JUBILADOS de ANSES: el Gobierno de MILEI confirmó NUEVO AUMENTO en NOVIEMBRE

Esta política de refuerzo mensual continuará vigente mientras no se modifique el esquema de actualización implementado por el Poder Ejecutivo.

Otros beneficios alcanzados por la actualización

El incremento del 2,1% también se aplica a otras prestaciones de la Seguridad Social:

Haber máximo: pasa a $2.241.349,35 .

pasa a . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): sube a $266.468,31 .

sube a . Quienes perciban la PUAM también recibirán el bono completo , por lo que el ingreso final será de $336.468,31 .

, por lo que el ingreso final será de . Pensiones No Contributivas (PNC): quedan en $233.252 tras el ajuste.

De igual modo que en los casos anteriores, si el monto final más el refuerzo no supera los $403.150, se otorga un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

AUH, nacimiento y otras asignaciones

El índice de movilidad influyó también sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), que quedó en $119.691 y otras prestaciones, los cuales quedaron oficializados a través de la resolución 338/2025. Debajo, se detallan los montos correspondientes según la zona geográfica y asignación:

Valor General : todo el país, excepto para las siguientes zonas.

: todo el país, excepto para las siguientes zonas. Zona 1 : provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; y localidades específicas en Formosa, Mendoza y Salta.

: provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; y localidades específicas en Formosa, Mendoza y Salta. Zona 2 : provincia del Chubut.

: provincia del Chubut. Zona 3 : localidades específicas en Catamarca, Jujuy y Salta, con actividad minera.

: localidades específicas en Catamarca, Jujuy y Salta, con actividad minera. Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Nacimiento

Valor General y todas las Zonas: $69.763

Adopción

Sin tope de IGF

Valor General y todas las Zonas: $417.116

Matrimonio

Sin tope de IGF

Valor General y todas las Zonas: $104.459

Prenatal / Hijo

IGF hasta $926.676:

Valor General: $59.851

Zona 1: $59.851

Zona 2: $129.055

Zona 3: $119.531

Zona 4: $129.055

IGF de $926.676,01 a $1.359.061:

Valor General: $40.371

Zona 1: $53.320

Zona 2: $79.865

Zona 3: $106.205

Zona 4: $106.205

IGF de $1.359.061,01 a $1.569.083:

Valor General: $24.418

Zona 1: $48.059

Zona 2: $72.117

Zona 3: $95.973

Zona 4: $95.973

IGF de $1.569.083,01 a $4.907.218:

Valor General: $12.597

Zona 1: $24.632

Zona 2: $36.865

Zona 3: $48.778

Zona 4: $48.778

Hijo con Discapacidad

IGF hasta $926.676:

Valor General: $194.873

Zona 1: $194.873

Zona 2: $292.026

Zona 3: $389.255

Zona 4: $389.255

IGF de $926.676,01 a $1.359.061:

Valor General: $137.860

Zona 1: $187.977

Zona 2: $281.694

Zona 3: $375.470

Zona 4: $375.470

IGF desde $1.359.061,01:

Valor General: $87.007

Zona 1: $180.985

Zona 2: $271.254

Zona 3: $361.566

Zona 4: $361.566

Ayuda Escolar Anual

Sin tope de IGF