Jubilados y pensionados: el dato clave para saber si cobrás primero en enero 2026

Calendario de pagos ANSES enero 2026 Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

ANSES_AUH

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero de 2026

Con el aumento del 2,47% y el bono vigente para los haberes más bajos, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación máxima: $2.350.453,71

Jubilación mínima: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45

El bono continúa destinado exclusivamente a quienes cobran los haberes más bajos y se paga junto con el ingreso mensual, según la misma fecha del calendario.

Dónde consultar la fecha y el monto exacto de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar su fecha de pago y el monto actualizado a través de los canales oficiales de ANSES: