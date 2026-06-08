Sorpresivas declaraciones de Fabián Mazzei sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar.

¿Qué dijo Fabián Mazzei sobre los rumores de crisis con Araceli González?

En diálogo con Desayuno Americano, Fabián Mazzei también se refirió a los rumores de crisis con Araceli Gonzalez, que surgieron a partir del acercamiento con Suar y los desmintió de plano.

"Se habló de una crisis, pero la única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y llegan los gritos a planta baja", lanzó con humor. Mazzei también reconoció que le molestan algunas especulaciones que se generan alrededor de su figura, aunque recordó que durante años eligió mantenerse al margen de los conflictos mediáticos. "A mí me enoja lo que digan terceros, pero si mirás para atrás, yo nunca abrí la boca desde que Toto tenía 8 años hasta los 10", señaló.

Finalmente, explicó por qué decidió hablar públicamente: "Yo empecé a hablar cuando empezaron a hablar otras personas y dijeron cosas que a mí me dolieron mucho. Lo dicho, dicho está. No pasa por mí, no es mi historia. Yo estoy siempre abierto a todo", concluyó. Con estas declaraciones, Mazzei dejó en claro que acompaña la reconciliación entre Araceli y Suar, celebrando que hayan podido recomponer el vínculo familiar después de tantos años de distanciamiento.