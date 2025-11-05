En vivo Radio La Red
JUBILADOS de ANSES: el Gobierno de MILEI confirmó NUEVO AUMENTO en NOVIEMBRE

La actualización, publicada en el Boletín Oficial, aplica un aumento y mantiene el bono extraordinario para quienes perciben haberes por debajo de $403.150.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirán este mes, tras la publicación de las resoluciones 338/2025 y 339/2025 en el Boletín Oficial. La actualización se realizó en base a la fórmula de movilidad, que en esta oportunidad arroja un incremento del 2,1% acorde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo a lo dispuesto oficialmente, la jubilación mínima se ubicará en noviembre en $333.085,39, mientras que la jubilación máxima será de $2.241.349,35. La resolución también actualiza la base imponible mínima en $112.183,09 y la máxima en $3.645.898.

Por su parte, quienes perciban un monto mayor a la mínima pero menor a $403.150, recibirán un refuerzo parcial, calculado para que la suma final llegue exactamente a ese piso mensual. En tanto, los titulares cuyos haberes mensuales superen los $403.150 no serán alcanzados por el adicional.

Esta política de refuerzo mensual continuará vigente mientras no se modifique el esquema de actualización implementado por el Poder Ejecutivo.

Otros beneficios alcanzados por la actualización

El incremento del 2,1% también se aplica a otras prestaciones de la Seguridad Social:

  • Haber máximo: pasa a $2.241.349,35.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): sube a $266.468,31.
  • Quienes perciban la PUAM también recibirán el bono completo, por lo que el ingreso final será de $336.468,31.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): quedan en $233.252 tras el ajuste.

De igual modo que en los casos anteriores, si el monto final más el refuerzo no supera los $403.150, se otorga un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

AUH, nacimiento y otras asignaciones

El índice de movilidad influyó también sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), que quedó en $119.691 y otras prestaciones, los cuales quedaron oficializados a través de la resolución 338/2025. Debajo, se detallan los montos correspondientes según la zona geográfica y asignación:

  • Valor General: todo el país, excepto para las siguientes zonas.
  • Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; y localidades específicas en Formosa, Mendoza y Salta.
  • Zona 2: provincia del Chubut.
  • Zona 3: localidades específicas en Catamarca, Jujuy y Salta, con actividad minera.
  • Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Nacimiento

  • Valor General y todas las Zonas: $69.763

Adopción

Sin tope de IGF

  • Valor General y todas las Zonas: $417.116

Matrimonio

Sin tope de IGF

  • Valor General y todas las Zonas: $104.459

Prenatal / Hijo

IGF hasta $926.676:

  • Valor General: $59.851
  • Zona 1: $59.851
  • Zona 2: $129.055
  • Zona 3: $119.531
  • Zona 4: $129.055

IGF de $926.676,01 a $1.359.061:

  • Valor General: $40.371
  • Zona 1: $53.320
  • Zona 2: $79.865
  • Zona 3: $106.205
  • Zona 4: $106.205

IGF de $1.359.061,01 a $1.569.083:

  • Valor General: $24.418
  • Zona 1: $48.059
  • Zona 2: $72.117
  • Zona 3: $95.973
  • Zona 4: $95.973

IGF de $1.569.083,01 a $4.907.218:

  • Valor General: $12.597
  • Zona 1: $24.632
  • Zona 2: $36.865
  • Zona 3: $48.778
  • Zona 4: $48.778

Hijo con Discapacidad

IGF hasta $926.676:

  • Valor General: $194.873
  • Zona 1: $194.873
  • Zona 2: $292.026
  • Zona 3: $389.255
  • Zona 4: $389.255

IGF de $926.676,01 a $1.359.061:

  • Valor General: $137.860
  • Zona 1: $187.977
  • Zona 2: $281.694
  • Zona 3: $375.470
  • Zona 4: $375.470

IGF desde $1.359.061,01:

  • Valor General: $87.007
  • Zona 1: $180.985
  • Zona 2: $271.254
  • Zona 3: $361.566
  • Zona 4: $361.566

Ayuda Escolar Anual

Sin tope de IGF

  • Valor General: $42.039
  • Zona 1: $56.075
  • Zona 2: $70.135
  • Zona 3: $83.797
  • Zona 4: $83.797
