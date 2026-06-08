Sorpresivas declaraciones de Fabián Mazzei sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar.

La reconciliación entre Araceli González y Adrián Suar sigue generando repercusiones. Después de que la actriz confirmara públicamente que retomó el vínculo con el padre de su hijo, fue Fabián Mazzei quien rompió el silencio y se refirió al acercamiento que sorprendió al mundo del espectáculo. En una nota con Desayuno Americano, el actor se mostró feliz por el presente que atraviesan Araceli y Suar y dejó en claro que siempre apoyó la reconstrucción familiar. "Siempre dije que era un buen momento si las cosas llegaban como llegaron ahora. Estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia y es lo más importante", aseguró.