Previsional
Jubilados
Pensionados
Previsional

Jubilados y pensionados: el dato clave para saber si cobrás primero en enero 2026

ANSES ya confirmó el calendario de pagos de enero de 2026. El cronograma arranca el 9 de enero y se organiza por terminación de DNI. Quiénes son los primeros jubilados y pensionados en cobrar y cómo consultar tu fecha exacta.

ANSES ya confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para enero de 2026, que marca el reinicio del cronograma con el nuevo año. Los haberes llegarán con montos actualizados por inflación, en línea con el esquema de movilidad jubilatoria vigente, y el pago se organizará nuevamente según la terminación del DNI de cada beneficiario.

En el primer mes del año, jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como establece el mecanismo de actualización mensual que continuará aplicándose durante 2026.

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados en enero 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial difundido por la Administración Nacional de la Seguridad Social, los pagos comenzarán el viernes 9 de enero.

Los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 0. Ese mismo día también comenzará el pago para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Calendario de pagos ANSES enero 2026 Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero

  • DNI terminado en 1: 12 de enero

  • DNI terminado en 2: 13 de enero

  • DNI terminado en 3: 14 de enero

  • DNI terminado en 4: 15 de enero

  • DNI terminado en 5: 16 de enero

  • DNI terminado en 6: 19 de enero

  • DNI terminado en 7: 20 de enero

  • DNI terminado en 8: 21 de enero

  • DNI terminado en 9: 22 de enero

ANSES_AUH

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero de 2026

Con el aumento del 2,47% y el bono vigente para los haberes más bajos, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación máxima: $2.350.453,71

  • Jubilación mínima: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45

El bono continúa destinado exclusivamente a quienes cobran los haberes más bajos y se paga junto con el ingreso mensual, según la misma fecha del calendario.

Dónde consultar la fecha y el monto exacto de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar su fecha de pago y el monto actualizado a través de los canales oficiales de ANSES:

  • En Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • En el sitio web oficial del organismo

  • A través de la línea telefónica 130

