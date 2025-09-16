En vivo Radio La Red
Mala noticia para jubilados de ANSES: el cambio que obliga a reprogramar los pagos de octubre

Si bien todavía no está definido, el calendario del mes próximo sufrirá una modificación que impactará directamente en lo que tiene que ver con los haberes.

La jubilación de ANSES sufrirá un cambio en su calendario de pagos durante octubre. El motivo es la decisión del gobierno de Javier Milei de trasladar el feriado del domingo 12 al viernes 10, lo que generará un fin de semana largo y obligará al organismo previsional a reprogramar sus liquidaciones.

Esto afectará tanto a jubilados y pensionados como a las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El resultado será un esquema diferente, con posibles adelantos o atrasos en las fechas de cobro.

Cómo impacta el nuevo feriado en los pagos de ANSES

El organismo previsional todavía no confirmó el calendario oficial de octubre, pero los esquemas de cobro suelen verse modificados en los meses con feriados largos. Esta vez, al inicio del cronograma se interpondrá el descanso del 10 al 12 de octubre, lo que provocará cambios en las fechas previstas.

De esta manera, cada grupo de beneficiarios tendrá que esperar las definiciones de ANSES, que anunciará si habrá adelantos o si los pagos se correrán hacia la semana siguiente.

El ajuste de haberes previsionales se calcula con base en la inflación de los dos meses previos. Sin embargo, el incremento que recibirán los jubilados en octubre será inferior a lo esperado.

Voceros oficiales confirmaron que el aumento será de 1,88%, a la espera de la publicación en el Boletín Oficial. Esto quedó por debajo del 1,9% del IPC de agosto informado por el INDEC. En consecuencia, los haberes de jubilados y pensionados mantendrán un ritmo de actualización que no alcanza a cubrir la inflación registrada.

Calendario de pagos de septiembre para jubilados de ANSES

En septiembre, al no registrarse feriados, los pagos mantienen su esquema habitual. ANSES confirmó que el cronograma se organiza según la terminación del número de DNI.

Jubilados y pensionados con la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Cuánto cobran los jubilados en septiembre

Los jubilados que perciben la mínima tienen garantizado el bono de $70.000, que el Gobierno decidió mantener congelado durante este mes.

De esta forma, quienes cobran el haber mínimo reciben el monto base actualizado más este refuerzo, un esquema que se repetirá mientras no se modifique la política de bonos compensatorios. Así, el valor total a percibir será de $390.277,17.

