025, el actor René Bertrand falleció a los 53 años después de luchar contra una dura enfermedad. A casi un año de ese duro momento, su madre María Rosa Fugazot murió a los 83 años tras ser encontrada sin vida en el departamento que vivía.

En diálogo con Intrusos (América Tv), Belén Giménez, viuda de René, habló en medio de la tristeza por la muerte de la destacada actriz: "Para una mamá es súper difícil despedirse de un hijo, le costó muchísimo, ella no podía llorarlo. Siempre tenía como una fuerza que por ahí llevaba toda la procesión por dentro", comenzó.

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"Siempre estuvo triste pero seguía trabajando y yendo para adelante, estar trabajando la daba vida. Ella vivía sola cerca de casa y pensaba mudarse con Javier (el otro hijo de Fugazot) porque estaba muy débil, no quería comer o tomar agua", remarcó.

"El domingo vino con Javi también y estuvimos acá pasando el cumple de Sofi todos juntos, éramos una familia. No contestaba el teléfono desde la noche anterior y estábamos viendo por qué, nos pareció raro. Yo tenía las llaves de su casa", aseguró Belén Giménez sobre el vínculo que mantenía con la actriz.

Y cerró con mucho dolor por esta dolorosa pérdida que entristece a la familia: "Es una situación tan triste para nosotros, era como una mamá para mí y la abuela de mis hijos. Ya se los tuve que contar a los chicos y estoy acá mimándolos. Es un montón ya. Ella dio todo por la profesión y amaba estar arriba del escenario".

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Cómo fue la muerte de María Rosa Fugazot

María Rosa Fugazot murió el domingo por la noche a los 83 años después de ser encontrada una prima y una amiga cercana en su departamento de Palermo y la Justicia investiga si sufrió una muerte súbita o un problema cardíaco.

El periodista Luis Bremer reveló en Desayuno Americano (América TV) que la actriz había sido encontrada sin vida en su vivienda. De acuerdo a la información difundida, ambas personas mencionadas tenían llave del departamento y al no tener respuestas de la actriz, decidieron ingresar y la encontraron tendida en el piso de la habitación, por lo que inmediatamente llamaron al 911.

Desde la puerta del edificio, Mercedes Ninci aportó nuevos datos sobre la investigación. “La prima y la amiga tenían llave y al entrar la vieron en el piso. Hay dos versiones: la policía sostiene que se desvaneció en la cama y la Justicia habla de que estaba en el piso. Se cree que pudo tratarse de una muerte súbita o de un problema cardíaco”, detalló la periodista.

Además, Ninci contó que habló con la encargada del edificio, quien aseguró haber visto por última vez a la actriz el viernes pasado. “Me dijo que estaba bien de salud, aunque muy triste por la muerte de su hijo”, señaló la cronista en La mañana con Moria (El Trece).

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