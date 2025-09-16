Mala noticia para jubilados de ANSES: el cambio que obliga a reprogramar los pagos de octubre

El ajuste de haberes previsionales se calcula con base en la inflación de los dos meses previos. Sin embargo, el incremento que recibirán los jubilados en octubre será inferior a lo esperado.

Voceros oficiales confirmaron que el aumento será de 1,88%, a la espera de la publicación en el Boletín Oficial. Esto quedó por debajo del 1,9% del IPC de agosto informado por el INDEC. En consecuencia, los haberes de jubilados y pensionados mantendrán un ritmo de actualización que no alcanza a cubrir la inflación registrada.

Calendario de pagos de septiembre para jubilados de ANSES

En septiembre, al no registrarse feriados, los pagos mantienen su esquema habitual. ANSES confirmó que el cronograma se organiza según la terminación del número de DNI.

Jubilados y pensionados con la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Cuánto cobran los jubilados en septiembre

Los jubilados que perciben la mínima tienen garantizado el bono de $70.000, que el Gobierno decidió mantener congelado durante este mes.

De esta forma, quienes cobran el haber mínimo reciben el monto base actualizado más este refuerzo, un esquema que se repetirá mientras no se modifique la política de bonos compensatorios. Así, el valor total a percibir será de $390.277,17.