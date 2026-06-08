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Sorpresivas declaraciones de Fabián Mazzei sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar

En una nota con Desayuno Americano, Fabián Mazzei habló sin filtro sobre el encuentro de Araceli González y Adrián Suar.

8 jun 2026, 14:26
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La reconciliación entre Araceli González y Adrián Suar sigue generando repercusiones. Después de que la actriz confirmara públicamente que retomó el vínculo con el padre de su hijo, fue Fabián Mazzei quien rompió el silencio y se refirió al acercamiento que sorprendió al mundo del espectáculo. En una nota con Desayuno Americano, el actor se mostró feliz por el presente que atraviesan Araceli y Suar y dejó en claro que siempre apoyó la reconstrucción familiar. "Siempre dije que era un buen momento si las cosas llegaban como llegaron ahora. Estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia y es lo más importante", aseguró.

En los últimos días, una de las cuestiones que llamó la atención fue la ausencia de Mazzei en el estreno teatral de Suar, evento al que sí asistieron Araceli González y Toto Kirzner. Sin embargo, el actor explicó que su faltazo no tuvo nada que ver con el vínculo entre ellos. "Me invitaron a ver Sottovoce, pero no pude ir porque me levanté a las 6 de la mañana, vivo en Pilar y me fui a Caballito a ver el estreno de una serie. Estuve ahí y después me tuve que ir para Escobar. La verdad es esa", aclaró. Y sumó una reflexión que muchos interpretaron como una muestra de respeto hacia el momento que atravesaban Araceli y Suar: "En realidad me parece que era un momento de ellos y estar ahí no daba".

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Lejos de atribuir la reconciliación a una sola de las partes, Mazzei destacó que fue una decisión compartida que requirió voluntad de ambos lados. "Para que esto se haya dado no es solo una persona que toma una decisión, son dos que tomaron la misma decisión y eso es lo que vale", expresó.

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¿Qué dijo Fabián Mazzei sobre los rumores de crisis con Araceli González?

En diálogo con Desayuno Americano, Fabián Mazzei también se refirió a los rumores de crisis con Araceli Gonzalez, que surgieron a partir del acercamiento con Suar y los desmintió de plano.

"Se habló de una crisis, pero la única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y llegan los gritos a planta baja", lanzó con humor. Mazzei también reconoció que le molestan algunas especulaciones que se generan alrededor de su figura, aunque recordó que durante años eligió mantenerse al margen de los conflictos mediáticos. "A mí me enoja lo que digan terceros, pero si mirás para atrás, yo nunca abrí la boca desde que Toto tenía 8 años hasta los 10", señaló.

Finalmente, explicó por qué decidió hablar públicamente: "Yo empecé a hablar cuando empezaron a hablar otras personas y dijeron cosas que a mí me dolieron mucho. Lo dicho, dicho está. No pasa por mí, no es mi historia. Yo estoy siempre abierto a todo", concluyó. Con estas declaraciones, Mazzei dejó en claro que acompaña la reconciliación entre Araceli y Suar, celebrando que hayan podido recomponer el vínculo familiar después de tantos años de distanciamiento.

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