El desolador relato de Belén Giménez tras la muerte de María Rosa Fugazot: "Era como una mamá"

Y cerró con mucho dolor por esta dolorosa pérdida que entristece a la familia: "Es una situación tan triste para nosotros, era como una mamá para mí y la abuela de mis hijos. Ya se los tuve que contar a los chicos y estoy acá mimándolos. Es un montón ya. Ella dio todo por la profesión y amaba estar arriba del escenario".

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Cómo fue la muerte de María Rosa Fugazot

María Rosa Fugazot murió el domingo por la noche a los 83 años después de ser encontrada una prima y una amiga cercana en su departamento de Palermo y la Justicia investiga si sufrió una muerte súbita o un problema cardíaco.

El periodista Luis Bremer reveló en Desayuno Americano (América TV) que la actriz había sido encontrada sin vida en su vivienda. De acuerdo a la información difundida, ambas personas mencionadas tenían llave del departamento y al no tener respuestas de la actriz, decidieron ingresar y la encontraron tendida en el piso de la habitación, por lo que inmediatamente llamaron al 911.

Desde la puerta del edificio, Mercedes Ninci aportó nuevos datos sobre la investigación. “La prima y la amiga tenían llave y al entrar la vieron en el piso. Hay dos versiones: la policía sostiene que se desvaneció en la cama y la Justicia habla de que estaba en el piso. Se cree que pudo tratarse de una muerte súbita o de un problema cardíaco”, detalló la periodista.

Además, Ninci contó que habló con la encargada del edificio, quien aseguró haber visto por última vez a la actriz el viernes pasado. “Me dijo que estaba bien de salud, aunque muy triste por la muerte de su hijo”, señaló la cronista en La mañana con Moria (El Trece).