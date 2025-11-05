JUBILADOS de ANSES: el Gobierno de MILEI confirmó NUEVO AUMENTO en NOVIEMBRE

Esta política de refuerzo mensual continuará vigente mientras no se modifique el esquema de actualización implementado por el Poder Ejecutivo.
Otros beneficios alcanzados por la actualización
El incremento del 2,1% también se aplica a otras prestaciones de la Seguridad Social:
- Haber máximo: pasa a $2.241.349,35.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): sube a $266.468,31.
- Quienes perciban la PUAM también recibirán el bono completo, por lo que el ingreso final será de $336.468,31.
- Pensiones No Contributivas (PNC): quedan en $233.252 tras el ajuste.
De igual modo que en los casos anteriores, si el monto final más el refuerzo no supera los $403.150, se otorga un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.
El índice de movilidad influyó también sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), que quedó en $119.691 y otras prestaciones, los cuales quedaron oficializados a través de la resolución 338/2025. Debajo, se detallan los montos correspondientes según la zona geográfica y asignación:
- Valor General: todo el país, excepto para las siguientes zonas.
- Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; y localidades específicas en Formosa, Mendoza y Salta.
- Zona 2: provincia del Chubut.
- Zona 3: localidades específicas en Catamarca, Jujuy y Salta, con actividad minera.
- Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Nacimiento
- Valor General y todas las Zonas: $69.763
Adopción
Sin tope de IGF
- Valor General y todas las Zonas: $417.116
Matrimonio
Sin tope de IGF
- Valor General y todas las Zonas: $104.459
Prenatal / Hijo
IGF hasta $926.676:
- Valor General: $59.851
- Zona 1: $59.851
- Zona 2: $129.055
- Zona 3: $119.531
- Zona 4: $129.055
IGF de $926.676,01 a $1.359.061:
- Valor General: $40.371
- Zona 1: $53.320
- Zona 2: $79.865
- Zona 3: $106.205
- Zona 4: $106.205
IGF de $1.359.061,01 a $1.569.083:
- Valor General: $24.418
- Zona 1: $48.059
- Zona 2: $72.117
- Zona 3: $95.973
- Zona 4: $95.973
IGF de $1.569.083,01 a $4.907.218:
- Valor General: $12.597
- Zona 1: $24.632
- Zona 2: $36.865
- Zona 3: $48.778
- Zona 4: $48.778
Hijo con Discapacidad
IGF hasta $926.676:
- Valor General: $194.873
- Zona 1: $194.873
- Zona 2: $292.026
- Zona 3: $389.255
- Zona 4: $389.255
IGF de $926.676,01 a $1.359.061:
- Valor General: $137.860
- Zona 1: $187.977
- Zona 2: $281.694
- Zona 3: $375.470
- Zona 4: $375.470
IGF desde $1.359.061,01:
- Valor General: $87.007
- Zona 1: $180.985
- Zona 2: $271.254
- Zona 3: $361.566
- Zona 4: $361.566
Ayuda Escolar Anual
Sin tope de IGF
- Valor General: $42.039
- Zona 1: $56.075
- Zona 2: $70.135
- Zona 3: $83.797
- Zona 4: $83.797